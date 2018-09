Canon UVgel: rešenje zagonetke produktivnosti štampe širokog formata

Digitalna revolucija u štampi širokog formata za natpise i grafička rešenja je, bez sumnje, otvorila mnoge mogućnosti za pružaoce usluga štampe (PSP – print service provider). Razvoj hardvera, medija i mastila u protekloj deceniji omogućili su PSP-ovima da diversifikuju ponudu proizvoda i prošire mogućnosti za poslovanje.

Proizvodnja se povećava iz godine u godinu, a prema prognozama kompanije IT Strategies, do 2020. godine očekuje se da obim štampe na rolnama u širokom formatu pomoću tehnologija lateksa, eko-rastvarača i UV-a poraste sa 1 milijarde kvadratnih metara na više od 1,6 kvadratnih metara.

Međutim, ovu potražnju u porastu, bilo od strane velikih korporativnih klijenata, maloprodaja, agencija ili malih i srednjih preduzeća, obično karakterišu ultra kratka vremena obrta.

Mogućnost rasta koju prate ova izuzetno visoka očekivanja prilikom pružanja usluge, čini produktivnost ključnim pitanjem za većinu PSP-ova. Njihov odgovor je kontinuirano ulaganje u hardver, tako što menjaju digitalne štampače širokog formata svake dve ili tri godine, kako bi iskoristili prednost povećanja brzina izlaza.

Mogućnosti investicije

Veliki broj PSP-ova se obreo u situaciji bez rešenja koja im omogućavaju da odgovore na sve veće zahteve klijenata uz dovoljno fleksibilne mogućnosti proizvodnje.

Ukoliko su prostor i sredstva to dozvoljavali, mnogi PSP-ovi su to pokušali da reše tako što su u nizu instalirali nekoliko 64-inčnih solventnih ili lateks štampača niskog obima štampe. Nije neuobičajeno naići na proizvodne pogone natpisa i grafičkih rešenja visokog obima koji imaju desetine takvih tipova štampača i koji rade u dve ili tri smene dnevno.

Isključivo iz perspektive produktivnosti, alternativna mogućnost investicije je izbor robusnih, „industrijskih“ UV i lateks sistema velike brzine, sa širinom rolne od 3,2 m. Međutim, po uobičajenom rangu cene koji se kreće od 120.000 evra naviše, ovakav izbor za većinu firmi koje proizvode natpise i grafička rešenja zahteva veliki iskorak u neizvesno. Veličina i zahtevi za montažu takvih sistema takođe ograničavaju njihovu fleksibilnost za firme čiji poslovi obuhvataju više malih tiraža na različitim medijima.

Ponovno osmišljavanje produktivnosti štampe na rolnama

Suočen sa ovom zagonetkom, Canon-ovo rešenje bilo je ponovno osmišljavanje iz korena procesa štampe na rolnama, čiji je rezultat Canon UVgel, potpuno nova tehnologija koja obuhvata optimizovanu hemiju mastila, tehnologiju glave za štampu, sistema za ubacivanje medija i sistema sušenja. Ova kombinacija pruža mogućnost PSP-ovima da udvostruče ili čak utrostruče produktivnost bez kompromisa po pitanju kvaliteta i uz maksimalnu raznovrsnost medija. Prvi proizvod sa ovom tehnologijom je Océ Colorado 1640 64-inčni štampač.

Ključna razlika je ta da, kao što i ime nagoveštava, UVgel tehnologija koristi mastilo u gelu. Razvijeno u skladu sa principima UV sušenja, ono ostaje u obliku gela dok ne prođe kroz glavu za štampanje, gde se pretvara u tečnost zagrevanjem. Kada se izbace kroz mlaznice na medij koji se održava na 28 stepeni Celzijusa, kapi se vraćaju u oblik gela i odmah su „pričvršćene“ na medij, što ih sprečava da se šire ili spajaju. To znači da štampač može da izbaci više mastila u manje prolaza, što istovremeno znači bržu proizvodnju: maksimalna brzina štampača Océ Colorado je 159 m2 na sat ili 40 m2 u režimu visokog kvaliteta.

Kada se otisak odštampa, on se suši pomoću LED UV sistema hladnog sušenja koji se kreće nezavisno od nosača glave i postolja. Rezultat toga je da brzine štampe više nisu ograničene sušenjem, tako da se produktivnost znatno povećava u poređenju sa konvencionalnom UV tehnologijom.

Dostupnost i automatizacija

U brzom proizvodnom okruženju, dostupnost je ključni faktor u ukupnim troškovima vlasništva, tako da robustan kvalitet izrade može da ima znatan uticaj na povrat investicije.

Sofisticirane funkcije automatizacije koje smanjuju potrebu za stalnim servisnim proverama i koje omogućavaju promene rolni mogu da naprave opipljivu razliku u užurbanom proizvodnom okruženju s različitim primenama.

Svi PSP-ovi koji rade sa širokim formatom isuviše dobro poznaju frustracije prilikom otkazivanja mlaznice glave za štampu. Kod uobičajenih tehnologija, otkazivanje mlaznice će najčešće primorati zaustavljanje mašine dok se mlaznica ne zameni. Ovi problemi su poznati Viktoru Kelmu, vlasniku kompanije Comdatek GmbH, prvog aktivnog korisnika štampača Océ Colorado 1640 u Evropi, koji je zatim instalirao niz od pet Canon UVgel štampača. Pored stavke brzine štampanja – Océ Colorado štampa duplom brzinom u odnosu na većinu njegovih solventnih uređaja – on je svestan da solventni i lateks sistemi koje su koristili u kompaniji zahtevaju visok stepen dnevnog održavanja, što je postajalo sve veći problem kako se povećavao obim posla i zbog čega je firma prešla na proizvodnju u tri smene na većini uređaja.

U slučaju štampača Océ Colorado 1640, otkazivanje mlaznice se detektuje pomoću zvučnih talasa pre nego što mlaznica ispali mastilo. Neispravna mlaznica se zatim u hodu menja susednom mlaznicom, bez ikakve intervencije operatera, a potpuna zamena mlaznice može da sačeka sledeći termin održavanja štampača, što omogućava neometan rad.

Zamene rolni su takođe olakšane kod štampača Océ Colorado 1640, zahvaljujući jedinstvenoj kaseti za medije sa dve rolne. To smanjuje vreme potrebno za ubacivanje i promenu medija, što je idealno u današnjim okruženjima mešovitih primena.