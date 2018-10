Canon štampači na sajmu Grafima 2018

Na ovogodišnjem 40. Međunarodnom sajmu grafike, papirne i kreativne industrije kompanija Canon predstavila je svoj portfolio štampača za crno belu i kolor produkciju.

Posetioci sajma imali su priliku da se upoznaju sa ponudom kompanije Canon na štandovima njenih partnera Jet Direct i AIGO Business System.

Ove godine u predstavljeno je nekoliko modela, uključujući vrhunski štampač za proizvodnju srednjeg obima Canon varioPRINT 140. Ovaj izuzetni crno-beli štampač sa jednokomponentnim tonerom, mogućnošću dopunjavanja tonera i papira u toku rada, te automatskom obostranom štampom izložen je na štandu Canon Gold partnera kompanije AIGO Business System d.o.o. Predstavljena je i napredna serija proizvodnih štamparskih presa CanonimagePRESS C850, koja zahvaljujući inovativnoj tehnologiji pruža odličan kvalitet uz veliku brzinu rada.

„Kompanija Canon već 80 godina neguje vrhunski kvalitet u industriji štampe i fotografije“, rekao je Manfred Dohnal, menadžera marketinga i prodaje odseka za profesionalnu i štampu velikih formata za Centralnu i Istočnu Evropu i dodao da će nastaviti da teže inovacijama i pomeranju granica, ali i osluškivanju tržišta kako bi što bolje razumeli svoje korisnike i unapredili komunikaciju sa njima.

Zainteresovani za štampu fotografija i umetničkih dela na štandu Canon Silver partnera Jet Direct d.o.o. mogli su da vide revolucionarni Canon imagePROGRAF PRO-4000s koji zahvaljujući LUCIA PRO tehnologiji pigmentnog mastila omogućava impresivan dijapazon boja i neprikosnoven kvalitet i postojanost. Predstavljeni su i štampači velikih formata, kao što su inkdžet štampač od 36 inča CanonimagePROGRAF TX-3000. Ovaj uređaj koristi prednosti svojih inovativnih funkcija, malih troškova i prepoznatljive Canon pouzdanosti, a koristi se za CAD/GIS i proizvodnju postera.

Na istom mestu prikazan je i model Oce Arizona 318 GL, koji se svojim performansama ističe kao idealno rešenje za štampu grafičkih rešenja srednjeg obima. Reč je o izuzetno funkcionalnom modelu koji i manjim štamparijama omogućava da uđu u svet nagrađivanog položenog UV štampanja visokog kvaliteta. Océ pruža kompletan asortiman medija u rolnama, kao što su samolepljivi vinil, baneri i tekstil, ali i različiti proizvodi od papira za unutrašnju i spoljnu upotrebu, pri čemu opcije za ravne medije i medije u rolni funkcionišu nezavisno. Pored toga, Oce Arizona 318 GL štampači su usaglašeni sa velikim brojem zdravstvenih i bezbednosnih direktiva i standarda i imaju minimalan uticaj na životnu sredinu.