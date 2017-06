DreamHack i HyperX se udružili za DreamHack Summer i Atlanta Rocket League šampionate

HyperX je najavio partnerstvo sa DreamHackom za nadolazeće DreamHack Summer i Atlanta Rocket League šampionate.

Sa bogatom istorijom najboljih-u-klasi proizvoda od memorijskih modula, SSD-ova, USB fleš diskova do hedseta, tastatura i miševa, HyperX proizvodi dizajnirani su tako da ispune rigorozne zahteve profesionalnih gejmera kako bi im osigurali pobedu.

Sa podrškom HyperX-a, DreamHack dovodi najbolje igrače Rocket League-a i na evropska i severnoamerička takmičenja, dajući igračima svih nivoa umešnosti šansu da se takmiče protiv najboljih u regionu i svetu.

Oba događaja će imati nagradni fond od 50.000 dolara i potpuno otvorenu strukturu turnira, što će omogućiti timovima iz svih krajeva da se ravnopravno takmiče. Ova takmičenja će zbližiti nove i iskusne timove i stvoriti mesto koje će okupiti fanove koji žele da podrže svoju omiljenu igru.

DreamHack Summer će se održati od 17. do 19. juna u prelepom Jenćepingu u Švedskoj, dok će DreamHack Atlanta biti održan od 21. do 23. jula u Atlanti u saveznoj državi Džordžiji. Uz podršku HyperX-a, DreamHack takmičenja bila su dom za mnoge legendarne momente u istoriji eSportsa, a sada je došlo vreme da Rocket League bude u centru pažnje.

HyperX će biti prisutan kako na DreamHack Summer tako i na DreamHack Atlanta takmičenju, omogućujući na taj način da posetioci istraže HyperX štand između mečeva.

Dodatno, fanovi gejminga će takođe moći da gledaju akciju uživo od kuće na sledećem linku: twitch.tv/dreamhackrocketleague.

Prisustvujte stvaranju istorije kada budu krunisani prvi DreamHack Rocket League šampioni.