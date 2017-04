Canon predstavlja Océ Colorado na sajmu FESPA 2017

Canon Europe, svetski lider u oblasti grafičkih rešenja, će na sajmu FESPA 2017 (u Hamburgu, od 8. do 12. maja 2017) predstaviti novo proširenje svoje ponude rešenja za štampu širokih formata.

Najvažniji događaj na štandu Canona na FESPA sajmu biće premijerno predstavljanje (za EMEA regiju) uređaja Océ Colorado 1640, Canonovog novog 64-inčnog uređaja za štampu sa valjcima, zasnovanog na UVgel tehnologiji.

Izložena će biti dva modela novog uređaja, pa će se posetioci sami moći uveriti u izvanrednu produktivnost, kvalitet i svestranu primenu koju je moguće postići zahvaljujući UVgel tehnologiji, koja je potpomognuta industrijskim dizajnom i funkcijama automatizacije samog štampača. Posetioci će moći da vide širok spektar proizvoda kreiranih na Océ Colorado 1640 štampaču, uključujući podne i zidne grafike, plakate, zidne obloge, postere i reklamni materijal sa pozadinskim osvetljenjem.

Mark Lawn, direktor grupe za grafiku i komunikacije u Canon Europe, je prokomentarisao: „Predstavljanjem uređaja Océ Colorado 1640 – uz naše Arizona, imagePROGRAF i ColorWave serije štampača, koje su vodeće na tržištu – možemo pomoći još većem broju firmi koje pružaju uslugu štampe na širokim formatima da istraže nove mogućnosti poslovanja. Očekujemo da Canon UVgel tehnologija bude pozitivni pokretač dalje evolucije u digitalnom sektoru štampe širokog formata, obezbeđujući značajan korak napred u produktivnosti i raznolikosti primene na tržištu koje se u zadnjih nekoliko godina razvijalo samo malim koracima, kako su najkorišćenije tehnologije sazrevale.

Na sajmu FESPA 2017 Canon će predstaviti i visoku produktivnost uređaja Océ Arizona 6170 XTS – modela iz Océ Arizona 6100 serije koja čini vrh ponude i koja je trenutno implementirana u više od 100 okruženja u celoj EMEA regiji. Uređaj će biti predstavljen posetiocima uživo, putem izrade strukturnih postolja štampanih na materijalima kao što je talasasti karton. Ova primena, koja je inače rezervisana za prodajna mesta, tipična je za današnje zahteve klijenata, jer firme koje pružaju uslugu štampe traže superiorni kvalitet i doslednost u štampi, uparenu sa proizvodnim potrebama do 100 000 kvadratnih metara godišnje.

Arizona 1280GT će biti operativna na štandu tokom celog trajanja sajma, kako bi demonstrirala automatizovani proces štampe i sečenja pomoću novog sastava Océ Auto Pilot, kao dela digitalnog stola za sečenje Océ ProCut. Océ Auto Pilot je prvi put bio predstavljen kao prototip na sajmu drupa 2016, a zajednički su ga razvili Canon i Zünd Skandinavien. Ovaj uređaj nudi značajna poboljšanja u produktivnosti uz dramatično smanjenje potrebe za intervencijama operatera u završnoj fazi.

Océ Auto Pilot koristi Canonovu EOS tehnologiju da bi prepoznao markere na odštampanom materijalu. Rešenje automatski prepoznaje i pokreće istovremeno rezanje, savijanje ili delimično rezanje svih uzoraka i materijala na stolu za sečenje, prema pojedinačnim specifikacijama za završnu obradu, bez obzira na podlogu. Time se postiže nivo automatizacije koji je prethodno bio moguć samo kod proizvodnje većih količina identičnih materijala.

Canon će predstaviti i Océ ColorWave 700 za razne grafičke primene i Océ ColorWave 910 sa slagačem velikog kapaciteta, za proizvodnju postera velikom brzinom.

Uz sve to, dva modela iz Canon imagePROGRAF PRO serije će biti prisutna na FESPA 2017 sajmu: PRO-4000 koji štampa fotografije i umetnička dela u vrhunskom kvalitetu i PRO-6000S koji pruža veliku produktivnost pri ispisu za primene kao što su foto platna, natpisi i drugi premium fotografski proizvodi.

Pokazujući firmama koje pružaju uslugu štampe na širokim formatima potencijal da ponude svojim klijentima širi portfolio materijala kojim će zadiviti korisnike, Canon će izložiti i digitalnu tonersku štamparsku mašinu imagePRESS C750 za proizvodnju celog niza marketinških materijala, uključujući i one za pridobijanje kupaca, kao što su razglednice za direktno slanje i natpisi za vrata.