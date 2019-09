Epson i ove godine sprema interesantan nastup na Grafima sajmu u Beogradu

Kompanija Epson će i ove godine će na međunarodnom sajmu grafičke, papirne i kreativne industrije Grafima, koji se održava u Beogradu u periodu od 25. do 28. septembra, prikazati veliki broj noviteta kada su u pitanju proizvodi namenjeni industrijskoj upotrebi i poslovnim korisnicima. Osim najnovijih tehnologija, posetioci Epsonovog štanda biće u prilici da se uvere i u primenjivi aspekt grafičke industrije, u vidu izloženih kreacija grafičke dizajnerke Ivane Radenković Baćković, koja je svoje radove proizvela upravo uz pomoć Epsonovih uređaja.

Pored informacija o najnovijim tehnologijama koje EPSON koristi u svojim uređajima, svi prisutni će imati priliku i sami da se uvere u performanse i kvalitet Epsonovih proizvoda. Među izloženim uređajima posetioce očekuje SureColor SC-F500, prvi 24-inčni štampač za sublimaciju boja koji otvara nove mogućnosti malim preduzećima koja žele da povećaju izbor usluga koje nude kupcima zahvaljujući fleksibilnom i kvalitetnom štampanju. Osim njega, na štandu će se naći i SureColor SC-P9000, štampač velikog formata koji postiže čak 98% Pantone palete boja, zatim SureColor SC-T5400M, 36-inčni tehnički štampač velikog formata sa konkurentnom cenom i integrisanim skenerom, kao i ColorWorks C6000, visokokvalitetni i brzi štampač za etikete u boji, kao i mnogi drugi najnoviji uređaji.

Štand kompanije EPSON i ove godine služi ne samo kao mesto za prezentaciju proizvoda, već i kao demonstracija svega što se može izraditi upotrebom najnovije tehnologije u štampi na različitim materijalima i površinama. U saradnji sa lokalnom grafičkom umetnicom Ivanom Radenković Baćković, Epson je pripremio interesantan prikaz onoga što možete dobiti kada naprednu i modernu tehnologiju prepustite u ruke kreativnom umetniku.

Ivana je po profesiji grafički dizajner, a istražuje i bavi se različitim oblastima dizajna više od 15 godina tokom kojih je stekla kompetencije u oblastima brand i koncept dizajna kao i oblasti produkt dizajna. Posetioci Grafime će imati priliku da kroz Ivanine kreacije vide primere štampe na odevnim predmetima, pločastim materijalima koji se koriste pri izradi kuhinja, lusterima, tepihu i zavesama za tuš.

Štand kompanije Epson se nalazi u hali 4 Beogradskog sajma i možete ga posetiti od 25. do 28. septembra 2019.