Dell predstavlja gaming inovacije na 10. Gamescom-u

Jubilarni deseti Gamescom će postati najveće digitalno igralište od 22. do 25. avgusta u Kelnu, u Nemačkoj, gde će Dell i Alienware pokazivati gejmerima kako da uz pomoć najnovijeg hardvera, softvera i drugih alata igraju kao profesionalni eSport igrači i svoje gejming fantazije pretvore u stvarnost.

Dell će na najvećem sajmu za interaktivne igre i interaktivnu zabavu u Evropi potvrditi svoju lidersku poziciju kada su u pitanju PC igrice i gejming zajednica. Dell donosi nedavno najavljen eSport online trening u okviru Alienware Akademije, nove verzije Alienware desktop računara i laptopova do najnovijih gaming monitora dizajniranih za hardcore i casual igrače.

„Gamescom nam svakog leta daje priliku da dođemo u Evropu i donesemo neke od naših najsvežijih inovacija za 350.000 entuzijastičnih posetilaca“, rekao je Frank Azor, potpredsednik i generalni direktor kompanije Alienware, G serije i KSPS. „S ponosom ćemo i ove godine ispuniti njihova očekivanja najnovijim tehnologijama na svim Alienware sistemima, pomažući igračima da se takmiče u svom najboljem izdanju“.

Alienware Academy – eSport trening platforma

Saradnjom od više od jedne decenije, Dell i Alienware stekli su reputaciju u svetu eSporta, kao i zahvaljujući partnerstvima kompanije Alienware sa NBA i NBA 2K League i partnerstvu sa eSport organizacijom Team Liquid za Alienware Training Facility u Los Anđelesu.

Na Gamescom-u, posetioci će imati prilike da isprobaju dugo očekivanu Alienware akademiju, besplatnu online platformu za obuku koja će eSportistima omogućiti da nauče da igraju kao profesionalci. Predavači su profesionalci iz Team Liquid-a, a njihovi Counter-Strike: Global Offensive kursevi podučavaju mehaniku i strategiju, kako bi doprineli poboljšanju igre uz pomoć Tobii uređaja za praćenje pogleda, toplotnih karata, statistike i ostalih alata. Ovo pomaže eSportistima da poboljšavaju svoje veštine, ostvare ciljeve, dobiju povratnu informaciju nakon časova i izmere svoj učinak prema zajednici.

Alienware Command Centar

Na CES 2018, Alienware je premijerno predstavio Alienware Command centar, svojevrsni „gaming homepage“ koji spaja sistemska podešavanja, sadržaje i druge funkcije. Alienware Command Centar je besplatan sa svim Alienware periferijama i može se koristiti na bilo kom računarskom sistemu, bez obzira na brend. Uz pomoć integrisane kontrolne ploče, gaming biblioteke, FX i funkcije upravljanja napajanjem, ova nova funkcija omogućava brz, jednostavan pristup čitavom igračkom katalogu i mogućnost finog podešavanja postavki.

Dell gaming monitori od 24” i 27”

Nedavno predstavljena Dell G serija od četiri gejming laptopa, proširena je novinama za ljubitelje desktop računara: potpuno novim Dell gejming monitorima.

Novi 24-inčni monitor sa FHD rezolucijom i 27-inčni monitor sa KHD rezolucijom, brzim stopama osvežavanja (144 Hz za 24“ i 155 Hz za 27”) i ekstremno brzim odzivom od 1 ms za igranje s minimalnim ulaznim kašnjenjem, pružaju iskustvo neprekinute igre koje nudi igračima fleksibilnost za uključivanje ili isključivanje AMD FreeSync.

Korisnici mogu prilagoditi do tri korisnička profila i odabrati unapred podešene režime za najbolje personalizovano gejming iskustvo. Recon-Blue metalik boja inspirisana gejmingom doprinosi jedinstvenom izgledu Dell računara i gejming iskustva.

Nove verzije Alienware Aurora i Area 51

Poznati PC za trening eSport tima Team Liquid, Alienware Aurora nadograđena je NVIDIA® GeForce® RTX 2070, 2080 i 2080 Ti GPUs. Kao kućište srednjih dimenzija, Aurora je dokazano snažna gejming podrška eSport profesionalcima kojima trebaju snažne performanse i mogućnosti nadogradnje, idealna za VR, 4K pa čak i do 12K igre s najvišim grafičkim opcijama.

Alienware premijum uređaj u segmentu igara, s jedinstvenim dizajnom, Area-51 sa svojim prepoznatljivim trijadama takođe će biti dostupan s nadogradnjom u vidu nove NVIDIA® GeForce® RTX 2070, 2080 i 2080 Ti GPUs. Kreiran za entuzijaste koji žele superiorno gejming iskustvo i nezaustavljive performanse za najnovije 4K i 8K igre i streaming, novi Area-51 je snažna zver s do 18-core Intel® procesora.

Alienware 15 and 17 gaming laptops

Alienware 15 i 17, vrhunski gejming laptopovi, sada imaju pozadinsko LED osvetljenje za pojedinačne tastere, što omogućava neograničen broj kombinacija osvetljenja i efekata. Unapređena TactX tastatura i n-key rollover omogućavaju više od 100 ključnih komandi za maksimalni broj akcija u minuti, i jedina je tastatura na laptopu sa hodom tastera od 2,2 mm.