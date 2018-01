CES 2018: HyperX predstavio prvu DDR4 RGB memoriju sa sinhronizacijom osvetljenja uz pomoć infracrvenih talasa

HyperX, gejming divizija kompanije Kingston® Technology Company, Inc., je predstavila prve memorijske module sa sinhronizovanjem RGB osvetljenja korišćenjem IR (infracrvene) tehnologije pod imenom HyperX Predator DDR4 RGB. HyperX je ugradio IR komunikacione kanale u svaki memorijski modul što omogućava da više modula sinhronizuje LED osvetljenje i svi moduli prikažu izvanrednu boju ili različite šare. Tehnologija koja je implementirana se napaja direktno sa matične ploče i omogućava izuzetno vizuelno iskustvo RGB memorije za gejming, overklok računara i DIY sisteme.

“Kao lider u perfomansama i memoriji za overklokovanje poslednjih 15 godina, HyperX ponosno predstavlja tržištu ovu jedinstvenu inovaciju u segmentu RGB memorija na sajmu CES 2018”, izjavio je Paul Leaman, VP u kompaniji HyperX. “Sinhronizovanje HyperX Predator DDR4 RGB memorije korišćenjem IR tehnologije kreira novo iskustvo RGB osvetljenja u PC računaru i omogućava gejmerima i overklokerima da još više personalizuju svoje gejming iskustvo.”

Uz IR sinhronizaciju RGB osvetljenja Predator DDR4 RGB moduli takođe podržavaju i veći broj profila osvetljenja kada su upareni sa matičnom pločom koja poseduje kompatabilni softver za RGB kontrolu. HyperX radi sa proizvođačima matičnih ploča kako bi testirao i kvalifikovao HyperX Predator DDR4 RGB memoriju za njihov softver za kontrolu, kao što je ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion i MSI Mystic Light Sync. Uz to, proizvođači kućišta, kao što je In-Win, takođe dodaju podršku za RGB osvetljenje i kontrolu.

Pored demonstracije menadžmenta novog LED osvetljenja i raznolikih opcija prikaza, kako čistih boja tako i šara, na Predator DDR4 RGB modulima, HyperX je na ovogodišnjem CES-u takođe prikazao i proširenu liniju gejming opreme, kao što su:

· HyperX Cloud FlightTM prve bežične gejming slušalice iz HyperX-a, sa trajanjem baterije od čak 30 sati1, najdužim trajanjem baterije u slušalicama na gejming tržištu.

· HyperX™ Alloy Elite RGBTM tastaturu koja je prva puna RGB tastatura iz HyperX-a. Upravljajte vašom tastaturom, ili individualnim tasterima, uz pomoć HyperX NGenuity® softvera.

· HyperX Pulsefire SurgeTM gejming miš koji je prvi HyperX-ov RGB model sa Dynamic 360° RGB svetlosnim efektima. Pulsefire Surge koristi Pixart 3389 senzor sa podrškom do 16,000 DPI.

Dostupnost

Početak isporuke Predator RGB memorije se očekuje u Q2. Dodatne informacije u vezi cene, kompatabilnosti memorije i konfiguracijama modula biće dostupne u trenutku isporuke.