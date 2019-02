Canon predstavlja novu seriju Océ Arizona 1300 štampača sa ravnim ležištem

Canon Europe je predstavio novu seriju Océ Arizona 1300 štampača sa ravnim ležištem (flatbed) za proizvođače grafičkih rešenja za znakove i reklame srednjeg obima štampe, sa ciljem da klijentima pomogne da povećaju efikasnost proizvodnje i da odgovore na potrebe tržišta za raznovrsnijim primenama.

Namenjen klijentima koji proizvode do 15.000 m² godišnje i omogućavajući brzine štampe do 52,8 m² po satu, serija Océ Arizona 1300 sastoji se od šest modela od kojih je svaki dizajniran „od nule“ za optimalnu jednostavnost korišćenja i pouzdanost. Klijenti mogu da izaberu neki od tri GT modela (Océ Arizona 1340 GT, 1360 GT, 1380 GT) sa ravnim ležištem površine 1,25 m x 2,5 m ili jedan od tri veća XT modela dimenzija ležišta od 2,5 m x 3,08 m (Océ Arizona 1340 XT, 1360 XT, 1380 XT).

Nova serija razvijena je tako da odgovori na potrebe klijenata koji su spremni da unaprede svoj prvi štampač sa ravnim ležištem ili hibridni štampač i traže produktivniji proizvod visokog kvaliteta koji je napravljen da maksimizuje vreme rada, istovremeno zahtevajući svestranost u radu sa još širom lepezom medija radi raznovrsnih primena.

Nova rešenja radi maksimalne produktivnosti

Da bi se maksimizovalo vreme produktivne dostupnosti, štampači Arizona 1300 prvi su Océ proizvodi sa ravnim ležištem koji imaju opcije LED sušenja, pružajući klijentima mogućnost da štampaju po potrebi iz režima pripravnosti, bez čekanja da se UV lampe zagreju.

Nova serija takođe uvodi Océ Arizona Xpert, inovativno softversko rešenje koje pojednostavljuje i automatizuje kompleksne zadatke, uključujući višeslojne i dvostrane primene, tako da su datoteke za štampu spremne u trenutku. Intuitivni softver skladišti datoteku koja je spremna za štampu, što omogućava da klijent još brže i jednostavnije iznova priprema slične buduće zadatke, za dugoročnu efikasnost proizvodnje.

Pored toga, novi uređaji su prvi Canon-ovi proizvodi sa ravnim ležištem koji uključuju uslugu Océ Remote Service (Océ daljinsku uslugu) radi maksimalnog vremena dostupnosti i stalne tehničke podrške. Pomoću ove alatke, klijenti mogu bolje da prate potrošnju mastila i obime štampe, što im omogućava da dobiju prilagođene ugovore za usluge na osnovu njihovih individualnih potreba poslovanja.

Dizajniran za bilo koji zahtev primene

Tehnologija LED sušenja na seriji Océ Arizona 1300 omogućava pružaocima usluga štampe (PSP-ovima) da rade sa još širom lepezom primena na skoro bilo kojem krutom ili savitljivom medijumu, kao i sa izazovnim medijima, kao što su platno, drvo, pločice, staklo itd. LED-UV mastila koja se koriste na novim modelima imaju UL GREENGUARD Gold sertifikat, što znači da otisci takođe mogu bezbedno da se koriste u osetljivim zatvorenim sredinama, kao što su škole, bolnice ili maloprodajna okruženja. Canon jejedini koji pruža tehnologiju ravnog ležišta, i koji sada nudi i konvencionalna i LED rešenja za sušenje, što klijentima obezbeđuje štampač za skoro svaki zahtev primene.

Zahvaljujući opcionoj svetloj cijan (light cyan – LC), svetloj magenta (light magenta – LM), laku i belim mastilima, kao i poboljšanoj proveri, novi uređaji sa ravnim ležištima takođe omogućavaju klijentima da proizvode vrednije radove, isporučujući superiorni kvalitet štampe čak i za fotografsku i umetničku primenu.

Kada se radi o klijentima koji žele da se izdvoje ponudom proizvoda, serija Océ Arizona 1300 može da se koristi sa rešenjem za teksturisanu štampu Océ Touchstone, koje omogućava proizvodnju unapređenih otisaka sa efektima teksture. Ova mašina takođe ima i dodatnu opciju medijuma na rolni (Roll Media Option) za rad sa fleksibilnim medijima, istovremeno optimizujući proizvodnju.

Decenija konstantne inovacije ravnog ležišta

Wouter Derichs, direktor marketinga, široki format u kompaniji Canon Europe, komentariše, „Naši klijenti iz oblasti ravnog ležišta konstantno su se suočavali sa ista dva izazova – potrebom da povećaju produktivnost i da svoj portfolio primena učine raznovrsnijim kako bi otvorili nove poslovne mogućnosti. Predstavljanje nove serije Océ Arizona 1300 uvećava mogućnost da oni rade više, pametnije, brže i isplativije, a sve to pomoću jednog štampača.“

„Više od 11 godina na čelu razvoja ravnih ležišta, naši timovi za istraživanje i razvoj bili su posvećeni uvođenju inovacija na tržište koje unapređuju produktivnost, kvalitet, raznovrsnost medija i ukupni trošak vlasništva, kao i poboljšavaju automatizacije sveobuhvatnih procesa. Ova najnovija serija proizvoda demonstrira da i dalje ima prostora za razvoj holističkih rešenja koja unapređuju ukupnu efikasnost proizvodnje optimizovanjem svakog aspekta proizvodnje, od pripreme datoteke do štampanja, sušenja i održavanja.“

Derichs je dodao, „Uzbuđeni smo što možemo da predstavimo tržištu ove nove štampače kako bismo pomogli našim klijentima da dostignu nove visine operativne izvanrednosti. Od jednog proizvoda sa ravnim ležištem u 2007, mi sada nudimo sveobuhvatni portfolio uređaja sa ravnim ležištem, tako da, bez obzira o kojem klijentovom obimu proizvodnje ili miksu primene se radi, postoji Océ Arizona rešenje koje odgovara na njihove potrebe.“

Serija Océ Arizona 1300 proizvodi se u nedavno proširenom Canon proizvodnom pogonu za uređaje sa ravnim ležištima u Poingu u Nemačkoj, a biće komercijalno dostupna od januara 2019.