Canon predstavlja Océ ColorWave 9000 – brzi sistem za štampu velikih formata u boji

Canon predstavlja Océ ColorWave 9000, novi sistem za visokotiražnu štampu velikih formata u boji, namenjen korisnicima u oblasti arhitekture, građevine, inženjerstva i proizvodnje (AEC&M).

Za takva zahtevna poslovna okruženja, Océ ColorWave 9000 nudi optimalnu produktivnost i fleksibilnost, omogućavajući efikasnu štampu u boji tehničkih dokumenata visokog kvaliteta, GIS mapa i materijala za promociju na prodajnim mestima, a sve to na jednom sistemu.

Océ ColorWave 9000 koristi Océ Single Pass inkdžet tehnologiju i ima veliki magacin za materijal na kome se štampa, što omogućava korisnicima da uspešno prebrode periode u kojima ima mnogo posla koji se mora hitno odraditi, skrate vreme isporuke i značajno povećaju produktivnost pri štampi velikih formata.

Sistem postiže konstantne brzine štampe do 11,5 A0 ili 16 A1 stranicu u minutu, bez obzira na sadržaj slike, vrstu materijala na kom se štampa ili uređaj za završnu obradu, uz istovremeno smanjenje broja ciklusa održavanja.

Uz kapacitet od šest rolni materijala, automatsku izmenu rolni i poluautomatsko dodavanje materijala, Océ ColorWave 9000 je dizajniran da maksimalno smanji vreme rukovanja materijalom, dok velika predvidljivost izlaznosti materijala omogućava lako i pouzdano planiranje i zakazivanje poslova.

Zahvaljujući najmanjoj veličini kapljice (1,2 pikolitara) i najmanjoj pokrivenosti mastilom na tržištu, Océ ColorWave 9000 značajno smanjuje potrošnju mastila, uz zadržavanje visokog kvaliteta štampe. Océ Single Pass inkdžet tehnologija nudi širok spektar boja, daje izvanredne crno-bele otiske i žive boje na raznim podlogama, uključujući i papir lošijeg kvaliteta, bez premaza. Pri izradi tehničke dokumentacije, štampač dosledno pruža visoku preciznost, čitljivost i fine detalje u rezoluciji 1600 x 1600 dpi.

Korisnici mogu birati neka od brojnih rešenja za proces rada koja su optimizovana za Océ ColorWave 9000, uključujući CAD proces velikog obima, unapređeni brzi POWERsync kontroler i celi niz drugih Océ rešenja koja odražavaju specijalizovane tokove rada izrade tehničke dokumentacije, kako bi se poboljšala upotrebljivost.

U kombinaciji sa novim vrhunskim Océ Professional 6011/6013 savijačem, Océ ColorWave 9000 pruža sveobuhvatno i visoko produktivno rešenje, a mogućnost savijanja mapa i dugih dokumenata povećava svestranost sistema.

Carel Raijmakers, direktor sektora za industrijska i produkcijska rešenja, potrošnog materijala za grafička rešenja, AEC&M i TDS u Canon Europe, je prokomentarisao: “Océ ColorWave 9000 je specijalizovana tehnologija za tehničku dokumentaciju velikog formata koja daje korisnicima produktivnost koja im je potrebna kako bi održali korak na AEC&M tržištu koje se brzo menja. Zamišljen je kao tehnologija koju morate imati u okruženjima koja prave tehničku dokumentaciju i mape u velikim količinama.”

„Prava produktivnost se ne meri brzinom jedne komponente, već celokupnog puta, od slanja zadatka do isporuke, a tu Océ ColorWave 9000 blista punim sjajem, kao sveobuhvatno rešenje. Njegov softver, rukovanje materijalom za štampu, korisnički interfejs i savijač su kreirani po meri krajnjeg korisnika, za njegove primene i proces rada.”

Océ ColorWave 9000 je imao evropsku premijeru na FESPA 2018 sajmu, gde je bio predstavljen zajedno sa novim Océ Folder Professional 6013.