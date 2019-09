Canon-ova nove linije iz serije PIXMA TS kućnih štampača

Canon Europe najavljuje puštanje u prodaju četiri kompaktna štampača – seriju Canon PIXMA TS8350, seriju Canon PIXMA TS6350, seriju Canon PIXMA TS5350 i seriju Canon PIXMA TS3350. Ovi uređaji posebno su napravljenih za savremeni povezani dom, a svaki porodicama i studentima pruža neograničene mogućnosti za razvijanje njihove kreativnosti – od štampanja i personalizacije slika do otključavanja sveta umetnosti i rukotvorina.

Podesite sve u nekoliko minuta i odmah se povežite na pametan telefon ili tablet pomoću Canon PRINT aplikacije. Canon-ov paket kreativnih aplikacija omogućava da se slike štampaju i prilagođavaju na dodir dugmeta, bilo da se radi o dodavanju ličnih pečata na omiljene fotografije u okviru aplikacije Easy-PhotoPrint Editor ili o dizajniranju modernih stikera za nokte (samo za seriju Canon PIXMA TS8350) pomoću zasebne aplikacije Nail Sticker Creator. Pored toga, Canon-ova FINE tehnologija i ChromaLife100 mastilo kreiraju dugotrajne fotografije koje, smeštene u albume mogu trajati do 100 godina.

Tinejdžeri, studenti i strastveni rukotvorci mogu da odaberu neki od kreativnih medija, uključujući nalepnice za tekstil koje se prenose peglom, magnetni, ponovo lepljiv i 3,5×3,5-inčni (8,9×8,9 cm) ili 5×5-inčni (12,7×12,7 cm) fotopapir. Osim toga, posetom Canon Creative Park sajtu, entuzijasti za umetnost i rukotvorine mogu da pospeše svoju kreativnost zahvaljujući hiljadama inspirišućih kompleta za kreacije od papira koji mogu da se preuzmu, odštampaju i naprave kod kuće.

Korišćenjem originalnog Canon mastila korisnici mogu da zarade poene u okviru Canon-ovog programa Print Rewards. Njih potom mogu da iskoriste za razne štamparske proizvode uključujući fotopapir i magnetne medije. Nikada vam više neće ponestati mastila. Prijavite se za uslugu Easy Ink Delivery Reminders, i dobićete email obaveštenje kada mastilo počne da nestaje, kako biste na vreme naručili originalnu Canon zamenu koja će biti isporučena pravo na vašu adresu.

Perjanica od ova četiri štampača, sofisticirana i multifunkcionalna serija Canon PIXMA TS8350 savršen je izbor za fotografe entuzijaste i kreativne porodice. Ona se savršeno povezuje sa Canon-ovim kreativnim aplikacijama i medijima, pružajući laboratorijski kvalitet fotografija zahvaljujući FINE tehnologiji i njenih 6 pojedinačnih mastila. Canon PIXMA TS8350 serija dostupna je u crvenoj, crnoj i beloj[i] sa intuitivnim velikim ekranom osetljivim na dodir dijagonale 10,8 cm (4,3 inča), slotom za SD karticu za direktno štampanje fotografija i višenamenskim ležištem za štampanje na diskovima i nalepnicama za nokte. Štampanje na širokom opsegu medija radi nenadmašnog i nesputanog iskustva štampe.

Serija Canon PIXMA TS6350 je sofisticiran, asimetrično dizajniran 3-u-1 uređaj sa dvosmernim uvlačenjem papira, ležištem za automatski izlaz i intuitivnim OLED ekranom dijagonale 3,7 cm (1,44 inča) koji u roku od nekoliko minuta može da se poveže na pametan uređaj pomoću dugmeta Wireless Connect. Integrisan sa Canon-ovom moćnom ponudom kreativnih aplikacija, ovaj višebojac sa 5 pojedinačnih mastila, dostupan u crnoj ili beloj1 boji, obaviće svaki zadatak štampe – bilo da se radi o štampanju dokumenata za posao i porodičnih fotografija ili raznih projekata uključujući nalepnice koje se prenose peglom, slike koje mogu ponovo da se lepe, koje su kvadratne ili magnetne.

Elegantna 3-u-1 multifunkcionalna serija Canon PIXMA TS5350 je brza mašina za rukotvorine, koja omogućava tinejdžerima, studentima i umetničkim entuzijastima da personalizuju nalepnice, magnete i fotografije i da oslobode svoju kreativnost na dodir prsta. Podstičući umetnički izraz, svaka rukotvorina može da se personalizuje ili odštampa pomoću kompleta Canon aplikacija za svaku priliku, uključujući Canon PRINT aplikaciju, Easy-PhotoPrint Editor, Message In Print ili putem Creative Park sajta.

Kompaktan i dostupan u četiri boje (crnoj, beloj, roze i zelenoj1), seriju Canon PIXMA TS5350 krasi OLED ekran dijagonale 3,7 cm (1,44 inča) prilagođen korisnicima, LED statusna traka i prvorazredni, praktični FINE kertridži, tako da korisnici mogu da štampaju sa stilom. Canon PIXMA TS5350 serija takođe će oduševiti korisnike društvenih mreža svojom sposobnošću da odštampa prepoznatljive kvadratne slike sa društvenih platformi (5×5 i 3,5×3,5 inča) direktno iz Canon PRINT aplikacije.

Istovremeno, Canon PIXMA TS3350 serija je dostupan, elegantan i funkcionalan sve-u-jednom uređaj, dostupan u crnoj, crvenoj i beloj1 boji, koji će odgovarati studentima i porodicama koji žele brzo da odštampaju oštre dokumente i žive fotografije bez ivica do veličine od 5×7 inča (12,7×17,8 cm). Jednostavna za upotrebu, istovremeno zadržavajući kreativne mogućnosti Canon PIXMA TS8350 serije, Canon PIXMA TS5350 serije i Canon PIXMA TS6350 serije, serija Canon PIXMA TS3350 omogućava korisnicima da prave rukotvorine pomoću 5×5-inčnih ponovo lepljivih i magnetnih medija i da otkriju kreativnost pomoću aplikacije Easy-PhotoPrint Editor i na Creative Park sajtu.

Canon PIXMA TS8350 serija, Canon PIXMA TS6350 serija, Canon PIXMA TS5350 serija i Canon PIXMA TS3350 serija biće dostupne kod zvaničnih Canon maloprodavaca od septembra 2019.