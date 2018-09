Canon predstavlja Océ ColorWave 3000 seriju za štampu širokih formata

Canon Europe je predstavio novu Océ ColorWave 3000 seriju štampača velikog formata namenjenu korisnicima specijalizovanim za CAD, GIS i promotivne grafičke aplikacije. Novi sistemi odgovaraju zahtevima za štampanje u sektorima arhitekture, inženjerstva, građevinarstva i proizvodnje (AEC&M), kao i u korporativnom okruženju.

Zahvaljujući seriji Océ ColorWave 3000, korisnici imaju fleksibilnost da jednostavno štampaju još širi spektar aplikacija, od crno-belih tehničkih dokumenata, crteža i mapa, do grafika u punom koloru za zatvoren i otvoren prostor, kao što su posteri i reklamne trake.

Nova serija Océ ColorWave 3000 sastoji se od dva različita modela: Océ ColorWave 3500 i Océ ColorWave 3700, pri čemu oba zadovoljavaju potrebe preduzeća koje rade na srednjim volumenima, a time i štede vreme rada, što rezultira bržim povraćajem investicije.

Konzistentan kvalitet boja

Novi štampači uključuju desetogodišnju dokazanu Océ CrystalPoint tehnologiju koja kombinuje najbolje osobine tonera i inkdžeta u Océ TonerPearls, rastopljene u gelu za toner koji se kristalizuje na materijalu na kome se štampa. Od uvođenja tehnologije Océ CrystalPoint 2008. godine, Canon je širom sveta instalirao više od 10.000 jedinica zasnovanih na ovoj tehnologiji. Océ CrystalPoint korisnicima pruža mogućnost da rade sa jeftinijim materijalima na kojima se štampa bez negativnog uticaja na kvalitet. Otisci napravljeni tehnologijom Océ CrystalPoint se odmah suše, što omogućava rukovanje, slaganje i savijanje bez odlaganja.

Océ TonerPearls obezbeđuje snažnu adheziju i otpornost na ogrebotine i nudi oštre linije sa minimalnim prelivanjem za visokokvalitetne dokumente i grafike. Océ TonerPearls otisci su i vodootporni, što preduzećima omogućava da proizvode promotivne aplikacije za upotrebu na otvorenom.

Serija Océ ColorWave 3000 poseduje i tehnologiju Océ PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) koja pomaže u prevazilaženju otkazivanja mlaznica u letu za predvidiv i konzistentan kvalitet štampe, što skraćuje vreme za dnevno održavanje.

Štampanje do kraja

Océ ColorWave 3500 ima kapacitet od najviše četiri rolne materijala, a korisnici mogu automatski da prebacuju između materijala radi brže proizvodnje. Océ ColorWave 3700 ima kapacitet od najviše šest rolni, u dužini do 1200 m i u brzom režimu može da štampa do 368 m² postera dnevno.

Océ ColorWave 3000 poseduje programski paket Océ ClearConnect, koji pomaže preduzećima da upravljaju složenim poslovima štampanja i nudi fleksibilan i intuitivan interfejs prilikom slanja datoteka za štampu na štampač.

Da bi se izbegle greške i kašnjenja, Océ Publisher Select korisnicima omogućava da automatski pregledaju projekte štampanja. Da bi to podržao, Océ Print Assistant automatski predlaže odgovarajući način štampanja za projekat, otkriva zahteve materijala na kome se štampa tako da štampač prelazi na najprikladniji materijal, bez potrebe za ručnom intervencijom.

Océ Folder Express 3011, Océ Folder Professional 6011/6013 i Océ Stacker Select obezbeđuju kompaktno rešenje za štampanje do kraja, pružajući mogućnost automatskog savijanja i slaganja za radna okruženja u kojima je potrebna brza proizvodnja.

Pogodna za kancelarijska okruženja sa ograničenim prostorom, serija Océ ColorWave 3000 sa Folder Express 3011 zauzima 25% manje prostora od svojih prethodnika, modela Océ ColorWave 500 i ColorWave 700, sa odgovarajućom mogućnošću savijanja.

Više od tehničkih aplikacija

Serija Océ ColorWave 3000 je jednostavna za korišćenje i omogućava korisnicima da ponude nove usluge i aplikacije van okvira crno-belih tehničkih crteža, privlačeći veći obim i bolji kvalitet posla.

Océ ColorWave 3700 podržava blizu 40 različitih vrsta materijala na kojima se štampa i materijale do 800 μm. Pomoću tehnologije Océ MediaSense prostor između materijala na kome se štampa i glave štampača se automatski postavlja na optimalno rastojanje, što preduzećima omogućava da štampaju na još većem broju materijala, uključujući i papir bez premaza.

Nova serija Océ ColorWave 3000 će se isporučivati od trećeg kvartala 2018. godine.

Carel Raijmakers, direktor sektora za industrijska i produkcijska rešenja, potrošnog materijala za grafička rešenja, AEC&M i TDS u Canon Europe, je prokomentarisao: „Bilo da korisnici žele da nastave sa štampanjem CAD dokumenata ili žele da proširuju svoje mogućnosti za štampanje tako što će proizvoditi promotivne grafičke aplikacije, serija Océ ColorWave 3000 im daje mogućnost za oba. Od trenutka kada se inovativna ideja najpre pretvara u nacrt, a zatim oživljava kolornim vizualima, Océ ColorWave 3000 korisnicima pruža konzistentno visokokvalitetne otiske, u svakom trenutku i sa svakim otiskom”.