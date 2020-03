Canon otvara novu fabriku za Uvgel mastilo

Canon je otvorio novi centralni proizvodni pogon za UVgel mastila u svom kampusu za inovacije i razvoj u gradu Venlo u Holandiji, kako bi držao korak sa rastućim tržišnim zahtevima. Obim proizvodnje UVgel mastila za Colorado porodicu štampača sa promenljivim rolnama udvostručio se tokom prošle godine.

Tokom 2019. Canon je kompletirao više od 1.200 globalnih instalacija kod korisnika UVgel Colorado serije štampača velikog formata sa promenljivim rolnama. Kako bi podržali ovu rastuću korisničku bazu i njihove sve veće obime štampe na rolnama, Canon je povećao svoje proizvodne kapacitete UVgel mastila.

Dirk Brouns, potpredsednik za grafiku velikog formata u kompaniji Canon Production Printing, objašnjava, „Naši klijenti štampaju sve više pomoću svojih Colorado uređaja, pri čemu prosečni obimi širom sveta već prelaze 15.000 m2 godišnje. A očekujemo da vidimo da ti obimi samo nastave da rastu. Neki od naših najuspešnijih klijenata čak prelaze godišnje obime produkcije od 100.000 m2. Zahvaljujući našoj novoj fabrici mastila, možemo da nastavimo da snabdevamo naše klijente i partnere visokokvalitetnim UVgel mastilima i da podržimo rastuće obime štampe na terenu, kako danas, tako i u budućnosti.“

U potpunosti operativan od 1. decembra 2019, novi proizvodni centar za mastila ima izuzetno inovativan proizvodni proces kako bi obradio sirove sastojke u nekoliko koraka i u buradima od 200 litara za svaku od boja. Na kraju automatizovane proizvodne linije, mastilo se prebacuje u Canon UVgel bočice za mastila, koje su spremne za trenutno slanje klijentima, što osigurava brzu isporuku.

„Uspeli smo da udvostručimo produkciju mastila za manje od godinu dana, a naš operativni tim želi da nastavi da pomaže klijentima da sa samopouzdanjem štampaju sve veće obime grafika velikog formata na izmenljivim rolnama. Istovremeno, naš novi objekat dizajniran je da bude što je moguće više ekološki. Sa fokusom na operativnu efikasnost, objekat pruža povećanu uštedu energije tako što ponovno iskorišćava kapacitet hlađenja drugih proizvodnih pogona na našem kampusu i koristi toplotni izmenjivač kako bi hladan vazduh koji ulazi u zgradu zagrejao pomoću toplote vazduha koji izlazi iz proizvodne hale,“ kaže Rob Puts, potpredsednik za proizvodnju i logistiku u kompaniji Canon Production Printing.

Novim proizvodnim pogonom za UVgel mastila, Canon dodatno ističe kontinuiranu posvećenost i ambicije za rast na tržištu grafike velikog formata na izmenljivim rolnama.