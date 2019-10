Canon predstavlja najlakši dvogled na svetu sa stabilizacijom slike 8X20 IS

Canon Europe najavljuje dodatak dva nova proizvoda liniji dvogleda sa stabilizovanom slikom – Canon 8X20 IS, težak 420 g i sa 8x uvećanjem, koji je najlakši dvogled na svetu sa stabilizovanom slikom i Canon 10X20 IS sa uvećanjem od 10x. Ovi novi modeli su izuzetno prenosivi i imaju optiku sa porro prizmom, sočivo za poravnanje polja i Canon-ov Super Spectra premaz sočiva – što je savršeno za dobijanje jasnog pogleda prilikom putovanja, posmatranje divljih životinja ili na sportskim događajima.

Jedinstveno pozicioniran kao jedini proizvođač koji nudi 11 aktuelnih modela koji svi imaju tehnologiju stabilizatora slike (Image Stabiliser), Canon na tržištu postavlja značajan standard za tehnologiju dvogleda i doživljaj gledanja. Zahvaljujući uvećanjima koja se kreću od 8x do 18x, Canon pruža izbor praktičnosti, svetline, kvaliteta izrade i veličine, uz stabilnost i rezoluciju optike dizajnirane i proizvedene u Canon-u.

Dizajnirani za udobnost, prenosivost i jednostavno rukovanje, ovi lagani modeli dovoljno su kompaktni da mogu da stanu u malu torbu, a opet pružaju udobno hvatanje i balans uz veliki, taktilni točkić za fokusiranje i zgodno postavljeno dugme za stabilizator slike. Skromna veličina ovih modela čini ih savršenim izborom za putovanja ili za entuzijaste zainteresovane za divlje životinje koji su u potrazi za zgodnim dvogledom kojim mogu da uoče svog subjekta. Oni takođe imaju gumene okulare za jednostavno podešavanje kada se nose naočare, kao i podešavanje dioptrije kako bi odgovarali pojedinačnim zahtevima vida.

Canon 8X20 IS i Canon 10X20 IS imaju istu svetski poznatu optiku kao i Canon-ova linija EF objektiva za fotoaparate, upotrebljavajući jedinstvenu tehnologiju koja je decenijama razvijana i usavršavana. Dvogledi koriste tehniku optičke stabilizacije slike pomeranjem sočiva koja u trenutku koriguje podrhtavanje slike pomoću pokretanja trećeg elementa u optičkoj konstrukciji da bi se pružilo udobno posmatranje pri visokim uvećanjima. Ovo povećava efektivnu rezoluciju dvogleda i sprečava umor oka pošto dvogledi kompenzuju prirodno podrhtavanje, kretanje tela i spoljašnje pokrete, kao što je kretanje na džombastoj safari vožnji, omogućavajući jasno posmatranje prilikom držanja dvogleda u rukama.

Miran pogled i uvećanje koje pružaju Canon 8X20 IS i Canon 10X20 IS takođe olakšavaju identifikaciju malih subjekata, što je savršeno za posmatranje ptica, manjih divljih životinja ili udaljenih aviona i vozova, čak i kada su u pokretu. Zahvaljujući najmanjoj razdaljini fokusiranja od dva metra, oba modela omogućavaju detaljno posmatranje subjekta čak i kada se on znatno približi, kao što se dešava u parku sa divljim životinjama ili u zatvorenom prostoru.

Oba modela pružaju izvanrednu oštrinu i nisku distorziju, koji se prostiru do ivica slike, zahvaljujući Canon-ovoj optici sa porro prizmom. Dvogledi takođe imaju Super Spectra premaz sočiva, koji smanjuje duhove na subjektu (ghosting), umanjuje odbljesak sočiva (lens flare) i zadržava visok kontrast i prirodne boje. Sočivo za poravnanje polja uklanja zakrivljenost vidnog polja, tako da posmatrači mogu da budu sigurni da dobijaju pravi i prirodni pogled na subjekta.

Napajani jednom CR123A baterijom koja se nalazi na zadnjem delu dvogleda, oba modela, Canon 8X20 IS i Canon 10X20 IS, pružaju do 12 sati stabilizacije slike jednim pritiskom na dugme koji aktivira stabilizaciju slike u trajanju od pet minuta – čineći ih savršenim izborom za one koji kreću na duge šetnje u prirodi ili koji strpljivo posmatraju divlje životinje.

Canon je posvećen svojoj optici, ali samo tako da se ona koristi za posmatranje i uživanje u divljim životinjama, a nikada da im se naudi. Kao takva, tehnologija u ovim dvogledima podržava Canon-ovu filozofiju Kyosei, koja znači ‘zajednički život i rad za opšte dobro’. Uzimajući u razmatranje Canon-ove optičke proizvode, klijenti mogu da budu sigurni da podržavaju brend koji razume važnost ekološke održivosti i koji traga za rešenjima kojima će zaštiti našu budućnost.