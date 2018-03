Epson predstavlja novi LightScene EV-100

Kompanija Epson je na ISE 2018 sajmu predstavila novi WXGA projektor od 2.000 lumena namenjen rasveti u galerijama, radnjama i muzejima. LightScene EV-100 je specijano dizajniran da bude što tiši i savršeno se uklapa u prostor tako da ne odvlači pažnju posetiocima i stavlja akcenat na objekte u formi rasvete ili projekcije. Može se koristiti za pružanje informacija, prikaz videa, pokretnih vizuala ili čak i za mapiranje slike na manje objekte.

Fleksibilna laserska tehnologija kompanije Epson omogućava modelu EV-100 da projektuje iz svakog ugla, tako da se može postaviti na plafon, pod ili na šinu za rasvetu, i to sve bez potrebe za specijalistom koji bi ga postavio. Takođe može projektovati i u portret orjentaciji, a ukoliko imate nekoliko projektora mogu blendovati ivice kako bi dobili veću površinu projekcije.

Dodatno, Epson je prikazao i novi Professional Projector Tool softver. Ovaj alat radi sa Epsonovim instalacionim laserskim projektorima i omogućava da lako i brzo implementirate instalacije sa više projektora i iskoristite prednosti kao što su blendovanje ivica i mapiranje projekcija. Kompatabilan je sa postojećim instalacionim projektorima, uključujući EB-L25000U, EB-L1500U i EB-L1700U. A biće kompatabilan i sa najavljenim EB-L20000U i EB-L12000Q modelima.

Jasan i logičan grafički interfejs alata omogućava korisnicima da jednostavno prevlače projektore kako bi promenili konstrukciju slike, omogućavajući uz to funkcije kao što je blendovanje ivica i mapiranje na objekte.