Epson predstavlja novu seriju osnovnih laserskih projektora za sale za sastanke i predavanja

Epson je predstavio seriju novih 3LCD laserskih projektora koji su dizajnirani za sale za sastanke, školske ustanove i izložbene prostore. Modeli EB-L615U, EB-L610U, EB-L610W, EB-L510U i EB-L400U su dizajnirani da zamene postojeće projektore koji koriste lampe u situacijama koje zahtevaju između 4.500 i 6.000 lumena svetline, uz kompaktni i klasični dizajn koji čini projektore i lakšim od sličnih rešenja iste svetline.

Nova serija nudi veliki broj mogućnosti, od osnovnih modela sve do naprednih koji poseduju karakteristike kao što je HDBaseT povezivanje, mirroring ekrana i lens shift podešavanje, tako da se može naći model za svaki budžet i zahtev.

Tvrtko Ljubić, akaunt menadžer u Epson Balkan je povodom predstavljanja novih modela izjavio: “U ovom trenutku postoji jako veliki trend zamene projektora sa lampama za laserske modele u korporativnom i školskom sektoru. Jako često dobijamo upite od strane velikih kupaca kada su u pitanju osnovni laserski modeli sa opsegom od 5.000 do 6.000 lumena svetline, tako da smo odlučili da ponudimo baš takve projektore. Prednosti su jasne, veća pouzdanost, mnogo manje održavanja i svestranost.”

Epsonova fleksibilna laserska tehnologija znaći da novi laserski projektori mogu biti instalirani i projektovati iz svakog ugla. Uz to nude i veliki broj opcija za povezivanje, uključujući HDMI i HDBaseT, kao i mirroring ekrana.² Takođe, lens shift mogućnost olakšava kako nove instalacije, tako i zamene postojećih projektora sa lampama. Uz to, serija nudi pouzdanost koja vam osigurava da “instalirate i zaboravite” projektor, zahvaljujući neorganskom fosfornom točku i zatvorenom delu sa laserom kako bi se sprečio ulazak prašine, kao i garanciju od pet godina i 20.000 sati.

EB-L615U, EB-L610U, EB-L610W, EB-L510U i EB-L400U će biti dostupni od juna 2018.