Canon uvodi dva nova multifunkcijska štampača opremljena ADF-om u MegaTank liniju

Canon Europe najavljuje proširenje svoje postojeće MegaTank linije proizvoda sa dva nova štampača opremljena ADF-om i punjivim rezervoarima za mastilo, modelima Canon PIXMA G7040 kolornim 4-u-11 i Canon PIXMA GM4040 monohromatskim 3-u-12. Novi štampači pružaju štampu sa velikim brojem strana i niske cene, bez kompromisa po pitanju kvaliteta – što je savršeno za povećanje efikasnosti štampe malih firmi i kućnih kancelarija.

Canon PIXMA G7040 i Canon PIXMA GM4040 dolaze opremljeni potpuno novim automatskim ubacivačem papira (automatic document feeder – ADF) kapaciteta 35 listova, što omogućava brže skeniranje i kopiranje, kao i dvosmernim ubacivačem papira visokog kapaciteta koji je u stanju da drži do 350 listova običnog papira. To ih čini 3,5x produktivnijim od prethodne generacije MegaTank modela koji imaju samo jedan zadnji ubacivač – što je savršen izbor za korisnike koji žele ekonomično da štampaju velike obime dobrim tempom.

Oba štampača dolaze sa punjivim rezervoarima za mastilo što korisnicima omogućava da štampaju do 18.000 strana3,4 pomoću 3 boce sa crnim mastilom ili do 7.700 pomoću kompleta kolornih mastila kada je upitanju Canon PIXMA G7040. Ne samo da to smanjuje trošak štampe po stranici, već uklanjanje potrebe za konstantnom kupovinom i zamenom kertridža sa mastilom, takođe smanjuje na minimum vreme nedostupnosti radnog mesta.

Oba modela, Canon PIXMA G7040 i Canon PIXMA GM4040, štampanje čine još jednostavnijim zahvaljujući Wi-Fi i Ethernet mogućnostima povezivanja; Canon PIXMA G7040 kompatibilan je sa Windows ili Mac operativnim sistemima, a Canon PIXMA GM4040 sa sistemom Windows. Oba štampača su takođe kompatibilna sa aplikacijom Canon PRINT (iOS i Android).

Elegantan dizajn oba modela Canon PIXMA G7040 i Canon PIXMA GM4040 zauzima minimalan prostor na stolu, a prednji kontrolni panel koji se naginje omogućava jednostavno gledanje iz bilo kog ugla. Korisnici takođe mogu da budu sigurni da koriste svoj štampač ekonomično zahvaljujući mogućnostima automatske dvostrane štampe i automatskog isključivanja. Oba štampača savršeno su pogodna za produktivnu kućnu kancelariju ili malu kancelariju, kojoj je potreban štampač niske cene i visokog obima štampe – istovremeno zadržavajući najviši kvalitet štampe.

Canon PIXMA G7040 i Canon PIXMA GM4040 biće dostupni kod zvaničnih Canon distributera.

Canon PIXMA G7040 ključne karakteristike:

● Veliki broj odštampanih stranica

o 18.000 strana iz 3 boce sa crnim mastilom ili 7.700 strana iz kompleta kolor mastila

● Automatski ubacivač od 35 listova

o Kopiranje i skeniranje dokumenata sa više stranica

● Velika brzina štampe

o 6,8 otisaka u minuti u boji i 13 otisaka u minuti crno-belo5

● Kapacitet od 350 listova

o Veliki kapacitet običnog papira podeljen je između prednje kasete od 250 listova i zadnjeg ubacivača od 100 listova

● Štampanje, kopiranje, skeniranje i faks

Canon PIXMA GM4040 ključne karakteristike:

● Veliki broj odštampanih stranica

o 18.000 strana iz 3 boce sa crnim mastilom

● Automatski ubacivač od 35 listova

o Kopiranje i skeniranje dokumenata sa više stranica

● Velika brzina štampe

o 13 otisaka u minuti crno-belo5

● Kapacitet od 350 listova

o Veliki kapacitet običnog papira podeljen je između prednje kasete od 250 listova i zadnjeg ubacivača od 100 listova

● Štampa, kopiranje i skeniranje