Epson održao Business Partner konferenciju u Beogradu

Kompanija Epson okupila je medije i svoje najznačajnije poslovne partnere u Beogradu, kako bi im u okviru konferencije Business Partner predstavila uspešne rezultate poslovanja na domaćem tržištu, kao i pokazala asortiman svojih aktuelnih proizvoda.

Predstavnici medija i partneri kompanije imali su priliku da se uvere u kvalitet EcoTank serije štampača koji su namenjeni poslovnim i kućnim korisnicima, zatim WorkForce štampača usmerenih ka biznis korisnicima, kao i Epsonovih projektora koji pokrivaju širok spektar tržišta.

Događaju je prisustvovao i Massimo Pizzocri, jedan od čelnih ljudi evropskog ogranka Epsona, koji je održao predavanje na temu budućnosti štampe i toga zašto će inkdžet tehnologija zauzimati značajno mesto i u godinama pred nama.

„Iako su mnogi predviđali da će inkdžet tehnologija do sada značajno izgubiti svoj udeo u svetu štampe, rezultati i situacija na tržištu pokazuju prilično drugačiju sliku. Naši Inc Tank modeli, od kako su lansirani 2010. godine pa do sada, prodati su u preko 30 miliona primeraka. To je vrlo jasan pokazatelj kako razmišljaju potrošači širom sveta, a Epson je uspeo da se pozicionira kao lider u ovom segmentu, zahvaljujući snažnoj prepoznatljivosti brenda i bogatoj liniji proizvoda“, rekao je Massimo Pizzocri, potpredsednik odeljenja prodaje, Epson Europe.

Svoje zadovoljstvo poslovanjem kompanije i postignutim rezultatima, iznela je i Ivana Kokalović, Epsonov regionalni menadžer za Balkan.

„Veliko mi je zadovoljstvo što smo imali priliku da ugostimo naše partnere i predstavnike medija, kako bismo im pokazali naš bogat portfolio uređaja koje nudimo na tržištu Srbije. Rezultati poslovanja ove godine pokazuju značajan rast, a očekujemo da će se taj trend i nastaviti, naročito uzimajući u obzir snažan portfolio proizvoda koji smo i danas prikazali“, rekla je Ivana Kokalović.