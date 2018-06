Epson pokazao čitav spektar robotskih rešenja na Automatica 2018

Epson je na ovogodišnjem automatica događaju (štand B5-319, Messe Minhen) otkrio autonomnog dvoručnog robota pod nazivom WorkSense W-01, koji ima mogućnost da „vidi, oseti, razmišlja i radi“.

Ovaj inteligentni dvoručni robot opremljen je sa velikim brojem internih senzora kao što su kamere i senzori za osećaj jačine, a dizajniran je za uglavnom samostalnu proizvodnju i to u velikom broju različitih scenarija. WorkSense W-01 brzo uči i vidi sve!

Epson je pokazao čitav spektar rešenja iz oblasti robotike, od naredne generacije SCARA robota, do šesto-osnih preciznih mašina. Sva rešenja su dizajnirana da odgovore na promenljive zahteve evropskih biznisa, uključujući i povećanu tražnju za pristupačnim automatizacijama od strane malih i srednjih preduzeća.

Epson je takođe pozvao i jedan broj svojih partnera da demonstriraju kako su integrisali Epsonova rešenja u svoje poslovanje, koje obuhvata razne sektore i geografske lokacije širom Evrope. Ove godine, njima će se priključiti i dugoročni partneri: Compar iz Švajcarske, MiniTec iz Austrije i PacTech iz Nemačke.

Volker Spanier, glavni odgovorni za Epsonova robotska rešenja za EMEAR region, rekao je: „Kao vodeća tehnološka kompanija sa preko trideset godina iskustva na tržištu robotike u Evropi, Epson nastavlja da proširuje svoju ponudu efikasnih, kompaktnih i preciznih robota, koji kombinuju najnaprednija tehnološka rešenja zajedno sa dubokim razumevanjem korisnikovih potreba. Naš WorkSense W-01 dvoručni robot značajan je iskorak ka budućnosti u kojoj nas očekuju napredna robotska inteligencija i maštovit dizajn, koji se savršeno uklapaju u radnu sredinu sutrašnjice.“

Takođe su izloženi i:

T-Serija SCARA

Epson je lider na tržištu pristupačnih SCARA robota i ima daleko najširi spektar ponuđenih rešenja na tržištu. Portfolio kompanije će biti dodatno proširen novim T6-SCARA, koji ima doseg od 600mm i korisnu nosivost do 6 kg.

VT-Serija

Ova nova serija artikulisanih robota optimizovana je po principu „tačno koliko je i dovoljno“. VT-Serija je osnovni model i pristupačno rešenje koje lako možete integrisati u već postojeće sisteme, bez potrebe za komplikovanim programiranjem zahvaljujući ugrađenom kontroleru. VT06 je šesto-osni robot sa rasponom od 600mm i korisnom nosivošću do 6 kg.

N-Serija

Kompaktan kao ni jedan drugi šesto-osni robot sa maksimalnom efikasnošću i najmanjom zapreminom, N-Serija donosi izuzetnu prenosivost zahvaljujući ka unutra okrenutoj drugoj osi. N6 ima raspon od 1000mm i izlazi na kraj sa korisnom nosivošću od 6 kg.