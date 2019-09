Canon: nova ImageRUNNER 1600 serija

Canon CEE je najavio naslednika imageRUNNER 1435 serije multifunkcijskih uređaja, novi imageRUNNER 1600 dizajniran da zadovolji potrebe užurbanih malih poslovnih okruženja kojima je cilj da povećaju produktivnost. Zahvaljujući novododatim superbrzim mogućnostima skeniranja i naprednim opcijama mobilnog povezivanja na liniju, Canon je potpuno iznova osmislio multifunkcijski štampač za male kancelarije i napravio ga još boljim.

NAJBRŽI DO SADA



Novi imageRUNNER 1600 firmama pruža moderan uređaj zasnovan na sve-u-jednom kertridžima, sposoban za štampu velikih obima uz brzine štampanja do 43 strane u minuti i uz vreme izbacivanja prve strane od samo šest sekundi. Canon imageRUNNER 1600 serija pokazuje znatna poboljšanja u skeniranju, radeći brzinama do 70 slika u sekundi i podržavajući medije različitog tipa i veličina.

POBOLJŠANE BEZBEDNOSNE FUNKCIJE



Canon-ova posvećenost bezbednosti na prvom mestu primećuje se u svim aspektima ove novodizajnirane imageRUNNER 1600 serije, s obzirom da je opremljena brojnim opcijama napredne sigurnosti i enkripcije koje mogu da spreče maliciozne bezbednosne pretnje pre nego što one mogu da postanu rizik.

Novododate zaštitne mere su:

Kontrola pristupa putem opcija potvrde identiteta zasnovane na uređaju ili zasnovane na oblaku

Secure Print poboljšava poverljivost dokumenta

Jednostavna postavka organizacijskih bezbednosnih smernica putem UI-ja uređaja

Funkcija enkriptovanog PDF-a pruža zaštitu podataka visokog nivoa, dok PDF sa potpisom uređaja generiše sertifikaciju pošiljaoca

Dodatno povećajte bezbednost u okviru celokupne poslovne mreže pomoću protokola IPsec, Online Protocol Status provere i TLS tehnologije

POBOLJŠANA PRODUKTIVNOST I FUNKCIONALNOST



„Želimo da pomognemo firmama da postignu svoju maksimalnu produktivnost,“ objašnjava Dmytro Sirosh, Product Business Developer Office and Solutions CIS, Canon CEE GmbH. „A naša svestrana imageRUNNER 1600 serija napravljena je od nule kako bi radila upravo to. Zahvaljujući kompatibilnosti sa Canon-ovim softverom uniFLOW, koji pruža centralizovano rešenje za kontrolu štampanja i skeniranja u okviru cele flote, imageRUNNER 1600 može da se koristi za upravljanje dokumentima bez napora.“

Produktivnost može dodatno da se unapredi zahvaljujući modernom ekranu osetljivom na dodir koji omogućava jednostavno prilagođavanje svakodnevnih zadataka pomoću ikona koje mogu da se biraju na ekranu i ugrađene funkcionalnosti WiFi i mobilne štampe, koja korisniku omogućava da jednostavno obavlja zadatke štampanja i skeniranja u pokretu.

NIZAK TROŠAK VLASNIŠTVA



Serija imageRUNNER 1600 napravljena je imajući krajnjeg korisnika na umu. Ona je potpuno optimizovana za upotrebu u malim kancelarijama koje imaju problem sa prostorom. Osim toga, upotrebljena tehnologija kertridža sve-u-jednom pomaže da se smanje troškovi rada na servisiranju uređaja, a zbog nje je zamena tonera brza, jednostavna i bez otpada.