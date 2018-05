Dell predstavlja novi portfolio komercijalnih računara

Kompanija Dell predstavila je nova rešenja u portfoliju komercijalnih računara dizajniranih da omoguće neometano poslovanje kompanijama različitih veličina, sprečavajući prekide u bezbednosti i produktivnosti, a istovremeno koristeći neverovatan potencijal inovacija, kao što su veštačka inteligencija, mašinsko učenje i VR/AR.

Pored titule najsigurnijih i najpouzdanijih komercijalnih računara na svetu, novi portfolio komercijalnih računara odlikuje i unapređeni dizajn, produktivnost i održivost kako bi se zadovoljile rastuće potrebe raznovrsnih globalnih korisnika. „Za mnoge naše kupce posao više nije mesto na koje se odlazi – to je aktivnost” rekao je Jay Parker, predsednik, Client Product Group, kompanije Dell.

Dell – lider na polju bezbednosti podataka

Dell linija komercijalnih računara donosi revolucionarnu hardversku bezbednost i najbolje prakse koji uključuju robusni program obezbeđenja lanca snabdevanja zasnovan na ustanovljenim najboljim praksama koje pokrivaju svaku komponentu od početka preko sklapanja do isporuke kupcima. Osim toga, Dell je potvrdio svoju lidersku poziciju na polju bezbednosti podataka i krajnjih tačaka kroz nova unapređena rešenja Dell Data Guardian i Dell Encription.

Dell Data Guardian sada obuhvata i dodatnu podršku za postojeću strukturu klasifikacije podataka koja obezbeđuje izvršenje i kontrole izvan mreže kompanije.

S obzirom na to da mnoge kompanije imaju heterogena IT okruženja sastavljena od nekoliko brendova, operativnih sistema i generacija računara, Dell Encription predstavlja fleksibilno data-at-rest rešenje koje je nudi izbor između file-based i full-disk enkripcije kao i duplu enkripciju kako bi se osigurala bezbednost podataka u mešovitim okruženjima. Dell enkripcija takođe obuhvata poboljšanu podršku za program Commercial Solutions for Classified (CSfC) američke Nacionalne agencije za bezbednost, koja zahteva dva sloja enkripcije koji predstavljaju zaštitu od novih napada kvantnim računarstvom koji teoretski mogu zaobići tradicionalnu AES 256 kriptografiju.

Dell Precision radne stanice

Kombinacija inovativnog dizajna i neuporedivih performansi čini Dell Precision proizvođačem broj jedan na polju radnih stanica. Zapravo, pet od sedam filmova nagrađenih oskarom koristilo je Precision radne stanice za renderovanje specijalnih efekata, uključujući i ovogodišnji pobednički film Bladerunner 2049. Najmoćnije mobilne radne stanice na svetu redizajnirane su kako bi bile tanje, lakše i manje i prilagođene VR funkcijama, kombinujući maksimalne performanse sa maksimalnom mobilnošću.

Mobilne radne stanice Dell Precision 7730 i 7530 pružaju izvanredne rezultate uz pomoć najnovijih Intel® Core™ i Kseon® procesora, profesionale grafike AMD Radeon VKS i NVIDIA Kuadro®, 3200MHz SuperSpeed memorijom a poseduju i memoriju kapaciteta do 128GB, što je najveći kapacitet memorije za mobilnu radnu stanicu.

Dell Precision 7530 je prva 15-inčna Readi for VR mobilna radna stanica. Obe mobilne radne stanice su opremljene i vodećom tehnologijom za rad sa složenim, kreativnim radnim opterećenjem. Precision 7530 nudi superiorne performanse sa najvećim PCIe SSD kapacitetom koji 15-inčna mobilna radna stanica može da poseduje – do 6TB, dok 7730 omogućava upotrebu novih tehnologija kao što je veštačka inteligencija, razvoj mašinskog učenja i edge inference systems.

Najmanja 15-inčna 2-u-1 mobilna radna stanica na svetu, Dell Precision 5530 2-in-1, korisnicima pruža performanse potrebne za stvaranje sadržaja i editovanje, u lepom i neverovatno uskom kućištu. Fleksibilna šarka od 360 stepeni omogućava više načina interakcije, uključujući podršku za dodir i olovku. Uz InfinitiEdge 4K Ultra HD ekran nove generacije korisnici su mogu da budu sigurni da je njihov rad predstavljen realistično, sa neverovatnim detaljima.

