Canon predstavlja nove modele iz PIXMA G serije štampača sa punjivim rezervoarima za mastilo

Canon Europe, svetski lider u oblasti grafičkih rešenja, predstavlja dugoočekivane nove modele štampača sa punjivim rezervoarima za mastilo, naslednike štampača iz postojeće Canon PIXMA G serije. Veoma efikasni, laki za korišćenje i kompaktni PIXMA G štampači su namenjeni svima koji žele štampače velikog kapaciteta, uz nisku cenu štampe po stranici, za kućnu upotrebu ili u malim preduzećima.

Novi modeli iz PIXMA G serije su:

PIXMA G1510, štampač namenjen štampi velikog broja stranica, uz nisku cenu štampe po stranici

PIXMA G2510, izuzetno ekonomičan multifunkcijski štampač sa dodatnim funkcijama skeniranja i kopiranja

PIXMA G3510, veoma ekonomičan multifunkcijski 3-u-1 štampač sa Wi-Fi funkcionalnošću, koja podržava štampanje, kopiranje i skeniranje sa pametnog telefona ili tableta, pomoću Canon PRINT aplikacije

PIXMA G4510, kompaktan 4-u-1 štampač sa dodatkom za automatsko uvlačenje papira kapaciteta 20 listova i mogućnošću bežičnog povezivanja sa pametnim uređajima, izuzetne ekonomičnosti koja rezultuje niskom cenom štampe po stranici

Povećanje produktivnosti:

Namenjena kućnoj upotrebi, kao i za kućne i male kancelarije, PIXMA G serija je stvorena da poveća produktivnost. Uz niske troškove održavanja i davanje većeg broja otisaka, PIXMA G serija nudi praktičnost i efikasnost, kako bi zadovoljila sve potrebe za štampom.

Ključne karakteristike:

Cela serija je fokusirana na ekonomičnost, pa korisnici mogu odštampati do 6000 stranica crnim mastilom, odnosno do 7000 stranica setom mastila u boji[1], što znači da je produžen period štampanja pre zamene mastila i osigurana veoma niska cena štampe po stranici

Podešavanje[2] za automatsko uključivanje i isključivanje doprinosi uštedi energije kada štampač nije u funkciji

Štampa visokog kvaliteta sa originalnim pigmentnim crnim mastilom osigurava oštar i jasan tekst, a standardna mastila u boji daju živopisne slike. Svi modeli iz ove serije mogu da štampaju fotografije bez ivice do A4 formata

Dizajn i tehnologija

Novi štampači iz PIXMA G serije su stvoreni sa produktivnošću i dizajnom na prvom mestu. Rezervoari za mastilo su smešteni sa prednje strane, pa se lako može odrediti nivo preostalog mastila, a pažljivo dizajnirane bočice za mastilo minimalizuju mogućnost prosipanja ili curenja. Proces instalacije je veoma brz zahvaljujući tehnologiji ugrađenoj u štampač.

Jednostavni za podešavanje i laki za korišćenje, štampači iz PIXMA G serije pružaju bolju štampu na običnom papiru, za visok kvalitet kojim će se ponositi svaka firma. PIXMA G2510 i PIXMA G3510 poseduju i novi monohromatski LCD ekran dijagonale 1,2 inča, dok PIXMA G4510 ima dvoredni monohromatski LCD. Ovi praktični ekrani olakšavaju kopiranje, proveru Wi-Fi konekcije i otklanjanje problema, pa svoje vreme možete bolje iskoristiti za rad.

Sa FINE sistemom glave za štampu, novi štampači su stvoreni da budu izdržljivi i proizvedu velike količine štampanog materijala, što znači da se možete osloniti na PIXMA G seriju kada štampate opsežnu dokumentaciju za važan sastanak. Tehnologija nepropusne cevi za mastilo osigurava da svaki odštampani materijal bude jednako dobar kao prethodni.

Mogućnosti za povezivanje

PIXMA G4510 i PIXMA G3510 poseduju Wi-Fi tehnologiju koja omogućava korisnicima bežično štampanje sa laptop ili desktop računara, kao i sa pametnih uređaja. Canon PRINT aplikacija[3] se može koristiti za štampanje, skeniranje ili kopiranje, kao i za održavanje štampača. Pomoću Canon PRINT aplikacije možete pristupiti PIXMA Cloud Link servisu i štampati fotografije i dokumenta sa servisa u oblaku, kao što su Facebook, GoogleDrive, Dropbox, Instagram i mnogi drugi.

