Canon revolucionarne inovacije u grafici velikog formata na sajmu FESPA 2019

Ove nedelje na sajmu FESPA 2019(14-17. maj 2019, Minhenski sajam, Nemačka, štand B5-E30), Canon prikazuje revolucionarne inovacije dizajnirane da pomognu proizvođačima reklamnih i grafičkih rešenja u stvaranju proizvoda za krajnje korisnike sa visokom maržom i u poboljšanju operativne efikasnosti kako bi pokrenuli poslovni rast.

Najupečatljiviji proizvodi na Canon štandu uključuju:

nedavno predstavljen Océ Colorado 1650 64-inčni štampač sa promenljivim rolnama (roll-to-roll) koji ima novo Canon UVgel mastilo i Océ FLXfinish tehnologiju (pogledajte zasebno saopštenje)

Océ Colorado 1640 koji ima automatizovan odštampaj-i-iseci tok posla u nizu

prvo javno izlaganje Océ Arizona 1300 UV serije položenog štampača na međunarodnom događaju (pogledajte zasebno saopštenje o najavi)

Océ Arizona 6170 sa tehnologijom High Flow Vacuum (HFV) za preciznu registraciju kada se radi sa krutim medijima

imagePROGRAF PRO-2000 24-inčni štampač velikog formata koji koristi medije otporne na vodu

Pokretanje novih mogućnosti

Posetioci Canon štanda pronaći će nove tehnologije, kreativne primene koje se ističu i savršene tokove posla od početka do kraja, sve osmišljene tako da im pomognu da pokrenu svoj rast pomoću poboljšane efikasnosti produkcije i diferencijacijom njihove ponude proizvoda.

Da bi pomogao klijentima da aktiviraju nove mogućnosti primene, Canon na sajmu FESPA 2019 pušta u prodaju Océ Colorado 1650 štampač sa promenljivim rolnama (pogledajte zasebno saopštenje). Novi štampač optimizuje produktivnost i performanse samolepljivih vinila, tapeta, platna, mekanih reklamnih materijala, grafičkih rešenja osvetljenih odnapred i odnazad, kao i nepremazanih papira i uključuje tehnologiju Océ FLXfinish, pružajući klijentima izbor između mat ili sjajnih rešenja na istom tipu medija bez promene mastila, na jednoj mašini, radi povećane raznovrsnosti primena.

Model Océ Arizona 1380 GT, deo serije Océ Arizona 1300 štampača, prikazuje se po prvi put na međunarodnom događaju nakon njegovog predstavljanja u januaru 2019. (pogledajte zasebno saopštenje). Ovaj UV položeni štampač štampa uživo i na krutim i na fleksibilnim medijima na sajmu FESPA 2019. On će takođe pouzdano i cenovno isplativo proizvoditi reljefne primene pomoću rešenja Océ Touchstone, pokazujući posetiocima kako mogu da ponude sofisticiranu izdignutu štampu koja je jednostavna za korišćenje, dodajući taktilne elemente na štamparske projekte u cilju postizanja više marže. Océ Arizona 1380 GT pokreće Océ Arizona Xpert, jedinstveno softversko rešenje za tok posla koje vam omogućava da pravite recepte za kompleksne projekte koji mogu da se ponove radi prave efikasnosti, pomažući klijentima da poboljšaju vreme izbacivanja proizvoda na tržište.

Ubrzavanje operativne efikasnosti

U skladu sa posvećenosti da pomogne klijentima u optimizaciji operativne efikasnosti, Canon je blisko sarađivao sa partnerom za završnu obradu Fotoba kako bi dizajnirao novo automatizovano odštampaj-i-iseci rešenje za primene sa izmenljivim rolnama koje se prave pomoću Canon UVgel štampača (Océ Colorado 1640 i 1650). Gradeći dalje na tehnološkoj najavi koja je prikazana na sajmu FESPA 2018, ovo rešenje – koje će biti komercijalno dostupno kasnije tokom 2019. – integriše Océ Colorado štampač sa izmenljivim rolnama sa rezačem serije Fotoba XLD, omogućavajući automatizovano dorađivanje odštampanog materijala, što za rezultat ima primene sa štampom od ivice do ivice, bez manuelne operacije.

