Epson predstavlja prvi 4K 3LCD laserski instalacioni projektor i kompaktni novi WUXGA model od 20.000 lumena

Epson je predstavio dva nova 3LCD laserska projektora za instalacije, uključujući EB-L12000Q, prvi 4K 3LCD projektor sa 12.000 lumena, i EB-L20000U, Epsonov prvi model u popularnom sektoru kompaktnih WUXGA instalacionih projektora sa 20.000 lumena. Ovi projektori su dizajnirani da prošire Epsonovu liniju u AV rental sektoru visokog kvaliteta. Mogu se koristiti na događajima, festivalima, atrakcijama, u velikim auditorijumima, šoping centrima, kao i za korporativne i edukativne potrebe.

EB-L12000Q i EB-L2000U dele ne samo isto kućište već i kompaktni dizajn koji ih čini idealnim za integraciju sa postojećom infrastrukturom. Oba modela su takođe kompatibilna sa Epsonovim postojećim 4K objektivima koje koriste Epsonovi projektori iz serije EB-L1000, tako da 4K instalacija ne zahteva dodatni trošak zamene objektiva. Oba modela takođe podržavaju HDR.

Instalacija je laka, ne samo zahvaljujući kompaktnom kućištu, već takođe i dizajnu koji osigurava da se ovi projektori mogu postaviti i projektovati iz svakog ugla, uključiti i portret orjentaciju. Ugrađena kamera omogućava dijagnostiku i podešavanje na daljinu, a može se i koristiti u paru sa Epsonovim Professional Projector alatom kako bi se podesio veći broj instalacija i iskoristile napredne tehnike kao što je blendovanje ivica i mapiranje projekcije. Uz to, mogućnost zamene interfejs tabli osigurava fleksibilnost i buduću kompatibilnost sa novim interfejsima i standardima prenosa.

Zahvaljujući njihovom zatvorenom dizajnu i trajnom neorganskom fosfornom točku, ovi novi modeli projektora nude “instaliraj i zaboravi” pozdanost, uz Epsonovu garanciju od pet godina i 20.000 radnih sati, i bez potrebe za zamenom lampe, tako da mogu biti instalirani i na mestima do kojih je pristup otežan.

Tvrtko Ljubić, akaunt menadžer u Epson Balkan je povodom predstavljanja novih modela izjavio: “želeli smo velikim korakom da zagazimo 4K, i bitno nam je da taj prvi korak bude jako dobar. Mislim da smo uspeli u tome sa EB-L12000Q jer ne samo da nudi neverovatnu rezoluciju, već takođe i mnoštvo karakteristika za rental i instalacioni sektor, kao što je kompatibilnost sa postojećim objektivima i izmenjive interfejs ploče. EB-L20000Q je takođe bitan za nas, i u pitanju je prvi ulazak u kompetitivni sektor kompaktnih 20K WUXGA projektora, i deli iste karakteristike kao i njegov 4K brat, čineći ga jako pogodnim za integraciju u postojeće instalacije.”

EB-L20000U i EB-L12000Q će biti dostupni sledeće zime.