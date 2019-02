Eaton predstavlja Eaton 91PS UPS seriju

Eaton je danas predstavio Eaton 91PS, monofaznu alternativu postojećoj seriji Eaton 93PS vodećoj na tržištu neprekidnog napajanja (UPS). Obe serije su dizajnirane za primene u kojima su presudne efikasnost, pouzdanost, bezbednost i prilagodljivost. Novi predstavljeni monofazni Eaton 91PS ima nominalnu snagu od 8 do 30 kW, dok je trofazni Eaton 93PS dostupan u opsegu snage od 8 do 40 kW.

Proizvodi Eaton 91PS i 93PS su najnapredniji UPS uređaji u svojim serijama i pružaju visoku dostupnost i ekonomičnost za server sobe, male data centre i IT aplikacije od presudnog značaja za rad u zdravstvenim, telekomunikacijskim, pomorskim i industrijskim primenama. Novi modeli su dostupni u regionu Evrope, Srednjeg istoka i Afrike (EMEA) od septembra 2018.

Eaton 91PS i 93PS nudi najniži ukupan trošak za UPS industriju. Obe serije proizvoda su projektovane pomoću najnovijih tehnologija kako bi se kreirali viši nivoi efikasnosti iznad 96% u double conversion režimu, što može da ostvari uštedu od preko 1000 EUR godišnje, u poređenju sa modelom od 30 kW koji ostvaruje efikasnost od 94%. Uzpower factor snage od 1,0, 91PS i 93PS pružaju 25% više stvarne snage u poređenju sa jednakim UPS uređajima i unapređuju energetsku efikasnost.

Pored toga, serije koriste dve ključne tehnologije kompanije Eaton kako bi se postigla još veća efikasnost: Eaton sistem za uštedu energije (ESS) omogućava uređajima Eaton 91PS i 93PS da dostignu nivoe efikasnosti do 99% i dupliraju potencijalnu godišnju uštedu. ESS je najpoznatiji i najpouzdaniji sistem za uštedu energije na tržištu sa mnogo godina iza sebe u širokoj oblasti upotrebe.

Čak i kada se poredi sa izuzetno visokom double conversion efikasnošću, ESS režim može dodatno da smanji gubitke za 74% standardnog UPS opterećenja, dok Sistem za upravljanje promenljivim modulom (VMMS) kompanije Eaton pomaže da se postigne visoka efikasnost čak i kada su nivoi opterećenja UPS-a niski, što je uobičajeno za redudantne UPS sisteme.

Serije Eaton 91PS i 93PS obuhvataju nekoliko karakteristika koje su jedinstvene za Eaton i projektovane su da bi se pružila najviša moguća dostupnost za infrastrukture izuzetne važnosti. To uključuje sledeće:

· Hot Sync, patentirana tehnologija kompanije Eaton za podelu opterećenja između UPS uređaja koja uklanja sve jedinstvene tačke nedostataka u UPS sistemu sa paralelnim radom

· Napredno upravljanje baterijom (ABM), koje omogućava inteligentno punjenje i produžava životni vek baterija

· Moduli za snagu vrste Hot Swappable i Hot Scalable koji mogu da se zamene ili dodaju dok drugi moduli nastavljaju da štite opterećenje, čime se uklanja potreba za bypassom tokom održavanja ili tokom dodavanja više snage u sistem

· Inherentna redundansa koja može da se dostigne samo jednom jedinicom, čime se izbegava potreba paralelnog rada

· Spremno za virtuelizaciju: Serije Eaton 91PS i 93PS podržavaju softver za inteligentno upravljanje snagom (IPM) kompanije Eaton, a koji se koristi za praćenje UPS uređaja i njegovo upravljanje kao jedinstvenog dela snage i IT infrastrukture

Obe serije takođe obuhvataju karakteristike koje osiguravaju bezbednu instalaciju i korišćenje zahvaljujući unapred projektovanim, testiranim i ugrađenim bezbednosnim komponentama, kao što su zaštita od povratnog napajanja i izuzetno brzi osigurači u statičkom prekidaču. Ova oprema takođe snižava troškove instalacije jer nije potrebna dodatna oprema za ispunjavanje zahteva UPS standarda.