Modul za automatsko ubacivanje prebacuje odštampanu rolnu medija iz štampača u rezač. To omogućava da se sečenje nastavi automatski, eliminišući manuelnu intervenciju operatera i vreme nedostupnosti produkcije zbog ručnog ubacivanja. Brzina rada od 18 metara u minuti koju uređaj Fotoba XLD može da postigne sasvim odgovara ultrabrzom štampanju Océ Colorado štampača, što omogućava izvanrednu produktivnost za grafičke primene velikih obima, kao što su posteri odštampani od ivice do ivice.

Za klijente koji žele da optimizuju produkciju na izazovnim medijima, kao što su lepenka i šperploča, Océ Arizona 6170 demonstrira se uz tehnologiju High Flow Vacuum (HFV) koji podloge drži na mestu na ležištu radi precizne registracije, istovremeno smanjujući vreme pripreme za operatere. Povezan sa Océ ProCut softverom za tok posla, on pokazuje posetiocima kako automatsko sečenje može da eliminiše potrebu za manuelnom intervencijom i da ubrza produkciju, omogućavajući da se vešti resursi primene u drugim oblastima poslovanja.

Kao deo Canon-ovog opsežnog portfolija velikog formata, posetioci štanda moći će da vide 24-inčni imagePROGRAF PRO-2000 koji štampa na medijima otpornim na vodu radi primene na znakovima, banerima, posterima, samolepljivim grafičkim rešenjima i rasklopivim pozadinama za štandove. Nema potrebe za laminacijom kada se koriste Canon-ovi mediji otporni na vodu, zahvaljujući njihovom sloju koji upija mastilo koji se sastoji od vezivnog materijala sa niskom rastvorljivosti u vodi. Zbog velikog izbora opcija koje uključuju mat polipropilen, samolepljivi i baner vinil, lepeza medija otpornih na vodu pruža jednostavno, brzo i cenovno isplativo rešenje za klijente koji žele da naprave otiske za unutrašnju i spoljašnju primenu koji mogu da traju i do šest meseci.

Posetioci Canon štanda takođe mogu da istraže niz grafičkih i maloprodajnih elemenata dekora koji su napravljeni da bi podržali promociju monografije ‘Speed’, prikazujući kako brendovi mogu da koriste štampu da bi kreirali konzistentna i emotivna iskustva za svoje krajnje korisnike, podstičući nove i ponovljene poslove. Od POS materijala za podsticanje kupovine, preko dekora enterijera za unapređivanje klijentovog doživljaja brenda, primene u ‘Speed’ kampanji demonstriraju ulogu štampe kao deo multikanalnog lansiranja.

Michele Tuscano, potpredsednik za grafička rešenja velikog formata, Canon EMEA, prokomentarisao je: „Pružaoci usluga štampe grafičkih rešenja velikog formata stalno traže načine za diversifikaciju, za upravljanje miksom proizvoda koji se razvija i za izlaženje na kraj sa obimima koji stalno rastu. Predstavljanjem modela Océ Arizona 1300 ranije ove godine i najavom modela Océ Colorado 1650 ovde, na sajmu FESPA 2019, fokusirali smo naše aktivnosti u inovaciji na rešavanje ovih izazova i na pomoć klijentima da upravljaju rastom i stimulišu ga.“

„Na sajmu FESPA, klijenti mogu da vide kako da postignu operativnu izvrsnost pomoću novih inovacija digitalne tehnologije štampe, uz blisku podršku naših partnera za tokove posla. Takođe i inspirišemo posetioce pomoću unosnih mogućnosti koje nastaju tako što se uzmu postojeće primene i transformišu u nešto što pruža još veću vrednost, sa potencijalom za diferencijaciju i ubrzavanje njihovog poslovanja.“