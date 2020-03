Colorado 1650 i Canon UVgel mastilo dobili su sertifikaciju za Avery Dennison ICS Warranty

Canon Production Printing sa ponosom objavljuje da su Colorado 1650 štampač velikog formata na rolnama i mastilo UVgel 460 sertifikovani od strane vodećeg proizvođača medija u industriji, kompanije Avery Dennison kao deo njihovog programa garancije ICS Warranty Program. Ova sertifikacija osigurava da će vinilne aplikacije odštampane na štampaču Colorado 1650 ispuniti definisane visoke standarde kvaliteta i izdržljivosti.

Canon je blisko sarađivao sa kompanijom od predstavljanja modela Colorado 1650 koji ima fleksibilan, a opet veoma robustan komplet mastila. Svi otisci iz štampača Colorado 1650 koristeći mastilo UVgel 460 sada su sertifikovani programom garancije ICS Warranty Program, koja garantuje kvalitet i izdržljivost njenih primena velikog formata. Prilikom kombinovanja mastila UVgel 460 i Avery Dennison medija i laminata[1], klijenti mogu da budu sigurni da će njihove odštampane aplikacije trajati do osam godina napolju i do 11 godina unutra.

„Pomoću UVgel tehnologije razvili smo disruptivni koncept koji kombinuje prednosti tradicionalnih tehnologija mastila poput eko-rastvarača, lateksa i UV-a u jedan jedinstveni komplet mastila“, kaže Dirk Brouns, potpredsednik za grafiku velikog formata u kompaniji Canon Production Printing.

„Ponosni što smo dobili garanciju ICS Warranty od poštovanog brenda kao što je Avery Dennison, a našu brzorastuću bazu instalacija i adaptaciju tehnologije UVgel vidimo kao dokaz da je to postalo industrijsko merilo za kvalitet bez kompromisa i svestrani izlaz otisaka uz velike brzine produkcije.“

Paul Roba, menadžer za odnose sa OEM-ima kompanije Avery Dennison komentariše: „Uzbuđeni smo što štampačem Colorado 1650 i mastilom UVgel 460 možemo našem opsežnom programu garancije ICS Warranty Program da dodamo jedinstvenu visokokvalitetnu platformu za produkciju štampe. Nastavljamo sa pružanjem temeljno testiranih rešenja našim pružaocima usluge štampe, uvećavajući poverenje u grafičke performanse i identifikujući procese za unapređivanje propusnosti.“

[1] Za odredbe i uslove ICS garancije, posetite graphics.averydennison.com