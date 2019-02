Finansijski rezultati kompanije LG Electronics za 2018. godinu

Kompanija LG Electronics (LG) ostvarila je rekordni prihod od 61,3 bilion vona (54,4 milijardi američkih dolara) u 2018. godini, što je druga godina u nizu da je premašena prodaja od 60 biliona vona. Celokupan profit od 2,70 biliona vona (2,40 milijardi dolara) povećao se za skoro 10 odsto u odnosu na 2017. godinu, odražavajući rekordnu profitabilnost u segmentu uređaja i proizvoda za kućnu zabavu.

Prihodi za četvrti kvartal 2018. godine iznose 15,77 biliona vona (13,99 milijardi dolara) i bili su viši nego u trećem kvartalu, ali i sedam odsto niži nego u poslednjem kvartalu 2017. godine, najviše zbog smanjenja prodaje u segmentu mobilnih proizvoda. Kao rezultat toga, operativni prihod opao je na 75,7 milijardi vona (67,1 milion dolara).

Kompanija LG Home Appliance & Air Solution u 2018. godini zabeležila je prihod od 19,36 biliona vona (17,17 milijardi dolara), što je u odnosu na prethodnu godinu porast od pet odsto, generišući profit od 1,52 biliona vona (1,35 milijardi dolara), što je najviše u istoriji kompanije.

Prihodi u četvrtom kvartalu 2018. godine iznosili su 4,33 biliona vona (3,84 milijarde dolara), što predstavlja povećanje od tri odsto u odnosu na isti period 2017. godine. Prodaja je u Aziji u Evropi ostala stabilna uprkos kursnim izazovima u Srednjoj i Južnoj Americi i političkoj nestabilnosti na Bliskom istoku. Očekuje se da najjača poslovna jedinica LG-ja bude predvodnik kompanije i u 2019. godini sa velikom potražnjom za premijum proizvodima i doslednim rastom u Južnoj Koreji dok istovremeno radi na ublažavanju rizika u međunarodnoj trgovini.

Kompanija LG Home Entertainment ostvarila je prihod od 16,21 biliona vona (14,37 milijardi dolara) u 2018. godini uz rekordni profit od 1,52 biliona vona (1,35 milijardi dolara) zahvaljujući prednostima LG-jeve premijum linije proizvoda. U četvrtom kvartalu prodaja od 4,56 biliona vona (4,04 milijarde dolara) bila je niža šest odsto u odnosu na prethodnu godinu, ali i 23 odsto viša nego u prethodnom kvartalu zahvaljujući velikoj sezonskoj potražnji. U narednom periodu LG namerava da poveća prihod i operativni profit fokusirajući se na povećanje prodaje vrhunskih OLED i Ultra HD televizora.

Kompanija LG Mobile Communications u 2018. godini zabeležila je prihod od 7,98 biliona vona (7,08 milijardi dolara) uz prodaju u četvrtom kvartalu od 1,71 biliona vona (1,51 milijardu dolara), što predstavlja smanjenje od 16 odsto u odnosu na treći kvartal.

Uprkos tome što je operativni gubitak tokom 2018. godine porastao na 790,1 milijardu vona (700,65 miliona dolara), poslovna struktura divizije mobilnih telefona pokazala je napredak kao rezultat bolje kontrole troškova materijala i efikasnosti opštih troškova. U 2019. godini mobilna divizija kompanije LG će lansirati 5G proizvode i smart telefone, fokusirajući se na ključna tržišta gde LG ostaje snažan.

Kompanija LG Vehicle Components ostvarila je prihod od 4,29 biliona vona (3,80 milijardi) u 2018. godini, što predstavlja rast od 28 odsto u odnosu na 2017. godinu. Kvartalni prihodi od 1,4 biliona vona (1,24 milijarde dolara), najviše u istoriji ove divizije, porasli su za 71 odsto u odnosu na isti period 2017. godine i skoro 20 odsto u odnosu na treći kvartal.

Kompanija LG Business-to-Business zabeležila je prihod od 2,41 biliona vona (2,13 milijardi) u 2018. godini sa profitom od 167,8 milijardi vona (148,8 miliona dolara). U četvrtom kvartalu ostvaren je prihod od 597,8 milijardi vona (530,1 milion dolara), što je pad od 11 odsto u odnosu na isti period 2017. godine, a porast od četiri odsto u odnosu na treći kvartal 2018. godine. Operativni profit iz četvrtog kvartala od 14,9 milijardi vona (13,2 miliona dolara) ostvaren je zahvaljujući povećanju investicija, efektu uvoznih tarifa i padu cene solarnih modula.