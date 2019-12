Canon obavio više od 1000 globalnih instalacija svoje Colorado serije štampača širokog formata

Od septembra 2019. godine instalirana baza štampača Colorado 1640 i 1650 postigla je kombinovane mesečne količine štampe veće od milion kvadratnih metara. Upotreba Colorado štampača je u brzom porastu i svaka instalacija produkuje veće količine nego što se prvobitno predviđalo, a 16% kupaca štampa više od 25.000 kvadratnih metara godišnje na svakom Colorado uređaju.

Povratne informacije korisnika Colorado 1640 ukazuju na ekstremnu produktivnost i pogodnost štampača za kolaže gde su potrebne robusne kratkoročne grafike bez laminiranja. Komentarišući propusnost Colorada 1640, Bartosz Swiderski, vlasnik studija za grafičku umetničku produkciju Studio Bell (Poljska), kaže: „Colorado 1640 je veoma efikasna mašina – približne brzine od 40 m² na sat više je od četiri puta brža nego što smo ranije mogli da ponudimo našim kupcima. To znači da umesto da četiri dana štampamo zidne tapete za kancelarijskog kupca, sada to možemo odštampati u roku od jednog dana. “

Početkom ove godine na sajmu FESPA 2019, Canon je predstavio Colorado 1650 kao drugog člana porodice Colorado, sa novim fleksibilnim mastilom za kupce čiji proizvodi moraju biti presavijeni ili umotani – uokvirena platna, tekstil, grafička rešenja sa prednjim i pozadinskim osvetljenjem, dekoracije površina, uključujući zidne dekoracije ili dekoracije za spoljnu upotrebu poput dekoracija vozila. Najnoviji model takođe karakteriše jedinstvena FLX tehnologija završne obrade. To omogućava kupcima da biraju između sjajnih ili mat efekata bez potrebe da menjaju mastilo ili medij, nudeći još širi spektar proizvoda.

Jedan od njih je pružalac usluga štampe De Resolutie u Holandiji. Jeffrey Vermaat, suvlasnik kompanije De Resolutie, objašnjava: „Tražimo štampače koji nam omogućavaju kombinovanje različitih materijala kako bismo razvili nove proizvode i koncepte – u čemu je naša snaga. Možemo štampati sjajne efekte na matiranim papirima, u boji, ili mat efekte na sjajnim papirima. Ovakve primene donose mnogo novih poslovnih prilika za nas u dizajnu enterijera. “

Constantin Serban, direktor grafičke tehnologije u kompaniji Freeman Company (SAD), nedavno je proširio svoju Coloradо kolekciju i sada ima 10 Colorado 1640 štampača i 10 Colorado 1650 štampača. Tokom PRINTING United 2019 sajma, Canon je Freeman Company dodelio titulu the Leading Customer 2019.

Dirk Brouns, potpredsednik za grafiku velikog formata, Océ Technologies, pri kompaniji Canon ​​rekao je o tržišnom interesovanju za oba pomenuta modela Canon štampača: „Radimo na dinamičnom tržištu sa zahtevima koji stalno rastu. Naša filozofija istraživanja i razvoja je da slušamo i usko sarađujemo sa našim kupcima i partnerima kako bismo svoju inovaciju usmerili na stvarnu potražnju kupaca. Nakon prvobitnog uspeha Colorado 1640, identifikovali smo mogućnosti daljnjeg rasta za kupce koji mogu imati koristi od mat finiša i fleksibilnijeg mastila. Sa rešenjima 1640 i 1650 iz porodice Colorado, sada možemo zadovoljiti bilo koju potrebu za štampanjem na rolnama.“

On nastavlja, „Naši kupci ubiraju pogodnosti našeg strateškog inovativnog programa, u kojem smo fokusirani na razvoj sopstvenog štamparskog motora velikog formata, sopstvenog jedinstvenog UVgel mastila i sopstvenih glava za štampu. Kao jedni od retkih proizvođača digitalnih štampača, stvorili smo optimizovanu proizvodnu tehnologiju koja savršeno zadovoljava potrebe tržišta. “