Eksplozija zvuka i boja na sneznim Alpima

Nastup profesionalnih snoubordera Stiva Grabera i Krisa Krola obeležio je kraj prvog dana na planinskom festivalu Snowbombing u Majrhofenu u Austriji.

Borderi u odelima optočenim LED svetlima i sa novim Sony XB40 EXTRA BASS bežičnim zvučnicima, uz snažne basove pesme „Can’t Take It“ grupe Bassjackers, najavili su skijašima početak festivalskog večernjeg provoda. Ovaj svojevrsni spektakl možete videti dole.

„Nikada nisam doživeo tako nešto – prvo sam čuo muziku sa planina, a zatim sam video dva bordera u fantastičnim osvetljenim odelima zahvaljujući kojima smo mogli da vidimo sve njihove trikove. Svetlo zvučnika je pulsiralo u ritmu muzike, što je doprinelo doživljaju i na odličan način napravilo uvod u prvu festivalsku noć“, izjavio je Klaus Muler (21), jedan od posetilaca festivala iz Austrije.

Borderi su puštali muziku sa dva Sony XB40 zvučnika uparenih funkcijom Wireless Party Chain, dokazujući da uz novu Sony tehnologiju, žurka može da bude bilo gde, čak i na nadmorskoj visini od gotovo 2.600 metara. LED linijsko svetlo, trepćuće svetlo i osvetljenje zvučnika sinhronizovano sa ritmom muzike nikog nisu ostavili ravnodušnim, a EXTRA BASS zvuk je svima jasno dao do znanja da žurka počinje.

Sony XB40 zvučnici će biti dostupni u prodavnicama početkom maja, po ceni od približno 250 evra.