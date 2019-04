Canon proširuje popularnu XA-seriju sa tri nova kompaktna 4K UHD profesionalna kamkordera

Canon Europe najavio je najnovije dodatke svojoj profesionalnoj XA-seriji u vidu tri nova 4K UHD kamkordera – XA55, XA50 i XA40 – koji odgovaraju na rastuće zahteve tržišta za 4K UHD produkcijom. XA55 / XA50 je 4K UHD kamkorder sa senzorom tipa 1.0, Dual Pixel CMOS AF-om i 15x optičkim zumom, dok model XA55 ima 3G-SDI. XA40 je ultrakompaktni 4K UHD kamkorder sa senzorom tipa 1/2.3 i 20x optičkim zumom.

XA55, XA50 i XA40 podjednako su namenjeni 4K UHD i HD produkciji, sa Over Sampling HD procesiranjem koje korisnicima omogućava da iskoriste napredno beleženje Full HD snimka, dok kamkorderi takođe pružaju niz svestranih profesionalnih funkcija. Kompetitivnih cena i male težine, novi kamkorderi proširuju doseg XA porodice proizvoda i imaće odjeka kod profesionalnih korisnika za primene kao što je pravljenje vesti, korporativni video i produkcija dokumentaraca.

Snimanje 4K UHD sa puno funkcionalnosti za korisnike kamkordera

Prenosan i izuzetno kompaktan, XA55 / XA50 povećava privlačnost XA uređaja korisnicima kamkordera. To je prvi model u XA-seriji koji uključuje CMOS senzor tipa 1.0 sa brzom i pouzdanom tehnologijom Dual Pixel Autofocus. Kamkorder takođe ima pravi Canon 4K objektiv sa 15x optičkim zumom, koji u kombinaciji sa Super UD elementima (ultraniska disperzija), pruža bogatu ekspresiju slike sa prelepim bokeom i širokom žižnom daljinom od 25,5 mm do 382,5 mm. Napredno snimanje u Full HD-u moguće je zahvaljujući dodavanju DIGIC DV6 procesora slike i Over Sampling HD procesiranju, dok moćna stabilizacija slike u 5 osa pomaže da se spreči distorzija slike čak i prilikom snimanja iz ruke.

Brzo i precizno automatsko fokusiranje u otprilike 80 odsto (vertikalno i horizontalno) slike moguće je zahvaljujući Dual Pixel CMOS AF. Funkcije Face detection AF (prepoznavanje lica), Face priority AF (prioritet lica), Face only AF (samo lice) i praćenje dodirom omogućavaju savršenu kontrolu fokusa uz intuitivno korišćenje, dok Dual Pixel Focus Guide pruža grafički korisnički interfejs kako bi pomogao ručno fokusiranje. Ovaj inovativni vodič primenjuje Dual Pixel CMOS AF tehnologiju fazne razlike kako bi pomogao u postizanju istog visokopreciznog fokusa.

Korisniku modela XA55 / XA50 takođe može da bude korisno snimanje u više formata – sa podrškom za snimanje u XF-AVC i MP4 do rezolucije 4K UHD 25P na SD kartice, snimanje Slow & Fast Motion (sporo i brzo kretanje) sa maksimalnom brzinom od 1200x kako u 4K tako i u Full HD, kao i dvostruki slotovi za SD kartice koji omogućavaju snimanje sa prenošenjem ili rezervne kopije. XA55 / XA50 ima nisku potrošnju energije, jer njegova baterija podržava više od dva sata neprekidnog rada.

Zvuk profesionalnog kvaliteta moguć je zahvaljujući linearnom PCM 4-kanalnom snimanju zvuka i dva XLR terminala, dok 3G-SDI terminali (samo na XA55) pružaju izlaz u Full HD-u signala 4:2:2 u 10-bita.

Svestran i ultrakompaktan profesionalni 4K UHD kamkorder

Težine od otprilike 730 g (samo telo), XA40 jedan je od najprenosnijih i najkompaktnijih trenutno dostupnih 4K UHD profesionalnih kamkordera. Korisnici mogu da rade na način na koji žele, ali uvek u najvišem kvalitetu, jer kombinacija 4K UHD CMOS senzora tipa 1/2.3 inča i DIGIC DV6 procesora za sliku koji isporučuju izvorne 4K UHD slike i superiorne Full HD slike koje osigurava Over Sampling HD procesiranje. Postoji podrška za snimanje u MP4 UHD 150 Mbps u 25P i Full HD 35 Mbps/17 Mbps u 50P/25P, dok je stalno snimanje sporog i brzog kretanja dostupno kako u UHD tako i u Full HD sa maksimalnom brzinom od 1200x.

Sloboda izraza osigurana je zahvaljujući dostupnosti 20x optičkog zuma sa širokim uglom koji počinje od 29,3 mm. Održavanje doslednog kvaliteta slike nije problem zbog moćne stabilizacije slike u 5 osa, dok u isto vreme 3D struktura sočiva u realnom vremenu podržava brz, tih rad zuma kako bi se postigao odzivan rad.

Infracrveni režim – koji produkciju čini mogućom u uslovima sa malo ili bez ambijentalnog svetla – i LCD ekran osetljiv na dodir dijagonale 3.0 inča radi intuitivne kontrole su među ostalim glavnim atrakcijama ovog visokospecifičnog kamkordera. Ostale funkcije uključuju dvostruke slotove za SD kartice za pravljenje rezervnih kopija i prenošenje snimanja i podrška za linearni PCM 4-kanalni zvuk, sa ugrađenim stereo mikrofonom i dva XLR terminala koji dolaze kao standard.

XA55 / XA50 ključne karakteristike:

Visokokvalitetni 4K UHD kamkorder sa CMOS senzorom tipa 1.0 i širokim dinamičkim opsegom

Superiorni Full HD kvalitet slike sa Over Sampling HD procesiranjem

25,5 mm široki ugao i 15x optički zum sa stabilizacijom slike u 5 osa

Dual Pixel CMOS AF sa detekcijom lica (Face Detection) i praćenjem na dodir (Touch Tracking)

Podrška za 4K UHD 25P XF-AVC/MP4 snimanje na SD kartice, kao i spori i brzi režimi kako u 4K tako i u Full HD

Ostale profesionalne funkcije uključuju infracrveni režim, dva XLR ulaza sa mogućnošću linearnog PCM 4-kanalnog snimanja zvuka i 3G-SDI (samo XA55).

XA40 ključne karakteristike:

Ultrakompaktni 4K UHD kamkorder sa CMOS senzorom tipa 1/2.3 i superiornim Full HD-om sa Over Sampling HD procesiranjem

Široki 20x optički zum sa stabilizacijom slike u 5 osa

Režimi sporog i brzog kretanja kako u UHD tako i u Full HD

Infracrveni režim za uslove sa malo ili bez ambijentalnog svetla

Lagan (težine oko 730 g – samo telo) i napakovan profesionalnim funkcijama, uključujući dva XLR ulaza sa linearnim PCM 4-kanalnim zvukom