Epsonovi Ink Tank Inkdžet štampači plasirani u preko 30 miliona na globalnom tržištu

Seiko Epson korporacija (TSE: 6724, “Epson”) saopštila je da je kumulativna globalna prodaja Epsonovih Ink Tank inkdžet štampača velikih kapaciteta dostigla 30 miliona prodatih jedinica širom sveta.

Epson je ovu seriju printera lansirao u oktobru 2010. godine u Indoneziji. Kompanija je do kraja fiskalne 2017. godine (završila se krajem marta 2018. godine) predstavila ove štampače u oko 150 zemalja i regija širom sveta, pri čemu je rast na tržištima u usponu prouzrokovao povećanje udela proizvoda velikih kapaciteta mastila na celokupnom tržištu inkdžet štampača. Epson je održao broj jedan poziciju kada je u pitanju udeo na tržištu *2 u ovom segmentu proizvoda, zahvaljujući snažnoj prepoznatljivosti brenda te bogate linije proizvoda.

U fiskalnoj 2018. godini (do kraja marta 2019. godine), Epson će dodatno ubrzati prelazak sa konvencionalnih modela sa kertridžima na Ink Tank modele velikog kapaciteta, sa ciljem da se ovo uspostavi kao mainstream inkdžet štampač.

Na naprednim kao i na tržištima u razvoju, kompanija će nastaviti sa promovisanjem i zamenom laserskih štampača sa Ink Tank inkdžet modelima velikih kapaciteta, poboljšavajući ponudu linijom proizvoda koji su veoma isplativi po pitanju performansi koje pružaju, kao i jednostavni su za upotrebu. Kroz ove napore, Epson planira da proda 9,5 miliona Ink Tank proizvoda velikih kapaciteta mastila u fiskalnoj 2018. godini – što predstavlja povećanje od 20% u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu. Očekuje se da će ovo biti oko 55% ukupne prodaje Epson inkdžet štampača.

Koichi Kubota, viši izvršni direktor i glavni operativni direktor Printing Solutions Operations divizije Seiko Epson kompanije, ovom prilikom je izjavio: “Ink Tank inkdžet štampači velikog kapaciteta smanjuju troškove rada i omogućuju korisnicima slobodno štampanje sa manje napora u poređenju sa laserskim štampačima i štampačima koji koriste kertridže sa mastilom, a i ne vrše veliki uticaj na životnu sredinu.

Epson je transformisao poslovni model printera i nastaviće da pruži udobne uslove za štampanje koji omogućuju našim korisnicima da demonstriraju svoju kreativnost i uživaju u visokoj produktivnosti.”