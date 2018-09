Epson: Tehnologija uz koju umetnička vizija postaje realnost

Ove godine po prvi put kompanija Epson je domaćin međunarodnog sajma grafičke, papirne i kreativne industrije – Grafima, koji slavi svoje jubilarno četrdeseto izdanje i održava se od 26. do 29. septembra na Beogradskom sajmu. Tim povodom, u saradnji sa vizuelnom umetnicom Jelenom Blečić, Epson je pripremio izlaganje koje na najbolji način pokazuje upravo primenjivi, stvaralački aspekt ove industrije.

Jelena Blečić aktivno stvara već gotovo pune dve decenije. Za sobom ima skoro 20 samostalnih izložbi i veliki broj realizovanih kampanja i projekta. Njen rad karakterišu iskrenost i radost, a radovi govore o vremenu nove emancipacije, kao vidu stvaralačke reakcije na standardizaciju života i hiperprodukciju, ali dotiču i sve ostale teme koje nosi svakodnevica. Jelena kroz svoje stvaralaštvo nastoji da ukaže na integritet individue, poštovanje sreće kao izvora svih prirodnih stimulansa, kao i na to koliko je radost ozbiljna tema.

“Ljudi zaboravljaju da razgovaraju sa sobom i da zarone u sebe, kako bi otkrili šta im je u stvari potrebno i šta je ono što njih hrani”, izjavila je Jelena Blečić tokom Grafima sajma. “Uloga umetnosti i kulture jeste da sublimira poruke, da podseća i inspiriše na razmišljanje. Cilj je da se čovek pokrene iz tačke spavanja u tačku budnosti i promene. Ta poruka ne mora uvek biti jaka kao zemljotres, ali i laganim koracima možemo pomerati granice.”

Posetioci događaja u hali 4 Beogradskog sajma, ove godine imaju priliku da vide raznovrsne komade nameštaja, garderobe, aksesoare i svakodnevne predmete, koje je Jelena izradila uz pomoć Epsonovih uređaja.

“Projekat na kom sam tokom ove godine sarađivala sa Epsonom pružio mi je sjajnu priliku da se nadovežem na svoja dosadašnja istraživanja. Osim slikarstva kontinuirano sam okupirana sagledavanjem i eksperimentisanjem različitim medijima, materijalima, vizuelnim provokacijama i konfliktima, koji kao rezultat daju novi dizajnerski uvid, tako što su primenjeni neočekivano. U mojim procesima, štampa spada u jednu od važnijih karika. Naš zajednički rad koji se realizovao strpljivo, stvaralački i posvećeno, rezultirao je komadima koji su otelotvoreni primeri igre bez ograničenja i koja u svakom koraku neoborivo potvrđuje da smo svi stvaraoci, svako u svojoj oblasti i da se pozitivnim, kvalitetnim povezivanjem i saradnjama svima pomeraju granice, temeljno i konstantno,“ zaključila je Jelena.