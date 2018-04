Epson štampači i projektori dobitnici Red Dot nagrade za dizajn

Korporacija Seiko Epson (TSE: 6724, “Epson”) osvojila je Red Dot nagradu u kategoriji “Dizajn proizvoda” (Red Dot Award: Product Design 2018) za svoje štampače i projektore. Ova godina obeležava drugu uspešnu godinu u kojoj su Epson proizvodi dobitnici ove nagrade.

Epsonovi proizvodi koji su osvojili Red Dot nagradu su:

XP-8500/6000 multifunkcionalni inkdžet štampači

WF-3720/4720/4730/4740 multifunkcionalni inkdžet štampači

ET-2700/2750/3700/3750/4750 inkdžet štampači sa rezervoarom za mastilom

EB-1795F prenosivi projektori

Osnovana 1955. u Nemačkoj, Red Dot Design Award organizovana je od strane Design Zentrum Nordrhein Westfalen i priznata je širom sveta kao jedna od najprestižnijih nagrada na polju dizajna.

Stručni žiri vrši evaluaciju proizvoda koji su predstavljeni tokom prethodne dve godine i bira najbolji dizajn na osnovu 9 kriterijuma, koji uključuju i stepen inovacije, funkcionalnost, ergonomiju, ekološku komatibilnost i trajnost. Ovogodišnji pobednici su odabrani među prijavama iz 59 zemalja.

WF-3720/4720/4730/4740 je takođe prepoznat i među pobednicima iF dizajnerske nagrade za 2018

“Epson je posvećen dizajniranju proizvoda koji prevazilaze očekivanja svojih korisnika. Ovaj koncept reflektuje dizajn naših proizvoda, dok mi nastavljamo da kreiramo pozitivan doprinos stilu života ljudi i njihovom poslu” izjavio je Manabu Kawahara, generalni menadžer za dizajn u Epsonovim odeljenju za operativne poslove štampanja.

Imajte na umu da se proizvodi i usluge kompanije Epson mogu razlikovati po regionima.

Molimo vas da se obratite svojoj lokalnoj Epson kancelariji za detalje oko proizvoda i usluga dostupnih u vašem regionu.