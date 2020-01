CES 2020 – AMD je lansirao najbže procesore na svetu za ultra tanke laptopove i PC radne stanice

Tradicionalno, početak svake godine u svetu tehnologija obeležava najveći ekspo potrošačke elektronike i visoko-tehnoloških dostignuća – CES u Las Vegasu.

Kada je reč o najnovijim proizvodima u svetu najnaprednihih procesora, koji pokreću naše omiljene računarske uređaje – ultra tanke laptopove i ekstra-moćne desktopove, ovogodišnji CES prolazi u znaku kompanije AMD.

Naime, AMD je na otvaranju ovogodišnjeg CES-a, uživo lansirao najmoćnije procesore na planeti za ultra-tanke prenosnike, kao i za ekstremno-jake radne stanice za profesionalce.

Novi AMD Ryzen 74800U Mobilni Procesor je prvi šezdesetčetvorobitni x86 akcelerisani procesor (APU) na planeti, namenjen ultra-tankim prenosnicima (potrošnja od 15W), koji je proizveden u najnaprednijoj 7nm tehnologiji.

AMD Ryzen 7 4800U mobilni procesor, raspolaže sa 8 moćnih CPU jezgra i 8 naprednih GPU. Ovaj 7 nanometarski procesor koristi najmoderniju „Zen2“ mikroprocesorsku arhitekturu, za CPU deo, odnosno, „Vega2“ arhitekturu za GPU deo, jedinstvenog SoC-a (System-on-Chip). U poređenju sa najnovijim Intelovim procesorom 10-te generacije – Core i7-1065G7, novi AMD Ryzen 7 4800U nudi:

Do 4% veće single-thread performanse i do 90% veće multi-thread performanse CPU-a

Do 18% veće GPU performanse

AMD nudi i „H“ verziju novog Ryzen 7 4800 Mobilnog procesora, koja umesto 15W troši 45W i koja je naspram Intelove konkurencije u obliku Core i7-9750H do 5% brži u single-thread poslovima, odnosno do 46% u multi-thread procesiranju. Pri 4K video enkodingu u Adobe Premiereu je do 25% brži, dok je u simulacijama fizike u igrama do 39% brži.

Za profesionalce koji u svojim zahtevnim poslovima, poput 3D renderinga, video editinga, kompajliranja, analiza, simulacija, projektovanja i dizajniranja, se oslanjaju na maksimalnu snagu najbržih postojećih procesora, AMD je lansirao ultimativno rešenje bez konkurencije – AMD Threadripper 3990X.

Najnoviji AMDThreadripper 3990X je prvi desktop procesor na svetu koji dolazi sa čak 64 moćna procesorska jezgra, bazirana na sada već čuvenoj „Zen2“ procesorskoj arhitekturi. AMD-ova aždja je 50% brža u odnosu na Threadripper 3970X pri Raytracingu u MAXON Cinema4D rendereru i postigao je svetski rekord bez presedana u čuvenom Cinebench R20 benchmarku sa ostvarenih 25.399 poena!

Novi AMD Threadripper 3990X će biti dostupan u partnerskim maloprodajama za mesec dana, po preporučenoj ceni od $3990