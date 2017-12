Canon proslavlja 10.000 Océ ColorWave uređaja

Canon Europe, svetski lider u oblasti grafičkih rešenja, sa ponosom objavljuje da je njegova Océ CrystalPoint tehnologija postigla značajan uspeh, jer je širom sveta instalirano 10.000 Océ ColorWave uređaja koje pokreće ova tehnologija.

Predstavljanje Océ CrystalPoint tehnologije 2008. godine označilo je stvaranje Océ ColorWave portfolia, linije svestranih i visoko produktivnih kolor štampača širokog formata.

Uz Océ CrystalPoint tehnologiju korisnici uživaju u najboljim karakteristikama i ink-džeta i tonera, uključujući jasne, veoma kvalitetne i vodootporne kolor i crno-bele otiske, čak i na ekonomičnim medijima bez premaza i recikliranom papiru. Idealna je za širok raspon upotrebe, uključujući CAD crteže, karte i postere. Izdržljivi, trenutno suvi otisci su savršeni za kratkotrajnu upotrebu van zatvorenih prostorija.

Treći talas

Océ ColorWave 500 i 700 predstavljaju treću generaciju štampača baziranih na Océ CrystalPoint tehnologiji. Dizajnirani su da omoguće celi niz primena u kojima se traži visok kvalitet, pa su idealni za pružaoce usluge štampe, interne ili udaljene radne grupe i centralne štamparske prostorije. Océ ColorWave 500 ima podršku za CAD, mape i aplikacije koje se koriste u proizvodnoj industriji, arhitekturi, građevinarstvu, dizajniranju i reprografiji. Océ ColorWave 700 je namenjen poslovima koji zahtevaju veći obim štampe, što uključuje reprografiju, štampu materijala za oglašavanje, kao i internu štamparsku primenu u industrijama kao što su maloprodaja, ugostiteljstvo, POS, obrazovanje i državna uprava.

Oba štampača imaju integraciju cloud-a, podršku za više korisnika, siguran tok rada, opcioni ugrađeni skener i niz integrisanih izlaznih rešenja. Océ ColorWave 500 i 700 postavka sa više rolni im omogućava da obavljaju mnogo različitih poslova, bez potrebe da se u međuvremenu stavljaju i skidaju rolne. Praktični Océ ClearConnect programski paket olakšava korisnicima da dođu do dokumenata kada i gde to njima treba.

Kako Océ CrystalPoint radi?

Koristeći dobro poznate Océ TonerPearls, Océ CrystalPoint tehnologija radi po principu „Solid In – Solid out“, čime se postiže čist sistem, bez opasnosti od zagađenja vazduha. Océ TonerPearls se isporučuju u providnim kertridžima, pa u svakom trenutku možete videti preostali nivo u toneru, za svaku boju posebno. Kada se Océ TonerPearls nađu unutar sistema, zagrevanjem se pretvaraju u gel, a zatim se taj gel nanosi na podlogu. Kapljice gela se nanose izuzetno precizno i zadržavaju svoj oblik čak i na recikliranom papiru. Ovo obezbeđuje izuzetno jasnu štampu, bez razlivanja.

Danas, godinu pre svoje desetogodišnjice, Océ CrystalPoint tehnologija je u osnovi najnovijih Océ ColorWave proizvoda. Čak 10.000 instaliranih štamparskih uređaja baziranih na Océ CrystalPoint tehnologiji, opslužuju mnoštvo zadovoljnih korisnika širom sveta.

Carel Raijmakers, direktor sektora za potrošni materijal industrijskih i proizvodnih rešenja za slike, AEC&M i TDS u Canon Europe, je prokomentarisao: „Océ CrystalPoint tehnologija je razvijena da podrži naše korisnike u pružanju izuzetnog niza kreativnih rešenja. Zadovoljstvo je videti ogroman uspeh koji su postigli ColorWave štampači u proteklih deset godina, pomažući korisnicima da dodatno prošire svoju ponudu. Razvijanjem jednog štampača koji može da proizvede veliku količinu odštampanog materijala u boji, bez kompromisa po pitanju kvaliteta i sa trenutno suvim otiscima, omogućili smo našim korisnicima da ponude proizvode koji mogu biti korišćeni odmah nakon štampe, čak i napolju.“