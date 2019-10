Epson na sajmu GITEX 2019 predstavio nove interaktivne projektore za agilni rad

Na sajmu GITEX 2019 (Dubai World Trade Centar, od 6. do 10. oktobra 2019.) – najvećem tehnološkom sajmu na Bliskom Istoku – Epson je demonstrirao svoje prve interaktivne projektore od 5.000 lumena. U hali 4, štandu G20, ovi inovativni novi modeli mogu da povećaju veličinu prikaza na osnovu okruženja u kome se koriste, kako bi pomogli u unapređenju agilnog načina rada, istovremeno povećavajući produktivnost i komunikaciju.

Glavni model EB-1485Fi donosi impresivne sesije sa multi-touch ekranom od 100 inča (16:9, samostalni), pa sve do 120 inča (širok ekran – 16:6) ili 155 inča, koristeći Epsonovu DuoLink funkciju na osnovu koje se dva Epson interaktivna projektora mogu kombinovati za jedan prikaz, koristeći edge blending tehnologiju kako bi se dobio jedan veliki i agilni radni prostor – savršen za sve korisnike koji žele da transformišu svoje digitalno iskustvo sa Epsonom. Ovaj model dolazi sa nizom ugrađenih opcija za povezivanje, bežičnih i žičnih, uključujući HDBaseT i HDMI izlaz, zajedno sa edge-blending tehnologijom i tanko dizajniranom jedinicom za dodir prsta, idealnom za bilo koje moderno radno okruženje. Projektor takođe dolazi sa slotom za računare koji korisniku omogućava veliku povezivost koja je prilagodljiva za svako radno okruženje.

Hans Dummer, izvršni direktor kompanije Epson Europe, ovom prilikom je rekao: „Epson je fokusiran na korisničko iskustvo i pružanje najboljeg mogućeg rešenja koje će biti zasnovano na potrebama korisnika. Pomoću naših najnovijih interaktivnih projektora, korisnici mogu u potpunosti transformisati svoja radna mesta. Ovi veliki skalabilni projektori obogaćuju zajednički rad i podstiču veće deljenje znanja i informacija sa kolegama i klijentima, uz pomoć novih raznovrsnih načina za povezivanje. Naši projektori podržavaju anti-refleksiju i anti-glare, što osigurava čitljivost sadržaja čak i na skalabilnom displeju veličine 100 inča.”

„Imati prostore za sastanke opremljene odgovarajućom tehnologijom i rešenjima pomaže promovisanju jače etike tima, povećanju produktivnosti, poboljšanju kreativnog razmišljanja i promovisanju logike i rezonskog razmišljanja. Štaviše, pomaže u pokretanju motivacije zaposlenih u kancelariji ili van nje i povećava tehnološke veštine korisnika usredsređene na digitalnu transformaciju na radnom mestu.”

Drugi model u ovoj klasi uređaja, EB-1480Fi, idealno je rešenje za korisnike u oblasti obrazovanja koji imaju neki od prethodnih Epsonovih modela sa lampom, koji je moguće nadograditi na Full HD lasersko rešenje. Moguće je iskoristiti starije verzije nosača kao i jedinice osetljive na dodir koje su već postavljene. To znači da korisnici mogu da nadograde svoj trenutni Epson displej uz velike uštede i iskoriste novo i naprednije rešenje laserskog projektora, koristeći najnovije interaktivne funkcije uz jednostavnu instalaciju.

Oba modela imaju interaktivni i jednostavan korisnički interfejs, sa početnim ekranom koji je osetljiv na dodir i bezbednim alatima koji se koriste za saradnju između korisnika. Windows, Office 365 i iOS kompatibilnost omogućava upotrebu Office aplikacija preko PC-ja i tableta. Pored toga, do četiri video izvora mogu se prikazati istovremeno na jednom ekranu, poput video konferencija i prezentacija za sastanke. Aplikacija Epson iProjection dostupna je za besplatno preuzimanje i pruža jednostavno rešenje za bežično povezivanje i kontrolu sa više uređaja i platformi.

Jednom kada su instalirani, oba projektora mogu se koristiti do 20 000 sati u normalnom režimu, kao i do 30 000 sati u tihom režimu, uz petogodišnju garanciju. Ovo pomaže u smanjenju troškova održavanja i znači da ih korisnici mogu „jednom podesiti i zaboraviti”, posvećujući svu pažnju prezentacijama ili lekcijama.