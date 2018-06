Članovi uprave kompanije LG otvaraju ovogodišnji IFA sajam

Izvršni direktor kompanije LG Electronics (LG) Jo Seong-Jin i tehnološki direktor kompanije Dr I.P. Park održaće zajednički uvodni govor na otvaranju ovogodišnjeg IFA sajma kako bi posetiocima predstavili viziju razvoja LG ThinQ tehnologije veštačke inteligencije. Obraćanje članova uprave LG-ja, pod naslovom „Misli Mudro, Budi Slobodan: Živi Slobodno uz veštačku inteligenciju“ biće održano u petak, 31. avgusta, u hali 26b Berlinskog sajma.

Izvršni direktor kompanije (CEO) Jo Seong-Jin pružiće uvid u to kako će LG strategija veštačke inteligencije unaprediti život potrošača zahvaljujući jedinstvenoj filozofiji koja podrazumeva otvorenu platformu, otvoreno partnerstvo i otvorenu povezanost. Dr Park će pokazati kako ova tehnologija oživljava u svakodnevnim proizvodima poput frižidera, televizora i mašina za pranje veša, kao i na koji način integrisanje veštačke inteligencije koristi potrošačima pružajući im veću kontrolu i jednostavnije korišćenje

g

„Uloga govornika na otvaranju IFA sajma pruža rukovodiocima kompanija priliku da globalno prošire svoje inovativne ideje i strategije,” izjavio je Jens Heithecker, izvršni potpredsednik kompanije Messe Berlin Group i izvršni direktor IFA sajma. „LG je bio i nastavlja da bude globalni igrač u oblasti veštačke inteligencije, zbog čega smo izuzetno počastvovani što će gospodin Jo i Dr Park biti autori uvodnog govora na IFA sajmu ovog avgusta.”

Gospodin Jo Seong-Jin, veteran u kompaniji LG, od početka je imao veru u benefite koje veštačka inteligencija donosi potrošačkom tržištu u sferi kućnih aparata. Gradeći karijeru na liderskim pozicijama u ovom segmentu, gospodin Jo je uvideo da su aparati koji su povezani sa „kućnim poslovima” segment zreo za inovacije. Upravo on je zaslužan za prvu komercijalizaciju Direct Drive (DD) motora, što je rezultiralo liderskom pozicijom kompanije LG u kategoriji mašina za pranje veša širom sveta. Kao rukovodilac poslovne jedinice, odgovoran za segment kućnih aparata, gospodin Jo je ulagao u istraživanje i razvoj kako bi poboljšao portfolio kompanije LG, a ovu praksu nastavio je i kao potpredsednik i izvršni direktor.

Najveći prioritet Dr Parka, kao tehnološkog direktora kompanije LG, jeste transformacija poslovanja kompanije sa fokusom na veštačku inteligenciju kao svoj prioritet i centar budućeg razvoja. Ključni deo ove strategije podrazumeva i spremnost za otvoreno partnerstvo kako u zemlji tako i u inostranstvu, u skladu sa LG strategijom otvorenosti.

LG je razvio ThinQ krajem 2017. godine kako bi identifikovao sve svoje proizvode i usluge koje koriste veštačku inteligenciju. LG ThinQ proizvodi i usluge imaju mogućnost deep learning-a i komuniciraju međusobno, koristeći različite tehnologije veštačke inteligencije, kako od drugih partnera, tako i sopstvenu LG DeepThinQ tehnologiju. Pre godinu dana LG je najavio otvaranje laboratorije za veštačku inteligenciju u Seulu kako bi okupio sva AI istraživanja u tehnologijama zaključivanja i učenja na osnovu prepoznavanja glasa, videa i senzora, kao i detektora prostora i prisustva. LG laboratorija doprinela je razvoju prvog „pametnog“ klima uređaja na svetu, kao i inteligentnih frižidera, mašina za pranje veša i robotskih usisivača.