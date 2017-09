Canon obogaćuje ponudu skenera dokumenata novim imageFORMULA DR-C230 modelom

Kompanija Canon, svetski lider u oblasti grafičkih rešenja, predstavila je DR-C230, novi skener dokumenata koji se pridružuje uspešnoj imageFORMULA seriji. Kreiran da pruži odličnu vrednost i performanse malim i srednjim organizacijama, imageFORMULA DR-C230 je u potpunosti opremljen najnovijim tehnologijama i mogućnostima koje su neophodne za jednostavno skeniranje i napredni rad sa dokumentima.

U pitanju je najnoviji stoni skener visokih performansi za radne grupe u nagrađivanoj Canon-ovoj imageFORMULA seriji skenera dokumenata.

Baziran na uspešnom imageFORMULA DR-C240 skeneru, novi imageFORMULA DR-C230 je kompaktan, robustan i pouzdan uređaj sa brzinama skeniranja 30 stranica u minutu i 60 slika u minutu, uz koji se dobija paket korisnih programa.

Zahvaljujući robusnom mehanizmu uvlačenja, novi skener može raditi sa celim nizom različitih medija, uključujući i skeniranje pasoša debljine 6 mm, kroz ulagač dokumenata kapaciteta 60 listova.

Kompaktni imageFORMULA DR-C230 poseduje i razne napredne mogućnosti za obradu slike, uključujući poboljšanje teksta, automatsko popravljanje iskrivljenih delova, kao prepoznavanje orijentacije teksta, kako bi konačan rezultat bile izuzetne slike visokog kvaliteta, uz uštedu dragocenog vremena korisnika.

Uređaj dolazi sa Canon CaptureOnTouch Pro softverom, pa se može koristiti za jednostavno povremeno skeniranje, ali i redovne rutinske zadatke. CaptureOnTouch Pro uključuje alate za OCR i serijsko razdvajanje, a podržava i smeštanje skenova na različita odredišta, kao što su deljeni folderi, email, FTP, štampač i aplikacije bazirane na cloud-u. Pored toga, DR-C230 skener ima standardne ISIS/TWAIN drajvere za Windows operativne sisteme, kao i Mac TWAIN drajvere za Mac OS.

Skener imageFORMULA DR-C230 je dostupan na prodajnim mestima Canon-a, kao i kod ovlašćenih distributera u Evropi od 3. jula 2017. godine.

imageFORMULA DR-C230

brzine skeniranja do 30 stranica u minutu i 60 slika u minutu (jedan prolaz)

mogućnost umetanja različitih medija, uključujući pasoše i debele identifikacione kartice

robustan i pouzdan dizajn

automatski ulagač dokumenata kapaciteta 60 listova

veoma kompaktan

moćan softverski paket koji uključuje CaptureOnTouch Pro

efikasno serijsko skeniranje sa OCR funkcijom

dodaci za korišćenje Cloud servisa za Google Docs, Evernote i SharePoint