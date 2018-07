Dell Precision 3000 – još moćnija radna stanice još manjih dimenzija

Kompanija Dell predstavlja najmoćniju 1U Rack radnu stanicu uz još nekoliko noviteta iz segmenta Tower radnih stanica dizajniranih tako da pruže kompanijama svih veličina i budžeta snažne, cenovno prihvatljive, kompaktne radne stanice.

Dizajnirana uzimajući u obzir potrebe korisnika, Dell Precision 3930 radna stanica pruža snažne performanse uz kompaktno industrijsko kućište. Mala visina 1U kućišta pruža više prostora u nosaču, produžava radnu temperaturu i nudi ostale pogodnosti poput smanjene dubine, filtera za prašinu, kao i posebnih portova koji omogućavaju besprekornu integraciju u složene sisteme za medicinsko snimanje i rešenja industrijske automatizacije.

Uz Intel® Xeon® E procesor i nedavno predstavljenu osmu generaciju Intel® Core™ procesora, ova Rack radna stanica nudi do 64GB od 2666MHz DDR4 memorije. Dodatno, Intel® Xeon® E procesor podržava i Error Correcting Code (ECC) za povećanu pouzdanost. Model nudi najbolje performanse u ovoj klasi radnih stanica i pruža fleksibilnost do 250W dvostrukih širokih GPU-ova NVIDIA® Quadro®, ili AMD Radeon™ Prographics i skalabilnost do 24TB prostora za skladištenje. Uz pomoć tri PCIe porta, uključujući i dodatni PCI port, ova radna stanica s lakoćom rešava složene zadatke.

Korisnici mogu iskusiti i svestrani, sigurni i brzi udaljeni 1:1 korisnički pristup s dodatnom Teradici PCOIP tehnologijom koja podržava do četvorostrukog prikaza nultih klijenta. Server se neprimetno integriše u data centar, smanjujući buku i uz poboljšanu izolaciju od toplote, a ujedno smanjuje i nepotrebno zatrpavanje radnog stola.

S novom entry-level 3000 linijom radnih stanica smanjenih dimenzija Dell ima velike planove. Dell je ove stanice dizajnirao s namerom da podstakne buduće inovacije na polju inženjerskog dizajna, nauke, matematike i drugih oblasti sa intenzivnim količinama podataka i grafike. Posedovanje veoma moćne mašine više ne podrazumeva veliki radni prostor ili veliki budžet, čime ovaj nivo učinka po prvi put postaje dostupan mnogim kompanijama i pojedincima.

Dell Precision 3630 Tower radna stanica je 23 odsto manja od prethodnih generacija, sa većom mogućnošću proširivanja, tako da korisnici mogu dobiti rešenje koje im je potrebno bez obzira na ograničenja u vidu radnog radnog prostora. Poseduje niz lako dostupnih portova koji omogućavaju povezivanje sa spoljnim izvorima podataka, uređajima za skladištenje i još mnogo toga. Pošto korisnici radne stanice često stvaraju IP, Dell nudi i opcionalni čitač kartica Smart Card (CAC / PIV) kako bi olakšao bezbedno upravljanje podacima.

Malih veličina ali velikih performansi, ova radna stanica idealna je za kreiranje ili uživanje u VR iskustvima i drugim zadacima koji zahtevaju povećane resurse. Karakteriše je osma generacija Intel® Core™ procesora kao i novi profesionalni Xeon® E procesor sa bržom memorijom do 2666MHz 64GB i do 225W NVIDIA Quadro i AMD Radeon Pro grafičke podrške.

Još manji model je nova Dell Precision 3430 Small Form Factor Tower, savršena za korisnike koji nemaju na raspolaganju velike radne površine. Uz jednake benefite koje nudi model 3630 ali još manjih dimenzija, nudi do 55W grafičke podrške kao i do 6TB memorije uz RAID podršku.Dell je najavio i podršku za Intel® Core™ X seriju procesora uz dodatak Intel® Xeon® W procesora, opcije već dostupne u novoj Dell Precision 5820 Tower radnoj stanici.