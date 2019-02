Canon predstavlja najnovije izdanje svoje platforme treće generacije imageRUNNER ADVANCE

Canon najavljuje sledeće izdanje svoje treće generacije platforme imageRUNNER ADVANCE sa novom verzijom 3.8 firmvera. Ovaj obiman portfolio koji se sastoji od 26 proizvoda i 7 serija nudi najsavremeniju bezbednost i intuitivan interfejs u okviru svih uređaja. Ovo 3. izdanje platforme treće generacije razvijeno je imajući na umu Canon-ovu kompletnu lepezu multifunkcijskih štampača (MFP), a pruža unapređenja u okviru svakog uređaja u nagrađivanoj imageRUNNER ADVANCE seriji.

Daniel Woodstock, marketing menadžer za proizvode, Canon Europe rekao je: „Posvećeni pružanju inovacija u kancelarijskoj tehnologiji, Canon-ov najnoviji hardver i softver osmišljeni su da unaprede produktivnost pomoću inteligentnih tokova posla dokumenata, čak i u najzahtevnijim kancelarijskim okruženjima. Naša strategija povezanih MFP-a u vezi je sa unapređivanjem Canon-ovog ekosistema digitalne kancelarije i pružanjem nenadmašnog korisničkog iskustva i besprekorne podrške i usluga.“

Bezbednost u osnovi dizajna

S obzirom da zaštita podataka postaje sve važniji prioritet za firme svih veličina, 3. izdanje serije imageRUNNER ADVANCE donosi niz preventivnih mera kako bi kompanijama omogućilo da se izbore sa sigurnosnim ranjivostima. Nastavljajući Canon-ovu tradiciju ponude najboljih sigurnosnih rešenja u klasi, najnovija generacija uređaja i dalje integriše veoma važne bezbednosne funkcije iz prethodnih izdanja, uključujući enkripciju hard disk drajva (HDD Encryption) sa FIPS140-2 validacijom za automatsku enkripciju podataka.

Dodatne bezbednosne funkcije sada uključuju i verifikaciju sistema prilikom pokretanja. Korisnici mogu bezbedno otvarati programe na osnovu funkcije Root of Trust (ROT). Ova ugrađena bezbednosna funkcija sprečava da napadači mogu da zaobiđu bezbednosne mehanizme MFP-ova, koji sadrže neke od najvrednijih informacija organizacija.

U narednim mesecima Canon planira da ponudi dodatne inovacije na tržištu informacione bezbednosti tako što će nastaviti da unapređuje integraciju svojih proizvoda u oblastima kao što su izvršna detekcija radi dodatne zaštite od upada.

Upravljanje i integracija

Najnoviji uređaji imageRUNNER ADVANCE intuitivno su dizajnirani za optimalno korisničko iskustvo. Novi osnovni korisnički interfejs pruža prilagodljivo i fleksibilno iskustvo, što omogućava optimizaciju zadataka i tokova posla. Kombinujući funkcije glavnog menija sa brzim menijem (Quick Menu) i novom funkcijom vremenske ose, najnovija platforma omogućava uređajima da čuvaju ponašanje korisnika, što pruža prečice za prethodne poslove ili poslove koji se ponavljaju.

Odgovarajući na potrebe firmi da poboljšaju agilnost i sposobnost da rade sa bilo kojeg mesta, uređaji će biti opremljeni funkcijom QR-Code Direct Connection, što omogućava iOS korisnicima da podese Wi-Fi za direktnu konekciju bilo pomoću podrazumevane iOS aplikacije za kameru ili funkcije kamere softvera Canon PRINT Business (CPB), što poboljšava mobilnu interakciju i fleksibilnost. OCR režim dostupan je tokom skeniranja kako bi se obezbedilo precizno prepoznavanje 25 evropskih jezika. Ova napredna personalizacija i mogućnost povezivanja u okviru celokupnog portfolija uređaja predstavlja znatno unapređenje produktivnosti za celokupnu radnu snagu.

Upravljanje uređajima u savremenom radu

Da bi dodatno podržalo klijente, Canon-ovo BLI nagrađivano [1] uniFLOW Online rešenje zasnovano na cloud tehnologiji ažurira se istovremeno sa najnovijim portfolijom. Firme će imati koristi od povećane sinergije između hardvera i softvera u cilju optimizacije internih procesa. uniFLOW Online 2019.1 pruža dodatne funkcionalnosti kao što je Print from Cloud i kompatibilnost sa nizom pružalaca usluga uključujući Box, Dropbox, Evernote®, Google Drive™, Microsoft OneDrive® i Microsoft SharePoint® Online.

„Shvatamo da ne postoji nešto što bi bilo univerzalno rešenje za svako poslovanje,“ zaključio je Daniel Woodstock. „Zbog toga smo radili na tome da osiguramo da 3. izdanje treće generacije platforme imageRUNNER ADVANCE pruža potpuno prilagođenu uslugu svim našim klijentima, zahvaljujući njenoj podršci širokoj lepezi modela i integrisanim rešenjima dizajniranim tako da rade besprekorno jedni sa drugim.“

Portfolio 3. izdanja platforme imageRUNNER ADVANCE treće generacije:

serija iR ADV 4500 III

serija iR ADV 6500 III

· serija iR ADV 8500 III

· serija iR ADV C256/ C356 III

· serija iR ADV 3500 III

· serija iR ADV 5500 III

· serija iR ADV 7500 III