Eksterni SSD ADATA SD700 je osvojio Computex d&i 2017 nagradu

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, sa ponosom objavljuje da je eksterni SSD SD700 osvojio prestižnu Computex Design & Innovation 2017 nagradu.

Poznatije kao Computex d&i, ove godišnje nagrade su plod saradnje organizacija TAITRA i iF, a dodeljuju se proizvodima koji predstavljaju spoj tehnološkog napretka i odličnog industrijskog dizajna, ali istovremeno doprinose i dobrobiti potrošača.

Moderan, sportski i robustan SD700 je nagradu zaslužio zbog proboja u segmentu izdržljivih i posebno ojačanih SSD-ova, oblasti koja ima veliki potencijal za rast.

Spoj odličnih performansi i vrhunskog stila

SD700 briljira u brojnim aspektima. Tehnološki, korisnicima nudi 3D NAND SSD koji dostiže brzine čitanja i pisanja od 440 MB/s, što je četiri puta brže od robusnih eksternih HDD-ova.

Težak je samo 100 g, a otporan je na prašinu i vodu po IP68 standardu. Prolazi i MIL-STD-810G testove otpornosti na udarce, koji zadovoljavaju vojne standarde, pa pruža izuzetno visok stepen zaštite. Upotreba 3D NAND-a omogućava veću gustinu, bolje performanse i veću pouzdanost. SD700 je dostupan u kapacitetima do 1 TB, u žutoj i crnoj boji.

Jedan od razloga zašto je žiri za dodelu Computex d&i nagrada odabrao baš SD700 je i njegov atraktivan i kompaktan dizajn, koji ne žrtvuje sigurnost na uštrb stila. SD700 koristi otporne materijale, ali ne izgleda glomazno ni jeftino, već odaje utisak snage. Ovaj SSD je dobar izbor za proširenje skladišnog prostora u raznim situacijama, počev od ekspedicija na udaljenim lokacijama, do velikih okupljanja igrača – sve upakovano u dizajn koji nikad ne opterećuje korisnika nego mu pomaže.

O nagradi Computex d&i

COMPUTEX d&i nagrada, u organizaciji Tajvanskog saveta za spoljnu trgovinu i razvoj (TAITRA) i IF, međunarodnog foruma za dizajn, slavi desetu godišnjicu. Svake godine stiže na stotine prijava, a samo najbolji ICT proizvodi izuzetnog dizajna bivaju odabrani od strane žirija, koji čini grupa vrhunskih svetskih industrijskih dizajnera. Izbor se vrši na osnovu sledećih 5 kriterijuma: „Inovacija i obrada“, „Funkcionalnost“, „Estetika“, „Odgovornost“ i „Pozicioniranje“. Osvajačima nagrade COMPUTEX pruža mogućnost sveobuhvatne međunarodne promocije, uključujući odlaske na promotivne turneje po ICT sajmovima širom sveta.