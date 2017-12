Dell EMC proširio ponudu All-Flash Midrange skladištenja

Kompanija Dell EMC je proširila svoj vodeći portfolio za skladištenje midrange podataka sa dva nova SC All-Flash uređaja koji prate nadogradnju softvera Dell EMC Unity, dizajnirani za povećanje efikasnosti i uštede troškova za miks blokova i opterećenja pri obradi podataka.

Sa novim uređajima, Dell EMC takođe predstavlja program lojalnosti Future-Proof Storage. Novi program lojalnosti nudi najjaču trogodišnju garanciju u industriji, kao i sveobuhvatni softver, zaštitu ulaganja u hardver, efikasnost sistema za skladištenje podataka, migraciju podataka i besplatni Virtustream Storage Cloud servis.

SC All-Flash pruža vrhunske performanse i funkcije koje su spremne za preduzeća

SC All-Flash uređaji su dizajnirani da pomognu korisnicima da orijentišu centar za podatke i time povećavaju brzinu, efikasnost i uštede na postojećim aplikacijama. Takođe, dizajniran je da pomogne klijentima da otvore mogućnosti poslovanja za podršku novim slučajevima i radnim opterećenjima.

Dell EMC SC5020F i Dell EMC SC7020F su ponuđeni kao 3U uređaji sa dvostrukim active/active kontrolerima sa 8-jezgrenim Intel® Kseon® procesorima i do 256GB memorije i multiprotokol podrškom za iSCSI i 16/32GB FC mrežne veze. Proizvodi takođe karakterišu: · All-Flash performanse – do 399,000 IOPS po nizu i 3.9 miliona agregatnih IOPS po multi-nizu federisanog klastera.· Mobilnost podataka, skala i zaštita – spreman za povezivanje sa federiranim multi-array klasterom za lakšu upotrebu i jednostavnost rada, kao i optimalno upravljanje radnog opterećenja. Takođe uključuje ugrađeni anti-theft uređaj koji je idealan za kontinuitet poslovanja.· Efikasna optimizacija – inteligentna deduplikacija i kompresija podataka, RAID nivo i efikasno pružanje resursa pomažu uštede na automatizaciji.· Sveobuhvatni softver – svaka napredna serija SC sadrži sve potrebne licence za softver.

Dell EMC Unity postaje efikasniji kako bi smanjio troškove skladištenja

Dizajniran da pruži jednostavnost upotrebe, All-Flash performanse i jedinstvene SAN-NAS okoline, Dell EMC Unity pomaže organizacijama da ubrzaju primenu, pojednostavljuju upravljanje i neprekidno skladištenje u cloud servisu. Novi Unity v4.3 OS pruža veliki broj značajnih poboljšanja, uključujući deduplikaciju koja pomaze u smanjenju troškova, zajedno sa novim tehnologijama koje olakšavaju nadogradnje ne-destruktivnih sistema i omogućavaju sinhronizaciju datoteke. Novi Dell EMC Unity v4.3 OS nudi poboljšane performanse sa All-Flash uređajima sa dodatom in-line deduplikacijom, kao i sinhronizovanu replikaciju datoteka koja osigurava kontinuitet poslovanja bez gubitka podataka i online kontrola nadogradnje podataka na licu mesta.

Redefinisana zaštita investicija sa programom lojalnosti za budućnost (Future-Proof Storage Loyalty Program)

Novi Dell EMC Future-Proof Storage Loyalty program pruža korisnicima garantovan i vredan vek trajanja svojih proizvoda. Za razliku od drugih programa lojalnosti koji nude manje koristi i kratkoročnih obećanja, Future-Proof Storage Loyalty Program pruža robusne garancije, štednju novca i zaštitu investicija za nove Dell EMC Unity i SC serije proizvoda.

Future-Proof Storage Loyalty Program za Dell EMC Unity i seriju SC uključuje:

trogodišnja garancija zadovoljstva – Dell EMC proizvodi radiće na način koji je predstavljen kupcima. Garantovano zadovoljstvo.

– proizvodi radiće na način koji je predstavljen kupcima. Garantovano zadovoljstvo. 4:1 garancija efikasnosti skladištenja ( 4:1 All-Flash Storage Efficiency Guarantee ) – ponuđena bez složenih prethodnih procena i ograničenja.

( ) – ponuđena bez složenih prethodnih procena i ograničenja. bezbrižne migracije podataka ( Never-worry Data Migrations )- korisnici mogu lako da se migriraju na nova rešenja za skladištenje putem ugrađene migracije podataka koja je uvek online.

( )- korisnici mogu lako da se migriraju na nova rešenja za skladištenje putem ugrađene migracije podataka koja je uvek online. zaštita investicija u hardveru ( Hardware Investment Protection ) – korisnici dobijaju fleksibilan kredit prema nadogradnjama kontrolora skladištenja ili uplatu kredita ka kupovini bilo kog novog proizvoda preko Dell EMC

( ) – korisnici dobijaju fleksibilan kredit prema nadogradnjama kontrolora skladištenja ili uplatu kredita ka kupovini bilo kog novog proizvoda preko sveobuhvatni softver ( All-inclusive Software ) – Dell EMC proizvodi za skladištenje dolaze sa svime što je potrebno za skladištenje, upravljanje i zaštitu podataka te nije potrebno kupovati ili održavati dodatne licence.

( ) – proizvodi za skladištenje dolaze sa svime što je potrebno za skladištenje, upravljanje i zaštitu podataka te nije potrebno kupovati ili održavati dodatne licence. ugrađena Virtustream Storage Cloud tehnologija (samo za Dell EMC Unity) – korisnici mogu automatski dodati datoteke i snimke za skladištenje u cloud bez troškova kapaciteta za jednu godinu.

Kupci koji nabavljaju nove proizvode kompanije Dell EMC Unity ili SC serije, direktnim putem ili preko sertifikovanog partnera, a imaju važeći ugovor o održavanju, ulaze u program lojalnosti bez dodatnih troškova.

„Kako bismo pomogli našim klijentima u modernizaciji data centra, pružamo inovativne karakteristike i performanse u novom SC All-Flash okruženju za skladištenje podataka, a takođe povećavamo efikasnost i korisnost Dell EMC Unity u najnovijoj verziji Unity OS softvera”, rekao je Jeff Boudreau, predsednik, Storage Platforms, Dell EMC. „Takođe, novim programom lojalnosti redefinišemo šta znači kupiti od Dell EMC i naših partnera koji nudi mnoge pogodnosti kao što su sveobuhvatni softver, zaštita hardverskih investicija i trogodišnja garancija zadovoljstva proizvodom sto je najduža i najjača garancija među našim konkurentima.”

Dostupnost

SC All-Flash će biti dostupan u decembru. Novi Unity OS v4.3 biće dostupan u januaru 2018. godine korisnicima Dell EMC Unity sa važećim ugovorom za podršku. Program Dell EMC Future-Proof Storage Loyalty je dostupan uz kupovinu bilo kog uređaja iz nove SC serije ili Dell EMC Unity uređaja za skladištenje direktno od Dell EMC distributera ili sertifikovanog partnera.