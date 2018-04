Canon vodi posetioce FESPA 2018 sajma u istraživanje različitih puteva za unapređenje i rast poslovanja

Na FESPA 2018 sajmu (Messe Berlin, od 15. do 18. maja, hala 3.2, štand A40/B40) Canon će pokazati kako njegova sveobuhvatna rešenja za izradu širokih formata omogućavaju proizvođačima grafičkih proizvoda da istraže nove mogućnosti rasta, bilo kroz diversifikaciju u nove oblasti primene, bilo optimizacijom proizvodnje u okviru postojećeg portfolija.

Canon će kroz svoju, najveću do sada, prisutnost na FESTA izložbi, predstaviti široki spektar rešenja za položeno štampanje i štampu sa rolnama, sečenje i automatizaciju toka rada, istovremeno pokazujući brojne inspirativne primere proizvoda koji su nastali zahvaljujući Canon tehnologijama i materijalima, počev od tradicionalnih grafika i natpisa, do dekorativne štampe i prilagođene ambalaže.

Mark Lawn, direktor grupe za grafiku i komunikacije u Canon Europe, objašnjava: „Sa velikom globalnom bazom klijenata, imamo sjajnu osnovu za savladavanje mnogih izazova i korišćenje prilika sa kojima se suočavaju proizvođači grafika, pri čemu smo identifikovali dva glavna puta do uspeha za naše korisnike. Neki će u središte svojih poslovnih planova staviti diversifikaciju, dodavanjem novih proizvoda u svoj portfolio i prodorom na različita tržišta, kao što su dekoracije i ambalaža. Drugi će se možda radije fokusirati na unapređenje osnovne ponude, razvojem inovativnog poslovnog modela ili ulaganjem u pojednostavljenje proizvodnje i povećanje kapaciteta. Sa ovakvim razumevanjem situacije i okruženja, Canon može pomoći korisnicima da istraže prave prilike, dajući im jasne smernice i pružajući im konstantnu podršku na njihovom putu neprestanim tehničkim inovacijama, pri čemu su korisnici motivisani jasnom vizijom kako će unaprediti pa čak i transformisati svoje poslovanje.“

Šta god bio njihov lični fokus na FESPA 2018 sajmu, posetioci će biti inspirisani tehnološkim razvojem i praktičnim primenama koje će predstaviti Canon. Posebno mesto na štandu će zauzimati Océ Colorado 1640 štampač sa rolnama, stvoren na Canon-ovoj revolucionarnoj UVgel tehnologiji. Dva štampača će demonstrirati izuzetnu produktivnost ovog sistema i raznovrsnost materijala koji se mogu koristiti za različite proizvode, od vrednih kućnih i komercijalnih ukrasa, do samolepljivih proizvoda sa posebnom završnom obradom, pomoću tehnologije Canon-ovog partnera, firme Fotoba. O Océ Colorado 1640 štampaču se dosta govorilo na FESPA 2017 sajmu, kada je predstavljen, a od tada je transformisao proizvodnju na rolnama stotinama proizvođača grafika širom sveta, od kojih će mnogi podeliti svoje iskustvo na ovogodišnjem sajmu. Posetioci iz kompanija koje pružaju uslugu štampe (PSP) se mogu i sami upoznati sa nizom grafičkih i dekorativnih proizvoda, koji su nastali na Colorado uređajima, što će im pomoći da osmisle kako mogu proširiti sopstvenu ponudu, koristeći jedinstvene mogućnosti Canon UVgel tehnologije.

Biće predstavljena i druga rešenja za proizvodnju na rolnama, kao što je jednoprolazni Océ ColorWave 910 inkdžet štampač sa rednim ulagačem, koji će štampati proizvode za primenu u arhitekturi, inženjerstvu i građevini, kao i postere, dok će Océ ColorWave 700 pokazati svoju svestranost u štampi na materijalima sa i bez premaza, za mnoštvo primena, od postera do transparenata i tapeta. Svoje mogućnosti će demonstrirati i imagePROGRAF PRO-4000 i TX4000 štampači, koji će izrađivati fotografske i umetničke otiske, kao i grafike za prodajna mesta i postere, a biće predstavljen i novi vodootporni Canon materijal za spoljašnju upotrebu.

