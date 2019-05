Canon-ov događaj CuttingEdge pokazao kako inovacije u digitalnoj tabačnoj štampi pokreću rast poslovanja

Canon Europe bio je domaćin godišnjeg događaja za klijente CuttingEdge od 9-11. aprila 2019. u svom centru Customer Experience Centre (CEC) u Venlu, Holandija. Tom prilikom, Canon je prikazao najnovije inovacije u svom portfoliju rešenja za digitalnu tabačnu štampu i na koji način one omogućavaju klijentima da unaprede svoje poslovanje.

U trećoj godini zaredom, preko 450 klijenata i potencijalnih klijenata prisustvovalo je trodnevnom događaju na kojem su mogli da otkriju kako da poboljšaju operativnu efikasnost i budu inspirisani novim mogućnostima primene. Od promotivne komunikacije do izdavaštva, Canon je demonstrirao kako pružaoci usluga štampe (print service provider – PSP) mogu da dodaju vrednost, učine svoje poslovanje raznovrsnim i pokrenu poslovni rast.

Kako bi se istakla moć štampe u okviru multikanalnih kampanja brenda, klijenti su mogli uživo da vide produkciju niza visokokvalitetne promotivne komunikacije za podršku monografije ‘Speed’, u kojoj su prikazane slike britanskih subkultura iz protekle dve decenije koje je zabeležio fotoreporter Horst A. Friedrichs. Od direktne pošte, letaka i razglednica, kalendara i banera, do magaloga, brošura i knjiga, materijal za Speed kampanju istakao je širinu mogućnosti primene i demonstrirao kako vlasnici brendova i izdavači mogu da pokreću emocije pomoću štampe, podižući odziv, produbljujući interakciju sa brendom i pokrećući prodaju.

Materijali za kampanju Speed producirani su uživo na događaju CuttingEdge na raznolikoj liniji Canon tabačnih rešenja, uključujući dve kolorne toner prese: novopredstavljenu seriju imagePRESS C910, koja je isporučivala omote za knjige, razglednice i knjižice, kao i model-perjanicu imagePRESS C10000VP. Kolorne prese Océ VarioPrint i-serije producirale su magaloge, direktnu poštu, fakture, markere za knjige, kalendare i postere, dok su Océ VarioPrint 6000 TITAN i Océ varioPRINT 140 mono uređaji isporučivali visokokvalitetne stranice iz knjiga sa savršenom registracijom.

Pored tonerskih i inkdžet tabačnih uređaja, Canon-ova rešenja širokog formata, uključujući seriju Océ Arizona štampača sa ravnim ležištem (flatbed) i Océ Colorado 1640 prese sa promenljivim rolnama (roll-to-roll) sa jedinstvenom Canon UVgel tehnologijom, bile su prikazane kako produciraju promotivna Speed grafička rešenja, kao što su baneri, promotivni posteri, reklame i pakovanja.

Proširujući izbor klijenata za tehnologije završnice kako bi se povećala operativna efikasnost, Canon-ove prese za digitalnu tabačnu štampu rade uz rešenja nezavisnih proizvođača, uključujući Tecnau, CP Bourg, SDD, Plockmatic i Uchida. Na ovaj način se pomaže klijentima da poboljšaju sveukupnu produktivnost, smanje vremena završetka posla i transformišu prazne listove papira u aplikacije visoke vrednosti i visoke marže, na primer, koristeći folije i efekte premaza.

Na događaju CuttingEdge, posetioci su mogli da vide kako najnovija verzija Canon-ovog PRISMA prepare rešenja može da ubrza produkciju i omogući raznovrsnost primena, recimo, uz personalizaciju. Uz verziju sedam softvera, klijenti imaju koristi od intuitivnijeg korisničkog interfejsa i unapređene funkcionalnosti u cilju minimalne intervencije operatera i brže obrade. Pomoću kontrolera za PRISMA paket, PSP-ovi lako mogu da personalizuju statičan dokument i da podrže sve opcije završnice u okviru proizvodne linije. Priprema za štampu i produkcija štampe mogu da se automatizuju, što smanjuje vreme završetka posla i skoro potpuno eliminiše rizik od ljudske greške, oslobađajući vreme da se veštine operatera upotrebe negde drugde u okviru firme.

Svakog dana, CuttingEdge je počinjao pozdravnim obraćanjem Canon-ovog višeg menadžment tima, nakon čega je sledila prezentacija Jute Klajnšmit, prve i jedine žene koja je pobedila na Dakar reliju, najdužem i najtežem reliju na svetu. Juta je istakla potrebu za inovacijom, liderstvom, motivacijom i timskim radom, kao i važnost preduzimanja rizika.

Posetioci su mogli da se pridruže nizu radionica sa ekspertima za razvoj poslovanja, inovatorima, tehničkim konsultantima, trenerima i Canon klijentima kao što je Ipskamp, koji su demonstrirali kako PSP-ovi mogu da unaprede ono što ih izdvaja od konkurencije. Sesije fokusirane na poslovanje bavile su se mogućnostima rasta pomoću inkdžeta, načinom na koji štampa dodaje vrednost u današnjem digitalnom svetu, kao i automatizacijom procesa. Tehničke radionice su se bazirale na upravljanju bojama, produkciji knjiga na zahtev i načinom na koji brendovi mogu da unaprede komunikaciju u cilju profitabilnog rasta. Posetioci su takođe po prvi put imali mogućnost da direktno isprobaju nove tehnologije uključujući imagePRESS C910 seriju.

Peter Wolff, potpredsednik, proizvodi produkcione štampe (Production PrintingProducts – PPP), EMEA komercijalna štampa, Canon Europe, prokomentarisao je, „Treću godinu zaredom, CuttingEdge pruža fokusirano okruženje u kojem klijenti mogu da vide novine u tehnologijama tabačne štampe i da istraže široku lepezu primena koje sada mogu da se odštampaju pomoću jednog rešenja. Događaj je pokazao našim klijentima kako mogu da poboljšaju operativnu efikasnost pomoću automatizacije tokova posla i kako da pojednostave produkciju kreativnijih, vrednijih primena kako bi pokrenuli svoj poslovni rast.“