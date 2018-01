CES 2018: Kingston Digital predstavlja 7-u-1 USB Type C hub

Kingston Digital Europe Co LLP, članica Kingston Technology Company Inc., nezavisnog svetskog lidera u proizvodnji memorijskih proizvoda je danas predstavila Nucleum™, 7-u-1 Type C USB hab. Nucleum je idealni hub za nove MacBook računare pošto omogućava da dobijete dodatne USB-C i USB-A portove, HDMI izlaz i SD/microSD slotove.

Zahvaljujući većem broju portova Nucleum može izdržati sve poznate dodatke koje korisnici poseduju, kao što su miševi, tastature, čak i dodatni monitor. Korisnici mogu biti produktivniji uz čak sedam portova koje mogu koristiti istovremeno. A uz sve to Nucleum korisnici mogu napajati MacBook® dok u isto vreme koriste eksterni hard disk i pune iPhone®.

Elektromagnetne smetnje (EMI) se mogu nekad pojaviti između USB 3.0 portova (na bilo kom uređaju ili sistemu), a Wi-Fi uređaji kao što su ruteri ili bežični miševi i tastature mogu biti pogođeni smetnjama. Smetnje koje nastaju od USB 3.0 mogu uticati na bežične radio prijemnike koji rade na 2.4GHz ukoliko su u blizini.

Kada je u pitanju Nucleum elektromagnetne smetnje su uklonjene zahvaljujući dodatnoj zaštiti i jednistvenoj poziciji portova. Zaštita je postavljena na USB portovima, a sami USB A i C portovi su pozicionirani suprotno jedni od drugih, umesto jedan pored drugog. Ovo umanjuje mogućnost elektromagnetne smetnje dok u isto vreme pozicioniranje portova omogućava više prostora između njih što olakšava korišćenje priključaka i adaptera različitih dimenzija.

“Potražnja za dodacima koji omogućavaju korišćenje više Type C konektora raste”, izjavila je Valentina Vitolo, Flash Business menadžer za EMEA region u kompaniji Kingston®. “Ideja iza Nucleum-a je bila da kreiramo portabilni, jednostavan za korišćenje i sveobuhvatni hub koji ispunjava potrebne korisnika u pokretu. Verujemo da je ovo jedini dodatak koji morate uvek imati pored sebe”.

Nucleum je dostupan u SAD-u od danas a biće dostupan u Engleskoj i određenim zemljama kasnije tokom Q1. Dolazi sa dvogodišnjom garancijom, besplatnom tehničkom podrškom i legendarnom Kingston pouzdanošću.

Nucleum karakteristike i specifikacije:

· Više piksela: Želite da radite na nečemu većem? Dodali smo 4K HDMI izlaz na vašem novom laptopu.

· Power pass through: Napunite vaš iPhone®, bluetooth slušalice i ostale uređaje.

· Povežite sve: Želite da koristite sve vaše uređaje u isto vreme? Nema problema, ubodite sve i krenite sa radom!

· Portabilan: Kompaktna veličina znači da možete poneti USB-C hub bilo gde sa sobom.

· Kreativna radna stanica: Snimajte, prebacite i obrađujte vaše fotke i video snimke gde god da ste uz pomoć SD i microSD slotova.

· Savršeno uklapanje: Nucleum je dizajniran da se savršeno uklopi sa vašim novim MacBook računarom.

· Multiport adapter: Nema potrebe da nosite veliki broj adaptera za povezivanje vaših uređaja.

· Dimenzije proizvoda (bez kabla): 127mm x 45mm x 14.2mm (5″ x 1.77″ x .56″)

· Dimenzije proizvoda (sa kablom): 276.4mm x 45mm x 14.2mm (10.88″ x 1.77″ x .56″)

· Težina: 92.4g (3.2 oz.)