U zoni za proizvodnju na položenim štampačima na Canon-ovom štandu, posetioci će moći da pogledaju modele 1280GT i 6170XTS iz višestruko nagrađivane Océ Arizona serije. Océ Arizona 6170XTS štampač će biti predstavljen u pojednostavljenom radnom procesu štampanja i sečenja kratkotrajne ambalaže, sa Océ ProCut G3 XL-3200 tablom za sečenje.

Naglašavajući sposobnost kompanije Canon da integriše najnovija rešenja koja zaista maksimalno povećavaju efikasnost proizvodnje korisnika, Océ Arizona 6170 će biti uživo predstavljen u robotizovanom radnom procesu, koristeći tehnologiju Canon-ovog partnera Rolan Robotics, za optimizaciju postavljanja praznog materijala na ploču, a zatim i prenos odštampanog materijala do table za sečenje. Radni proces će odražavati stvarnu primenu u kompaniji Van Vliet Printing u Holandiji, naprednom korisniku Océ Arizona uređaja, koji je sklopio partnerstvo sa kompanijama Canon i Rolan Robotics, kako bi postigao najviši nivo automatizacije u proizvodnji na položenim štampačima.

FESPA 2018 će predstavljati i prvu priliku da se u Evropi vidi novo Canon-ovo rešenje za izdignuto štampanje za Océ Arizona seriju, koje omogućava korisnicima da dodaju efekte teksture na dekorativne proizvode, prototipove pakovanja i natpise, maksimalno uvećavajući vrednost i proširujući ponudu, za izdvajanje od konkurencije.

Posetioci štanda će takođe saznati i kako svoje uređaje sa tehnologijom za široke formate mogu dopuniti rešenjima za male formate, kao što je Canon imagePRESS C850 serija za proizvodnju ambalaže, uključujući kratkotrajne savitljive kartone, kao i razne brošure. Fotografski inkdžet štampačDreamLabo 5000, u kombinaciji sa Canon FlatSpread FS–500 rešenjem za završnu obradu, pokazaće proizvođačima grafika, od kojih su mnogi već aktivni u štampi fotografija, komercijalne mogućnosti diversifikacije u pravcu foto knjiga vrhunskog kvaliteta.

Pored proizvoda koji će biti izrađeni uživo na štandu, posetioci će moći da prošetaju kroz „dom-ulica-prodavnica“ postavku, koja predstavlja primer ciljane komunikacije sa kupcima, promotivne grafike i dekoracije u obogaćenom putovanju kupca, za konceptualnu kampanju za „Elemental“ brend za negu lepote. Okruženje „prodavnica“ će prikazati proizvode kao što su pod od vinila, murali, ambalaža, izložbeni nameštaj i pultovi, dok će prostor doma imati pod od laminata, nameštaj, tapete i keramičke pločice.

Mark Lawn je zaključio: „Kampanja Elemental je proširena od FESPA 2017 sajma, da bi pokazala kako odštampani proizvodi svih formata pozitivno utiču na uspeh predstavljanja brenda, od prvog kontakta sa korisnikom u njegovom domu, stvaranja svesti kroz pametno integrisanu promociju van kuće, sve do kulminacije u sveobuhvatnom doživljaju u prodavnici, obeleženom brendom, od dekoracije do ambalaže. U kombinaciji sa tehnologijama koje predstavljamo na FESPA 2018, ovo je veoma upečatljiv način da se korisnicima ukaže na mnoge potencijalne puteve za dodavanje vrednosti kada odgovaraju na zahtev klijenata, istovremeno im pomažući da vide širu sliku njihovog uticaja u lancu vrednosti brenda.”