Eaton predstavlja uređaj 9SX UPS koji uvodi u asortiman UPS uređaja niže snage

Kompanija Eaton, koja se bavi upravljanjem električnom energijom, danas je najavila uvođenje modela niže nazivne snage u seriju uređaja za neprekidno napajanje (UPS) 9SX u Evropi, na Bliskom istoku i Africi (EMEA).

Uređaj Eaton 9SX UPS pruža izuzetnu dostupnost, fleksibilnost i naprednu zaštitu za IT infrastrukturu I manje data centre, kao i za primenu u industriji, medicini i telekomunikacijama. Novi modeli predstavljaju dodatak postojećem asortimanu modela UPS uređaja od 5–11 kVA većim opsegom snage od 700VA do 6kVA i dostupni su u tower i rack izvedbama. Asortiman će biti dostupan od septembra 2018.

Serija Eaton 9SX je naslednik 9130 serije UPS uređaja koja je vodeća na tržištu, a predstavljena je 2008. godine i poznata po izuzetno dobrom odnosu cene i performansi. Serija proizvoda 9SX je zasnovana na funkcijama koje se mogu naći u 9130 seriji kompanije Eaton, a poseduje i nove opcije, uključujući:

Merenje energije u cilju praćenja potrošnje energije, praćenjem vrednosti kWh na nivou UPS uređaja

Poboljšani LCD displej sa više parametara za brže i preciznije ažuriranje statusa UPS uređaja

Prikaz informacija o preporučenim datumima za zamenu baterije

Automatsko prepoznavanje dodatnog baterijskog modula (EBM)

„9SX je zasnovan na najboljim funkcijama serije 9130. Uzeli smo izuzetno kvalitetan, popularan proizvod i dodatno ga unapredili dodavanjem novih opcija koje omogućavaju korišćenje modernih IT aplikacija i infrastruktura“, izjavio je Christophe Jammes, menadžer za razvoj proizvoda u kompaniji Eaton. „Ovo predstavlja veoma važnu tranziciju za kompaniju Eaton i naše kupce, posebno zbog toga što je 9130 naš najprodavaniji mrežni UPS, a mi sada pružamo jednostavnu nadogradnju na seriju 9SX za naše kupce koji žele da modernizuju infrastrukturu svojih IT i data centara.“

Asortiman proizvoda 9SX ima tehnologije kompanije Eaton koje su vodeće na tržištu i koje kupcima obezbeđuju najpovoljniji odnos cene i performansi. Serija 9SX ima power faktor od 0,9, što znači da pruža veću stvarnu snagu (u vatima) kako bi se obezbedila bolja zaštita opreme. Takođe, dizajnirana je tako da bude pouzdanija, zahvaljujući sveobuhvatnoj topologiji, i koristi double conversion tehnologiju za neprekidno praćenje parametara snage (napon i frekvencija) i aktiviranje automatskog bypass-a u slučaju preopterećenja ili kvara UPS uređaja.

Kada se koristi zajedno sa softverom Intelligent Power Manager koji ima podršku za virtuelizaciju, upravljanje uređajem 9SX i njegovo praćenje je moguće na platformama za virtuelizaciju, kao što su VMware, vCenter i Microsoft HyperV. To omogućava IT stručnjacima jednostavno konfigurisanje automatizacije napajanja putem uputstava, kao što su uputstva za automatski oporavak od katastrofe, kontrolisano isključivanje, raspodela opterećenja i integracija sa cloud-om.