Finansijski rezultati kompanije LG za drugi kvartal 2018. godine

Kompanija LG Electronics (LG) objavila je finansijske rezultate za drugi kvartal 2018. godine.

Ostvarena je globalna prodaja od 15,02 biliona vona (13,9 milijardi američkih dolara), kao i poslovni profit od 771 milijardi vona (715,1 milion američkih dolara) za drugu četvrtinu 2018. godine. Prodaja je u tom periodu porasla za 3,2 odsto dok je poslovni profit porastao za 16,1 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Ovakav rezultat ostvaren je umnogome zahvaljujući uvećanoj prodaji kućnih aparata, klima uređaja i premijum proizvoda namenjenih poboljšanju enterijera. Kada je reč o pojedinačnim poslovnim jedinicama kompanije, postignuti finansijski rezultati izgledaju ovako:

Kompanija LG Home Appliance & Air Solution , usled povećane prodaje klima uređaja i povećane isporuke LG Styler sistema za negu i pročišćavanje vazduha, kao i velike potražnje mašina za pranje veša i frižidera, u drugom kvartalu 2018. godine ostvarila je prodaju u iznosu od 5,26 biliona vona (4,88 milijardi američkih dolara) i poslovni profit od 457,2 milijardi vona (424,04 miliona američkih dolara), što je za 4,3 odsto više u odnosu na prošlu godinu. Dodatno, prihodi u prvoj polovini 2018. godine u segmentima LG Home Appliances i Air Solutions bili su najveći u istoriji kompanije, po prvi put dostigavši iznos viši od 10 biliona vona (94,66 milijardi američkih dolara).

Kompanija LG Home Entertainment ostvarila je prihod od 3,82 biliona vona (3,54 milijardi američkih dolara) i poslovni profit od 407 milijardi vona (377,48 miliona američkih dolara). Zahvaljujući prodaji LG OLED, LG SUPER UHD televizora i drugih premijum proizvoda, prihodi su porasli za 4,1 odsto u odnosu na isti kvartal 2017. godine. Poslovni prihodi porasli su za 44,1 odsto u odnosu na drugi kvartal prošle godine, ponavljajući dvocifreni učinak Home Entertainment segmenta iz prvog kvartala 2018. godine.

Kompanija LG Mobile Communications zabeležila je prodaju od 207,2 milijardi vona (192,2 miliona američkih dolara) i poslovni gubitak od 185,4 milijardi vona (171,95 miliona američkih dolara). Kvartalna prodaja se smanjila u odnosu na prošlu godinu usled usporavanja rasta globalnog tržišta pametnih telefona i smanjenja prodaje smart telefona u Latinskoj Americi. S obzirom na to da se očekuje se da će doći do povećanja rasta konkurencije na tržištu premijum telefona i stagniranja prodaje, kompanija će nastojati da dodatno poboljša svoju poslovnu saradnju i poveća prodaju novih premijum LG G7 ThinQ i LG V35 ThinQ flegšip smart telefona na tržišta širom sveta.

Kompanija LG Vehicle Components ostvarila je prodaju u vrednosti od 872,8 milijardi vona (809,5 miliona američkih dolara) i poslovni gubitak od 32,5 milijardi vona (30,14 miliona američkih dolara), dok je prodaja porasla za 3,9 odsto u odnosu na drugi kvartal prošle godine.

Kompanija LG Business-to-Business ostvarila je prodaju u drugom kvartalu od 588,5 milijardi vona (545,82 miliona američkih dolara) i poslovni profit od 39 milijardi vona (36,17 miliona američkih dolara). Prihodi su porasli za 10,7 odsto u odnosu na drugi kvartal prošle godine, zahvaljujući snažnoj prodaji digitalnih proizvoda i visoko efikasnih solarnih modula. Poslovni profit porastao je za 73,3 odsto od 2017. godine usled povećane prodaje premijum proizvoda i poboljšane troškovne konkurentnosti.