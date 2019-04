Canon 16. godinu zaredom globalni lider na tržištu fotoaparata sa izmenjivim objektivima

Canon Inc. objavio je da su njihovi digitalni fotoaparati sa izmenjivim objektivima (digitalni SLR i fotoaparati bez ogledala) održali poziciju br. 1 na globalnom tržištu 16. godinu uzastopno – od 2003. do 2018. godine.

Canon razvija ključne komponente grafičkih sistema koji se nalaze u njegovoj EOS seriji fotoaparata sa izmenjivim objektivima – CMOS senzore slike, procesore slike i izmenjive objektive – u okviru centralnog koncepta ‘Brzine, udobnosti i visokog kvaliteta slike’. Obuhvatajući liniju proizvoda široke primene – od modela-perjanica visokih performansi kojima profesionalci izuzetno poklanjaju poverenje, do početnih modela koji korisnicima omogućavaju da uživaju u snimanju slika visokog kvaliteta uz jednostavno korišćenje – Canon nastavlja da podržava raznovrsne potrebe klijenata.

Godine 2003, u zoru digitalnih SLR fotoaparata, Canon je predstavio svoj inovativni EOS 300D. Ovaj revolucionarni fotoaparat, koji je imao kompetitivnu cenu i bio kompaktnog, laganog dizajna, osvojio je najveći deo udela globalnog tržišta i postavio scenu za rast tržišta digitalnih SLR-ova. Od tog trenutka, Canon je nastavio da predstavlja niz revolucionarnih proizvoda, uključujući profesionalne modele EOS-1D serije i EOS 5D serije, koji su utabali put video snimanju na digitalnom SLR-u.

Marta 2018, Canon je predstavio proizvode kao što su EOS M50 fotoaparat bez ogledala i EOS 2000D DSLR, koji omogućavaju korisnicima početnicima da bez muke uživaju u snimanju slika profesionalnog izgleda. Težeći da dalje proširi svoju liniju, Canon je još jednom osigurao vodeći udeo u globalnom tržištu u 2018.

Septembra 2018, želeći da dalje pomeri granice beleženja slika i nove mogućnosti vizualnog izražavanja, Canon je predstavio EOS R fotoaparat bez ogledala, opremljen senzorom punog formata, kao deo EOS R sistema, novog grafičkog sistema sa objektivima u srži. Pored toga, februara 2019. Canon je predstavio EOS RP – mali, lagan i praktičan fotoaparat punog formata bez ogledala sa impresivnim kvalitetom slike – i najavio je šest novih RF objektiva, koji su trenutno u razvoju, kao deo plana za proširivanje EOS R sistema.

Canon će nastaviti sa usavršavanjem raznovrsnih grafičkih tehnologija zasnovanih na svojoj optičkoj tehnologiji koja je u srži kako bi proširio i stvorio još jači EOS sistem koji nudi nove mogućnosti beleženja slika da bi ispunio zahteve sve raznovrsnijih korisnika i kako bi promovisao sve širu foto i video kulturu.

Alessandro Stanzani, izvršni potpredsednik kompanije Canon Imaging Technologies & Communications Group za Evropu, Srednji Istok i Afriku, prokomentarisao je: „Osim toga što je održao poziciju broj jedan u udelu globalnog tržišta, Canon je nastavio da održava svoju lidersku poziciju u udelu prema broju jedinica i vrednosti na tržištu digitalnih fotoaparata u regiji EMEA. Nastavljamo da pomeramo granice optičkih inovacija, a ovi rezultati demonstriraju apetit za novim tehnologijama i sistemima fotoaparata.“