Oba modela su kompatibilna sa Mopria na Androidu, pa možete štampati bez preuzimanja dodatnih aplikacija. PIXMA G4510 je kompatibilan sa Apple AirPrint/om, što omogućava štampu direktno sa iOS uređaja.

PIXMA G4510 i PIXMA G3510 omogućavaju korisnicima da koriste i standardnu Wi-Fi konekciju preko rutera i konekciju bez rutera, koristeći Wireless Direct ili Access Point mod[4], što povezivanje pametnog uređaja i štampača čini jednostavnim.

Štampanje fotografija

Korisnici sada mogu da štampaju fotografije bez okvira dimenzija 4×6 inča za samo 60 sekundi i odaberu neki od niza predefinisanih šablona u programu My Image Garden. Koristite taj program kako bi kreativno upotrebili fotografije i štampajte različite projekte koristeći svoje fotografije.

Sistem za ulaganje papira sa zadnje strane, kapaciteta do 100 listova običnog papira, omogućava nesmetan prolaz papira različitih namena, uključujući sjajni papir za fotografije Square Media (5×5“).

Budite kreativni

Uživajte u nizu kreativnih platformi kako bi uradili više sa vašim štampačem:

Program PosterArtist Lite[5] omogućava korisnicima da kreiraju i štampaju atraktivne postere i kataloge za sve poslovne namene

Eksperimentišite sa Canon-ovom Message In Print[6] aplikacijom slanjem nevidljivih poruka prijateljima i porodici prilikom štampanja fotografija PIXMA G3510 i PIXMA G4510 štampačima. Fotografijama dodajte animacije, URL-ove ili tekst koji primaoci treba da dešifruju korišćenjem Message In Print aplikacije

Organizujte fotografije, kreirajte kolaže ili poklonite personalizovane kalendare i čestitke onima koje volite, uz pomoć My Image Garden platforme, koja je kompatibilna sa svim štampačima iz PIXMA G serije, sa aplikacijama kao što su Photo Layout Print i Full HD Movie Print

Štampajte umetnička dela i rukotvorine sa besplatne Canon-ove online platforme Creative Park koja korisnicima omogućava štampanje niza rukotvorina, od 3D modela, čestitki i ramova, do maski i sličnih stvari

Lako kopiranje

Pravite kopije dokumenata jednim dodirom tastera. Jednostavno napravite fotografiju bilo kog dokumenta pomoću Smartphone Capture and Copy funkcije u Canon PRINT aplikaciji i konvertujte je u PDF, kako bi je snimili, podelili ili odštampali – idealno za rad na daljinu.

Napravite kopije dvostranih identifikacionih kartica pomoću PIXMA G4510 štampača, kada putujete preko granice ili kada se morate identifikovati. Jednostavna za korišćenje funkcija vam omogućava da skenirate prednju i zadnju stranu i odštampate ih na jednoj stranici.

Praktičan dizajn

Stvorena za kućno i kancelarijsko okruženje, PIXMA G serija kompaktnih štampača je dizajnirana da uštedi prostor, uz istovremenu optimizaciju i kvaliteta i kvantiteta štampe. Rezervoari mastila sa prednje strane vam omogućavaju da lako pratite nivo mastila, pa ste uvek pripremljeni za sve zahteve za štampom.

Pravite kopije[7] jednim dodirom tastera kada koristite PIXMA G2510 ili PIXMA G3510 sa ugrađenim LCD ekranom dijagonale 1,2 inča. Kod PIXMA G4510 modela korisnici će imati korist od dvorednog LCD ekrana prilikom inicijalnog podešavanja, provere Wi-Fi statusa i rešavanja problema.

Novi modeli iz PIXMA G serije nude malim firmama i kućnim kancelarijama cenovno pristupačno rešenje za štampu uz povećanu produktivnost i olakšavanje fleksibilnog rada. Novi štampači garantuju dugotrajne i izdržljive otiske, bez obzira da li su u pitanju živopisne fotografije ili dokumenta za profesionalni izgled.

[1] Efikasnost štampe je procenjena vrednost zasnovana na Canon-ovoj individualnoj metodi za testiranje pomoću ISO/IEC 24712 dijagrama i simulacije stalne štampe sa zamenskom bočicom mastila nakon početnog podešavanja. Efikasnost štampe se ne može kombinovati

[2] Automatsko uključivanje i isključivanje nije podrazumevano aktivirano. Ta opcija mora biti omogućena u Quick meniju ili kroz drajvere štampača

[3] Android i iOS

[4] Wireless Direct je kompatibilan sa ESNA F, Access Point Mod je kompatibilan sa ESNA W

[5] PosterArtist Lite (ver 2.6) možete besplatno preuzeti sa Canon sajta za podršku

