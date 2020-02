Finansijski rezultati kompanije LG Electronics za 2019. godinu

Kompanija LG Electronics (LG) ostvarila je rekordni prihod od 62,3 biliona vona (53 milijarde američkih dolara) u 2019. godini, reflektujući veliku potražnju za premijum kućnim aparatima poput LG SIGNATURE. Zabeležen je visoki profit od 2,44 biliona vona (2,07 milijardi dolara), iako je za 10 procenata niži nego u 2018. usled povećanog obima investicija u marketing i napredne tehnologije.

Prihodi za četvrti kvartal 2019. godine iznose 16,06 biliona vona (13,65 milijardi dolara) i veći su za 1.8 procenata nego za isti period 2018. i 2.3 procenta u odnosu na prethodni kvartal, dok je kvartalni operativni prihod od 101.8 milijardi vona (86,5 miliona dolara) za 34.5 procenata veći nego u poslednjem kvartalu 2018. godine.

Kompanija LG Home Appliance & Air Solution zabeležila je snažnu godinu, prijavivši rekordan prihod od 21,52 biliona vona (18,29 milijardi dolara), što je povećanje od 11 procenata u odnosu na prošlu godinu, i operativni profit od dva biliona vona (1.7 milijardi dolara), najvećeg u istoriji. Kvartalna prodaja od 4.62 biliona vona (3.92 milijardi dolara) – što je najveća prodaja u četvrtom kvartalu u istoriji kompanije – je usled povećane potražnje u zdravstvenom sektoru za Severnu Ameriku i Evropu, za sedam procenata veća u poređenju sa istim periodom prošle godine. Operativni profit od 122.2 milijarde vona (103.86 miliona dolara) povećan je za 8.5 procenata u odnosu na isti period 2018.

Kompanija LG Home Entertainment ostvarila je prihod od 16,15 biliona vona (13,73 milijardi dolara), što predstavlja neznatnu promenu u odnosu na 2018, dok je operativni prihod od 980 milijardi vona (833 miliona dolara) smanjen u odnosu na prošlu godinu. Prodaja u četvrtom kvartalu 2019. od 4,59 biliona vona (3,9 milijardi dolara) ostala je nepromenjena u odnosu na isti period 2018. i za 18.7 procenata je veća nego u prethodnom kvartalu. To je rezultiralo operativnim prihodom od 110 milijardi vona (93,5 miliona dolara).

Kompanija LG Mobile Communications u 2019. godini zabeležila je prihod od 5,97 biliona vona (5,07 milijardi dolara). Prodaju u četvrtom kvartalu od 1,32 biliona vona (1,12 milijardi dolara) opala je u odnosu na prošlu godinu usled slabije prodaje smart telefona na prekookeanskim tržištima. Godišnji operativni gubitak od 1,01 biliona vona (858,34 miliona dolara) nastao je usled povećanih marketinških troškova za promovisanje vodećih uređaja. Strategija kompanije LG za 2020. godinu u ovom segmentu bazira se na predstavljanju novih 5G uređaja u srednjoj i premijum klasi i kontinuiranom sprovođenju napora koji će dovesti do smanjenja troškova.

Kompanija LG Vehicle Components ostvarila je prihod od 5,47 biliona vona (4,65 milijardi dolara) u 2019. godini, što predstavlja rast od 27 odsto u odnosu na 2018 godinu. Kvartalni prihodi od 1,36 biliona vona (1,24 milijarde dolara) su, kao rezultat slabije prodaje, za tri procenata niži u odnosu na četvrti kvartal 2018. Uprkos operativnom gubitku od 194,9 milijardi vona (165,6 miliona dolara), kompanija očekuje korist od dodatne konkurentnosti troškova i povećane profitabilnosti, imajući u vidu da će tržište elektronskih vozila, kao odgovor na jačanje evropskih propisa o zaštiti životne sredine, nastaviti sa daljom ekspanzijom i u 2020. godini.

Kompanija LG Business Solutions zabeležila je prihod od 2,67 biliona vona (2,13 milijardi dolara) u 2019. godini sa operativnim profitom od 246,8 milijardi vona (209,8 miliona dolara). U četvrtom kvartalu ostvaren je prihod od 672,8 milijardi vona (571,8 miliona dolara) i za 13 procenata je veći u odnosu na isti period 2018, dok je operativni profit od 66,4 milijardi vona (56,4 miliona dolara) ostao snažan kao rezultat velike potražnje za premijum digitalnim ekranima i solarnim modulima.