Dell Latitude laptop računari: vaša kancelarija gde god da se nalazite

Dell Latitude portfolio čine računari malog formata dizajnirani za celodnevnu produktivnost koji vam omogućavaju da poslujete i van kancelarije. Kućište Dell Latitude 5491 i 5591 je umanjeno za oko 30% u poslednje tri generacije a unutar njega nalaze se najnovija tehnološka dostignuća, što ih čini najsnažnijim računarima iz ove serije do sada. Omogućavaju do 19 sati trajanja baterije, i pružaju snagu, prenosivost i povezanost koja je korisnicima neophodna u danima koji podrazumevaju duge sastanke ili međunarodne letove. Laptopovi su opremljeni 8-inčnim Intel® Core™ (i5/i7) vPro procesorom (45V H-serija), 2666MHz memorijom do 32GB, NVIDIA grafikom, a od dodatnih opcija Thunderbolt™ 3 i nizom opcija skladištenja od hard diskova do PCIe solid state storage.

Modeli Latitude serije takođe imaju mogućnost korišćenja kontaktnog čitača kartica FIPS 201 kao i beskontaktnog čitača kartica sa sertifikatom Control Vault 2™ FIPS 140-2 Level 3. Takođe imaju i Intel Authenticate, multifaktorno rešenje za autentifikaciju identiteta koje verifikuje identitete u hardveru za dodatnu zaštitu ispod sloja softvera, a sada obuhvata i podršku za prepoznavanje lica pomoću operativnog sistema Windows 10.

Dell obeležava 25 godina OptiPlex računara potpuno novim portfolijom

Dell predstavlja i novu porodicu OptiPlex All-in-Ones (AIO) desktop računara koji nude moćna rešenja i konsolidovan, elegantan dizajn. Ovaj portfolio pruža vrhunske performanse koje omogućava osma generacije Intel Core™ vPro procesora, DDR4 memorija do 32 GB ili opciono Intel® Optane™ memorija za brzo pokretanje aplikacija i fajlova. Pop-up web kamera poboljšava video komunikaciju i video pozive uz pomoć full HD ili infrared tehnologije.

Nova linija obuhvata i OptiPlex 7760 AIO, moćni 27-inčni InfinitiEdge ekran koji opciono može biti i u 4K Ultra HD rezoluciji sa HDR-om i High-Gamut sRGB ili Full HD IPS sa displejem osetljivim na dodir i diskretnom grafikom nove generacije. Grupacija od četiri mikrofona sa Waves Maxx tehnologijom omogućava kristalno čist zvuk na rastojanjima do 3,5 metara.

OptiPlex 7460 AIO nudi 23,8-inčni InfinitiEdge ekran, sa malim kompjuterskim footprint-om a površina ekrana optimizovana je uz pomoć full-HD IPS tehnologije i mnogobrojnih portova, dok OptiPlex 5260 AIO nudi 21,5-inčni ekran sa opcionim multi-touch ekranom od 10 tačaka za povećanu produktivnost. Pored toga, Dell je predstavio i OptiPlex Tower, Small Form Factor i Micro desktop računare sa Intel® Core™ procesorima osme generacije i do 64GB DDR4 memorije.

OptiPlex 3060 dostupan u Tower, Small Form Factor i Micro verzijama je kompaktni sistem sa DDR4 memorijom do 32GB i raznim opcijama montiranja.

Dell P-Serija monitora: transformiše način na koji radite

Dell otkriva novu P-seriju monitora, dizajniranu uzimajući u obzir produktivnost. Tanak ekran, manja baza, USB-C funkcija i poboljšani dizajn upravljanja kablovima oslobađaju više prostora na radnom stolu nego ranije. Poboljšana funkcija Dell Display Manager-a Easy Arrange omogućava korisnicima multitasking na nekoliko aplikacija odjednom. Ultra tanke ivice monitora ove serije donose besprekorno vizuelno iskustvo prilikom rada na više spojenih monitora, a zahvaljujući širokom uglu gledanja od 178°/178°, In-Plane Switching (IPS) tehnologija omogućava prikazivanje konzistentne boje gledano iz praktično bilo kog ugla.

Korisnici će dodatno povećati produktivnost novim Dell Dual Monitor stalkom (MDS19) na koji se mogu montirati dva monitora dijagonale 27 inča.