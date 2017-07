Dell EMC lansirala novu generaciju PowerEdge servera

Kompanija Dell EMC lansirala je novu generaciju najprodavanijih servera, koji će korisnicima omogućiti lakšu i bržu IT transformaciju.

Nedavno prikazani na Dell EMC World 2017 događaju, nagrađivani PowerEdge serveri četrnaeste generacije dizajnirani za Intel® Xeon® Scalable procesore pružaju automatizovanu i sigurnu platformu za tradicionalne cloud sisteme koji omogućavaju najbrži put do digitalne transformacije.

Nedavno istraživanje koje je sprovela kompanija Dell EMC, pokazuje da kompanije koje su najdalje otišle u IT transformaciji imaju sedam puta veće šanse da se brže i bolje pozicioniraju na tržištu, ali im je za to neophodna savremena infrastruktura koja će poboljšati efikasnost i modernizovati njihovo poslovanje. Upravo nova generacija PowerEdge servera predstavlja odgovor kompanije Dell EMC na ovakve zahteve korisnika na tržištu.

„Moderna infrastruktura i PowerEdge serveri četrnaeste generacije omogućavaju korisnicima bržu IT transformaciju i prilagođavanje promenama na tržištu. Cilj kompanije Dell EMC je da ulaganjem u nove proizvode, stalnim inovacijama i razvijanjem cyber-resilient koncepta omogući korisnicima da ostvare pun poslovni potencijal”, rekla je Ashley Gorakhpurwalla, direktorka u sektoru za razvoj servera u kompaniji Dell EMC.

Unapređene performanse na PowerEdge serverima omogućavaju kompanijama da zadovolje njihove potrebe i da se prilagode tržištu. Novi Dell EMC PowerEdge portfolio pomaže kompanijama da poboljšaju obradu i skladištenje podataka, ubrzaju pokretanje virtualnih mašina i unaprede postojeće aplikacije.

Automatizacija PowerEdge servera omogućava IT profesionalcima da se fokusiraju na kritične zadatke koje direktno utiču na korisnika i poslovanje. OpenManage Enterprise sistem sa moćnom RESTful aplikacijom nudi mogućnosti i opcije za automatizaciju, ažuriranje, praćenje i održavanje servera.

Ovaj sistem omogućava i jednostavnije upravljanje serverom, bolje performanse i korišćenje interfejsa, a ProSupport Plus i SupportAssist tehnologiju doprinose i do 90 odsto bržem rešavanju problema.

Bezbednost servera i zaštita korisnika su prioriteti u poslovanju kompanije Dell EMC. U protekle dve godine, kompanija Dell EMC je stekla poverenje kod velikog broja korisnika PowerEdge servera kojima svakodnevno omogućava da putem Cyber-resilient koncepta otkriju grešku, poprave, zaštite ili prekinu rad PowerEdge servera.

Bezbednost servera i sigurnost podataka moguća je putem opcija kao što su „boot“ sistema, koji pruža dodatnu sigurnost, potom „zaključavanja“ sistema koja je jedinstvena za PowerEdge servere, kao i „brisanje“ sistema koji korisnicima omogućava laku popravku, kao i brisanje podataka sa memorijskih uređaja.

U saradnji sa kompanijom Intel, kompanija Dell EMC spojila je PowerEdge servere četrnaeste generacije i Intel® Xeon® Scalable procesore koji pružaju korisnicima više memorije, bolje performanse i jednostavnije skladištenje.

Novi, raznovrsni PowerEdge portfolio obuhvata servere za kompanije svih profila i omogućava korisnicima da zadovolje potrebe i prilagode se tržištu koje se svakim danom sve više razvija.

Dell EMC PowerEdge R640 – idealan za razmenu i skladištenje velike količine podataka u 1U/2 platformi

– idealan za razmenu i skladištenje velike količine podataka u 1U/2 platformi Dell EMC PowerEdge R740 – namenjen zahtevnijim korisnicima, pravi balans između skladištenja, brzine aplikacija i utiče na fleksibilnost konfiguracije na 2U/2S platformi

– namenjen zahtevnijim korisnicima, pravi balans između skladištenja, brzine aplikacija i utiče na fleksibilnost konfiguracije na 2U/2S platformi Dell EMC PowerEdge R740XD – platforma 2U/2S ima najbolje performanse kada je u pitanju skladištenje velike količine podataka za programske aplikacije

– platforma 2U/2S ima najbolje performanse kada je u pitanju skladištenje velike količine podataka za programske aplikacije Dell EMC PowerEdge R940 – platforma 3U/4S namenjena je za skladištenje velike količine podataka u veoma zahtevnom radnom okruženju kao što su planiranje poslovnih resursa (ERP), e-trgovina…

– platforma 3U/4S namenjena je za skladištenje velike količine podataka u veoma zahtevnom radnom okruženju kao što su planiranje poslovnih resursa (ERP), e-trgovina… Dell EMC PowerEdge M640 and FC640 – dizajniran za Balde i Modular pratforme visokih preformansi

– dizajniran za Balde i Modular pratforme visokih preformansi Dell EMC PowerEdge C6420 – idealan za kompjutere visokih performansi sa velikom količinom podataka na platformi Modular 2U/8S