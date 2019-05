Epson povećava eksternu prodaju inkdžet glava štampača sa dodatkom PrecisionCore linije proizvoda

Seiko Epson korporacija (TSE: 6724, “Epson”) objavila je da će pojačati eksternu prodaju inkdžet glava štampača dodajući PrecisionCore glave za štampanje u svoju liniju proizvoda. Ovaj potez dolazi kao odgovor na širenje digitalne štampe u komercijalnom i industrijskom sektoru. Kompanija će početi da prodaje nove glave za inkdžet štampače globalno u prvoj polovini fiskalne 2019. godine, koja je počela 1. aprila.

Epson se fokusirao na jačanje sopstvene linije velikih komercijalnih i industrijskih štampača, dok istovremeno prodaje i inkdžet glave štampača u seriji F1440 za štampače velikog formata. Međutim, završetkom nove fabrike u Japanu u julu 2018. godine, koja je kompaniji omogućila proširenje kapaciteta proizvodnje štamparskih čipova, Epson je odlučio da učvrsti svoju liniju štamparskih glava za spoljašnju prodaju, dodajući S3200 seriju PrecisionCore glava štampača kao i L1440 seriju MACH glava štampača.

Glave štampača u konkurentnoj seriji S3200 obuhvataju diferenciranu tehnologiju koja omogućava izvanredan kvalitet slike, produktivnost, trajnost i skalabilnost glave štampača. U međuvremenu, serija M14 glava L1440 podržava upotrebu do osam boja i nudi minijaturni oblik u konfiguracijama sa više glava. Obe nove serije glava štampača su kompatibilne sa UV mastilom, čija upotreba raste u industrijskom štampanju.

Epson nastoji da proširi horizonte digitalne štampe, koja ima mnogo manji uticaj na životnu sredinu od konvencionalnih procesa štampanja. Kompanija će dodatno ubrzati inkdžet inovacije tako što će povećati poslovanje sa gotovim proizvodima i povećati prodaju glava štampača kroz partnerstva. Pored toga, Epson će razviti tehnologiju za glave štampača koje su optimizovane za komercijalne i industrijske aplikacije i stvoriće nova tržišta tako što će prihvatiti otvorene inovacije u raznovrsnom i proširenom rasponu aplikacija za štampu, kao i u novim oblastima kao što su elektronika i bio-štampa.

Linija glava štampača za eksternu prodaju

Familija proizvoda S3200 serija (novo) L1440 serija (novo) F1440 serija Tip glave štampača PrecisionCore MACH MACH Kompatibilno mastilo* UV, water-based, solvent UV, water-based, solvent Water-based, solvent Dimenzije (visina x dubina x širina) 150.4 × 30.4 × 52.0 mm 46.9 × 60.4 ×70.9 mm 49.7 × 106 × 41.7 mm Ukupno mlaznica 3,200 1,440 1,440 Rezolucija 600 dpi(300 dpi × 2 rows) 360 dpi(180 dpi × 2 rows) 360 dpi(180 dpi × 2 rows) Efikasna širina štampanja 120.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Maksimalne boje mastila 2 boje 8 boja 8 boja

* Performanse štampanja i izdržljivost glave će se razlikovati u zavisnosti od vrste korišćenog mastila.